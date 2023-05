Cáncer de cerebro: las señales de alerta del tumor que más afecta a niños y jóvenes

escuchar

En la Argentina se detectan, según las cifras oficiales, alrededor de 1500 tumores cerebrales malignos todos los años. Mientras que en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud, se diagnostican 300.000 casos anualmente. Si bien este tipo de cáncer representa, a nivel mundial, el 2% de la totalidad de tumores detectados, es la principal causa de muerte relacionada al cáncer en niños y adultos jóvenes menores de 39 años. La edad promedio de diagnóstico de tumores cerebrales en Argentina es de 57 años.

Es por esto que durante mayo se celebra el Mes del Cáncer Cerebral, con la intención de poder concientizar sobre las señales de alerta y las diversas maneras que existen para controlar la enfermedad.

El cáncer cerebral es una enfermedad que se origina en el tejido cerebral. Se trata de un cuadro complejo y multifactorial, que requiere de un diagnóstico y tratamiento temprano para lograr un mejor pronóstico.

Los especialistas señalan que al ser un cáncer de baja incidencia en la población general, no hay estudios de rutina para la prevención del cáncer de cerebro

“Es importante que la población sepa que el cáncer cerebral es una enfermedad que puede afectar a cualquier persona, y que hay opciones de tratamiento disponibles para ayudar a los pacientes a manejar la enfermedad y a mejorar su calidad de vida. La detección temprana y el tratamiento adecuado son claves para mejorar las tasas de supervivencia y la calidad de vida de los pacientes”, dijo Matías Baldoncini, miembro de la Asociación Argentina de Neurocirugía.

El especialista explica que, al hablar de tumores cerebrales, se refiere al crecimiento anormal de células dentro del cerebro. Este tipo de lesiones pueden ser primarias, esto quiere decir que se originan en el cerebro, o secundarias, lo que significa que se ha diseminado desde otro lugar del cuerpo. Los síntomas pueden variar dependiendo de la ubicación del tumor en el cerebro, pero pueden incluir dolores de cabeza persistentes, náuseas, vómitos, cambios en la visión, dificultad para hablar, alteraciones en la personalidad, debilidad o entumecimiento en un lado del cuerpo, y convulsiones.

“Es importante tener en cuenta que no todos los tumores cerebrales son malignos. Algunos son benignos, por lo que no se infiltran el tejido cerebral, sino que lo desplazan y no se diseminan a otras partes del cuerpo. Sin embargo, incluso los tumores benignos pueden causar problemas graves si presionan áreas importantes del cerebro llamadas elocuentes o funcionalmente importantes como áreas del habla, visión o áreas de control motor”, agrega Baldoncini.

Los síntomas pueden ser dolores de cabeza persistentes, náuseas, vómitos, cambios en la visión, dificultad para hablar, alteraciones en la personalidad, debilidad o entumecimiento en un lado del cuerpo, y convulsiones, entre otros Axel_Kock - Shutterstock

Existen diferentes tipos de tumores cerebrales que se denominan según el lugar donde se originan. “Hay diversos tipos de tumores primarios cerebrales. Los más frecuentes son los gliomas, de alto y bajo grado, los linfomas, los meningiomas, entre otros. Los síntomas también variarán según el tipo de tumor y la localización del tumor. Según qué estructura del cerebro comprometa, podrá dar cefaleas, combustiones, problemas motores u otros síntomas”, sostiene Mariano Leiva, oncólogo clínico especialista en tumores de cabeza y cuello del Instituto Alexander Fleming.

“Los estudios que se realizan para diagnosticar tumores cerebrales son estudios de imágenes como una tomografía cerebral, una resonancia magnética, entre otros. Generalmente para el diagnóstico de certeza se requiere que la lesión sea analizada por un médico patólogo, quien al observar las células bajo un microscopio especial y realizar estudios de inmunohistoquimica pueden definir con precisión el tipo de lesión y de ese modo establecer un tratamiento adecuado”, detalla Baldoncini.

“No hay estudios de detección precoz, cuando uno considera a la población general este tipo de cáncer es de baja frecuencia y no hay lesiones premalignas que uno pueda detectar mediante estudios de control rutinarios”, advierte Leiva.

En cuanto al tratamiento de los tumores cerebrales, puede incluir cirugía, radioterapia o quimioterapia. El tratamiento específico dependerá del tipo y la ubicación del tumor, así como de la salud general del paciente. Generalmente los pacientes que padecen tumores cerebrales deben ser guiados por equipos multidisciplinarios constituidos por neurocirujanos, neurólogos, oncólogos, kinesiólogos, entre otros especialistas. “El rol del neurocirujano es imprescindible ya que uno de los pasos iniciales es poder establecer el diagnostico de certeza, lo cual solo puede lograrse con cirugía destinada a remover completamente la lesión u obtener una biopsia del tumor”, resalta Baldoncini.

Los especialistas resaltan que es importante tener en cuenta que cada caso es único y que muchos factores pueden influir en el pronóstico de un paciente individual. Por lo tanto, es importante que el tratamiento y el seguimiento sean personalizados y realizados por un equipo médico especializado en el tratamiento de tumores cerebrales.

