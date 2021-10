Cambio climático: guía simple para entender el calentamiento global

Las temperaturas mundiales están aumentando debido a la actividad humana y el cambio climático amenaza ahora todos los aspectos de nuestra vida. Si no se controla este incremento, los seres humanos y la naturaleza experimentarán un calentamiento catastrófico, con sequías cada vez más graves, un mayor aumento del nivel del mar y la extinción masiva de especies.

Nos enfrentamos a un gran desafío, pero existen posibles soluciones.

¿Qué es el cambio climático?

El clima es el estado del tiempo promedio en un lugar durante muchos años. El cambio climático es una variación en esas condiciones promedio. El rápido cambio climático que estamos viendo ahora es causado por los humanos, quienes usamos petróleo, gas y carbón para sus hogares, fábricas y transporte.

Cuando estos combustibles fósiles se queman, liberan gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono (CO2). Estos gases atrapan el calor del sol y hacen que aumente la temperatura del planeta.

A menos de que se tomen medidas inmediatas, el planeta aún podría calentarse más de 2° C para fines de este siglo BBC Mundo

El mundo es ahora aproximadamente 1,2° C más cálido que en el siglo XIX, y la cantidad de CO2 en la atmósfera aumentó en un 50%. El aumento de temperatura debe desacelerarse si queremos evitar las peores consecuencias del cambio climático, dicen los científicos. Dicen que el calentamiento global debe mantenerse en 1,5° C para 2100.

Sin embargo, a menos de que se tomen medidas inmediatas, el planeta aún podría calentarse más de 2° C para fines de este siglo. Y si no se hace nada, los científicos creen que el calentamiento global podría superar los 4° C, lo que provocaría olas de calor sin precedentes, haría que millones de personas perdieran sus hogares por el aumento del nivel del mar, generaría sequías severas y una pérdida irreversible de biodiversidad.

¿Cuál es el impacto del cambio climático?

Los fenómenos meteorológicos extremos, como olas de calor, tormentas y sequías, ya son más intensos y amenazan vidas y medios de subsistencia. Con un mayor calentamiento, algunas regiones podrían volverse inhabitables, ya que las tierras de cultivo se convierten en desierto.

En otras regiones, está sucediendo lo contrario, con lluvias extremas que causan inundaciones históricas, como se vio recientemente en China, Alemania, Bélgica y los Países Bajos. Los habitantes de los países más pobres serán los que más sufrirán, ya que no tienen el dinero para adaptarse al cambio climático. Muchas granjas en las naciones en desarrollo ya tienen que soportar climas demasiado cálidos y esto solo empeorará.

Si las temperaturas continúan aumentando, casi todos los corales de aguas cálidas podrían desaparecer Unplash

Nuestros océanos y sus hábitats también están amenazados. La Gran Barrera de Coral de Australia, por ejemplo, ya perdió la mitad de sus corales desde 1995 debido a los mares más cálidos provocados por el cambio climático. Los incendios forestales se están volviendo cada vez más frecuentes, a medida que el cambio climático aumenta el riesgo de unas condiciones atmosféricas cálidas y secas.

Y a medida que el suelo helado se derrita en lugares como Siberia, los gases de efecto invernadero atrapados durante siglos se liberarán a la atmósfera, lo que agravará el cambio climático.

Por último, en un mundo más cálido, a los animales les resultará más difícil encontrar la comida y el agua que necesitan. Por ejemplo, los osos polares podrían morir a medida que se derrite el hielo del que dependen, y los elefantes tendrán dificultades para encontrar los 150-300 litros de agua al día que necesitan para sobrevivir.

Los científicos calcularon que al menos 550 especies podrían perderse este siglo, y el número aumentará si no se toman medidas.

En esta imagen del domingo 19 de septiembre de 2021, las llamas queman un árbol en el Sendero de los 100 Gigantes del Bosque Nacional Secuoya, en California (AP Foto/Noah Berger, File, Archivo)

¿Cómo se verán afectadas distintas partes del mundo?

El cambio climático tiene diferentes efectos en distintas áreas del mundo. Algunos lugares se calentarán más que otros, algunos recibirán más lluvias, mientras que otros enfrentarán más sequías.

En este link podrás ver en detalle cómo se verá afectada América Latina.

¿Qué están haciendo los gobiernos?

Los países están de acuerdo en que el cambio climático solo se puede abordar trabajando juntos, y en un acuerdo histórico firmado en París en 2015 se comprometieron a realizar esfuerzos para mantener el calentamiento global en 1,5° C. Reino Unido está organizando una cumbre de líderes mundiales, llamada COP26, en noviembre, donde los países establecerán sus planes de reducción de carbono para 2030.

Muchas naciones se comprometieron a llegar a cero neto en 2050, lo que significa reducir las emisiones de gases de efecto invernadero tanto como sea posible y equilibrar las restantes absorbiendo una cantidad equivalente de la atmósfera. Los expertos coinciden en que esto se puede lograr, pero requerirá que los gobiernos, las empresas y las personas realicen grandes cambios.

Lluvias intensas causaron inundaciones en Londres en 2021 JUSTIN TALLIS - AFP

¿Qué podemos hacer a nivel individual?

Los cambios importantes deben provenir de los gobiernos y las empresas, pero los científicos dicen que algunos pequeños cambios en nuestras vidas pueden limitar nuestro impacto en el clima: