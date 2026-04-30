El pronóstico del tiempo para este jueves 30 de abril

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para este jueves 30 de abril una jornada caracterizada por la estabilidad climática en la mayor parte de la Argentina.

Tras un inicio de semana con variaciones térmicas, el mapa de alertas del ente se mantiene en color verde, lo que indica que no se esperan fenómenos meteorológicos que impliquen riesgos para la población o la infraestructura. Esta situación de calma atmosférica responde al predominio de un sistema de alta presión que afecta a las provincias del centro del país, desplazando la inestabilidad hacia el océano Atlántico.

Para las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, el jueves transcurrirá con un cielo parcialmente nublado. El viento del sector este aportará humedad desde el Litoral, lo que podría generar algunos bancos de niebla aislados en las primeras horas de la mañana. En esa zona de la Argentina, la máxima podría perforar los 24°C.

En la región NOA, las temperaturas se mantendrán en rangos agradables y superiores a la media estacional del otoño. En Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero, se espera una amplitud térmica marcada, con mañanas frescas que rondarán los 12°C, ascendiendo rápidamente hacia la tarde gracias a la radiación solar, fijándose en 25°C.

Abril se despide con buenas condiciones climáticas

En Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones, las máximas oscilarán entre los 26° y los 28°C, con cielos mayormente despejados durante la mañana y una leve presencia de nubosidad hacia la tarde. Según el SMN, estas condiciones se extenderían hasta el amanecer del viernes.

La región de Cuyo presentará condiciones similares, con una fuerte influencia de la sequedad ambiental. En Mendoza, San Luis y San Juan, el SMN anticipa vientos leves de direcciones variables y una visibilidad óptima. Las temperaturas en esa zona oscilarán entre los 8°C y los 22°C. Durante la noche y puntualmente en zonas precordilleranas, la mínima podría descender dos grados, aunque sin probabilidades de precipitaciones ni ráfagas de viento Zonda para esta jornada.

Por su parte, la Patagonia experimentará el ingreso de una masa de aire frío que afectará principalmente a las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego. En estas latitudes, el SMN prevé temperaturas mínimas que podrían acercarse al umbral de los 0°C, con máximas que difícilmente superen los 8°C en ciudades como Río Gallegos y Ushuaia.

Pese al frío intenso, no se activaron alertas por nevadas fuertes ni fuertes ráfagas de vientos, aunque se espera una circulación constante del sector oeste con ráfagas moderadas que no superarán los 50 kilómetros por hora.

El tiempo en la ciudad de Buenos Aires

Para este jueves, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires tendrá una mínima de 13°C y una máxima de 23°C. El cielo estará parcialmente nublado durante la mañana, situación que se modificará más cerca del mediodía con la salida del sol. En territorio porteño, las ráfagas de viento alcanzarían hasta 50 kilómetros por hora. El ente prevé la ausencia total de precipitaciones.

Las temperaturas agradables dirán presente en territorio porteño

En la provincia de Buenos Aires, además de las fuertes ráfagas de viento, se prevé una mínima de 12°C y una máxima de 24°C, con cielo parcialmente nublado durante la mañana y el mediodía, pero con mejores condiciones por la tarde. Al igual que en la Ciudad, la llegada de mayo se avizora bajo buenas condiciones meteorológicas.