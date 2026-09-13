Fueron mejores amigas durante una década, hasta que una prueba de ADN reveló que eran hermanas

Su historia parece sacada directamente de una película de Bollywood. Dos mujeres nacidas en India, de unos 40 años, adoptadas de bebés por familias diferentes y criadas cerca una de la otra en los Países Bajos, descubrieron ahora que son hermanas biológicas.

Meena Geltink y Minal Tijssen, nacidas a principios de la década de 1980, fueron adoptadas de dos orfanatos diferentes en la ciudad de Bombay, en el oeste del país asiático, a los pocos meses de su nacimiento.

Cuando se conocieron en su adolescencia temprana en un evento organizado por la agencia de adopción que habían utilizado sus padres, les sorprendió el asombroso parecido en su apariencia y gestos.

Minal y Meena se conocieron en la adolescencia y se hicieron amigas (Fuente: BBC MUNDO - Meena Geltink)

Meena, que ahora tiene 43 años, recuerda aquel día con total claridad. “Todos los niños adoptados se reunieron para pasar un rato juntos, estrechar lazos y cenar”, narró.

Tanto Meena como Minal estaban acompañadas de amigos que notaron el gran parecido entre ellas. “Dijeron: ‘Mírense en el espejo’”, contó. “Y yo pensé: ‘¡Dios mío, tiene mi nariz! ¡Tenemos la misma risa!’”, agregó.

“Durante la cena, no dejé de mirarla”, declaró Meena a la BBC desde su casa en los Países Bajos. Al día siguiente, las chicas intercambiaron números de teléfono y direcciones, y prometieron mantenerse en contacto.

Aunque no había indicios de que estuvieran emparentadas por sangre, su conexión fue instantánea, y durante años se escribieron cartas, a menudo llamándose “hermana” porque “así nos sentíamos”.

Se escribieron sobre la escuela, los amigos, los chicos, las salidas nocturnas y el baile. Se contaron sobre los deportes que practicaban y hablaron de música, descubriendo que a ambas les encantaban los Backstreet Boys.

Hace quince años perdieron el contacto. Minal se había mudado a Francia. Y Meena acababa de tener su primer hijo y estaba muy ocupada.

En 2017, Meena asistió a otra reunión de personas adoptadas procedentes de India, donde oyó hablar de las pruebas de ADN y decidió hacerse una. Sin embargo, no encontró ninguna coincidencia y, a principios de este año, eliminó la aplicación porque su teléfono estaba lleno. El 20 de mayo, Meena recibió un mensaje de Minal en Facebook.

—¿Te acuerdas de mí? —preguntó ella. Minal se sometió a una prueba de ADN en abril, durante una visita a sus padres en los Países Bajos, y adjuntó una captura de pantalla del resultado de la prueba.

Meena y Minal miran sus fotos de cuando eran adolescentes (Fuente: Marta Fiorin/Reuters)

“Reinstalé la aplicación. Estaba tan nerviosa que introduje contraseñas incorrectas 10 veces antes de poder iniciar sesión”, dijo Meena. El resultado no podría haber sido más claro: las dos mujeres eran “una pareja perfecta al 100%”.

“Tenía una ‘hermana de sangre’, lo que significa que compartíamos la misma madre y el mismo padre biológicos”, explicó Meena. “Fue como una inyección de adrenalina. Lloré. Minal era la pieza que me faltaba del rompecabezas, la que había esperado durante tanto tiempo. Nos llamábamos hermanas”, declaró.

“Esta coincidencia de ADN confirmó que todas nuestras intuiciones eran correctas”, agregó. En un hermoso día soleado de agosto, las viejas amigas se reunieron por primera vez desde que descubrieron que eran hermanas.

“Fue increíble. Fue como volver a casa”, dijo Meena, ahora madre de tres hijos. “Durante años, Minal y yo habíamos sentido un gran vacío en nuestros corazones. Sentimos que nos hemos completado. Ahora todo se siente como debe ser”, explicó.

Según Reuters, que informó sobre su “emotivo reencuentro”, “lágrimas, abrazos y risas marcaron su encuentro... seguido de su primera selfie juntas”.

Minal, de 44 años, que vive en Francia con su pareja y sus dos hijos, declaró a la agencia de noticias que cuando recibió los resultados de su prueba de ADN en abril, inicialmente no se había dado cuenta de que su coincidencia era la misma adolescente que se había aferrado a ella cuando se conocieron hace 30 años.

En la década de 1990, Minal y Meena participaron en un retiro de fin de semana siendo adolescentes (Fuente: BBC MUNDO - Meena Geltink)

Solo lo asimiló cuando vio sus fotos en las redes sociales. “‘Meena: Hermana’. No podía creerlo. Éramos amigas antes de ser hermanas”, comentó. “Éramos hermanas todo el tiempo, pero no lo sabíamos”, dijo.

Meena y Minal fueron adoptadas de diferentes orfanatos por dos parejas neerlandesas distintas. Meena contó que creció en un pequeño pueblo de los Países Bajos con padres que daban clases en una escuela privada. “También fueron mis maestros”, comentó.

“Eran personas muy cariñosas y muy confiables”, aseveró. Su padre falleció hace unos años, pero su madre sigue viviendo en el mismo pueblo. “Hablamos todos los días. Ella sigue siendo mi refugio”, añadió.

En 2003, a los 19 años, Meena visitó el orfanato de Bombay con sus padres y su hermano, que había sido adoptado en Goa. Pasaron dos semanas revisando archivos, tratando de averiguar quiénes eran los padres biológicos de Meena, “porque para mí era importante saber de dónde venía. Pero el orfanato no quiso revelar ningún detalle sobre ellos”, dijo.

Desde mayo, Meena y Minal hablan día por medio. Han conocido a las parejas, hijos, hermanos y padres de la otra. “Todo el mundo se da cuenta de cómo terminamos las frases de los demás, de cómo movemos la cabeza o caminamos de forma parecida”, dijo Meena.

Sin embargo, dice que todavía le cuesta asimilar que son hermanas. “A veces hablamos durante dos horas y perdemos la noción del tiempo, y de repente recordamos que tenemos que hacer la compra o recoger a los niños del colegio”, narró.

Meena comentó que una de las cosas que a ella y a su hermana “les encantaría hacer” es regresar al lugar donde todo comenzó. “Nos encantaría ir juntas a India algún día, para pasear juntas por las calles de Bombay”, admitió.

“Hubo momentos en que ambas nos sentimos muy solas, como cuando perdí a mi padre o cuando sufrí una decepción amorosa”, mencionó. “Lamento que no hayamos podido estar juntas; podríamos haber compartido la felicidad, habernos ayudado mutuamente en los momentos difíciles”, agregó.