La ciudad removió 300 carteles de estacionamiento reservado para personas con discapacidad por irregularidades

El gobierno porteño anunció que, en lo que va del año, removió alrededor de 300 carteles de estacionamiento reservado para personas con discapacidad por irregularidades o desactualizaciones. Según indicó, la mayoría de los espacios tenían permisos vencidos, mientras que otros pertenecían a ciudadanos fallecidos o tenían documentación adulterada.

Fuentes del Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la ciudad de Buenos Aires informaron a LA NACION que se inició un proceso de revisión y actualización de los espacios reservados para personas con discapacidad, con el objetivo de “ampliar la oferta de estacionamiento y ordenar el uso del espacio público” y, de esta manera, se permitió identificar lugares que tenían irregularidades o falta de actualización administrativa.

Desde la cartera señalaron que, del total de espacios eliminados, el 76% correspondía a reservas vencidas, en mal estado o fuera de uso, el 11% a personas fallecidas, el 9% a constaba de adicionales adulterados sin regularización y el 4% restante implicaba reservas no oficiales.

“Esta medida forma parte de una política más amplia de optimización del espacio público, orientada a mejorar la gestión urbana y garantizar un sistema más transparente y equitativo. A partir de esta actualización, se busca mejorar la disponibilidad de espacios para los usuarios habilitados, fortalecer los controles y promover un uso más ordenado y accesible del estacionamiento en todas las comunas“, remarcaron.

Por su parte, Pablo Bereciartua, ministro de Infraestructura y Movilidad porteño, mostró en sus redes sociales cuáles son algunas de las calles en las que se implementó la medida y expresó que se trató de una respuesta a un reclamo vecinal. “Esto no va en contra de nadie que cumpla con la normativa. Si tenés tu CUD vigente y tu documentación en regla, tu lugar está garantizado. Se termina el abuso con los espacios que no le sirven a nadie pero le sacan lugar a todos”, marcó.

Según sostuvo en el video, el Gobierno retiró en marzo 134 reservas que no cumplían con los requisitos. Además aseguró que en algunas cuadras existían hasta cuatro carteles para personas con discapacidad que no debían estar y evidenció la remoción de dos ubicados en la calle Arenales.

Semanas atrás, Ciudad anunció un nuevo plan de estacionamiento de motos que incluirá más de 450 nuevos lugares para mejorar y organizar el uso del espacio público. Se trata de una respuesta al incremento del parque de motovehículos en la Capital, donde el estacionamiento de motos representa un desafío.

El gobierno porteño está llevando adelante un plan para ordenar el estacionamiento Rodrigo Néspolo

Polémica por el estacionamiento en la Ciudad

Dentro de su iniciativa para ordenar el tránsito porteño, el Gobierno informó un mes atrás que construirá estacionamientos subterráneos en distintos puntos de la Capital Federal. Tal como consignó LA NACION, el proyecto contempla una inversión íntegramente privada y no demandará recursos del presupuesto porteño.

En tanto, el llamado prevé la intervención en cinco espacios de la Ciudad: el espacio Lavardén y Los Patos, en Parque Patricios; el Parque de Innovación, en Núñez; la Plaza Inmigrantes de Armenia, en Palermo; Parque España, en Barracas y la Plaza Noruega, en Belgrano. La licitación surge a partir de una iniciativa privada presentada por la empresa E-ARG SRL. El proyecto fue declarado de interés público por el Ministerio de Desarrollo Económico porteño.

Sin embargo, la iniciativa despertó el malestar de los vecinos de Palermo por la construcción de un estacionamiento subterráneo en plaza Armenia. Advirtieron que la obra podría tener un impacto ambiental y expresaron su preocupación por la inseguridad durante el proceso.