Matías Fioretti vivió durante décadas en Olivos, provincia de Buenos Aires, hasta que en 1999 decidió cambiar su realidad. A los 47 años, el protagonista de esta historia recuerda su partida hacia Villa de las Rosas, en el Valle de Traslasierra, Córdoba. El hombre emprendió un viaje junto a su entonces pareja con el fin de establecerse en un entorno natural. La experiencia de Fioretti se define por el esfuerzo, la adaptación constante y el trabajo manual sobre la tierra que eligió para vivir.

La travesía comenzó con desafíos extremos. En 2001, la familia se instaló en una carpa, donde vivió durante casi cuatro años mientras Fioretti iniciaba las primeras etapas de su proyecto. En ese lapso, la familia superó temporadas de frío intenso, sequías prolongadas, dificultades financieras severas y un incendio que consumió la totalidad de sus pertenencias. Aquel inicio estuvo marcado por la carencia de comodidades básicas, pues dependían del agua de lluvia o de una acequia cercana, cocinaban mediante fuego y sufrían complicaciones para el transporte hacia otras localidades.

En la actualidad, Fioretti combina su labor como maestro rural en una escuela de San Isidro, distante a unos 15 kilómetros de su propiedad, con un emprendimiento familiar. El proyecto se dedica a la recolección de frutos nativos y a la elaboración artesanal de productos como dulces, harinas y arropes. La integración con el paisaje resulta fundamental para su estilo de vida.

Matías afrontó un cambio de vida sin igual

La construcción de la vivienda refleja una técnica consciente con el entorno. La estructura principal consiste en bloques de adobe, cuya base conformaron piedras seleccionadas directamente del terreno. El propietario incorporó ladrillos en sectores interiores y utilizó ramas de árboles secos para el soporte de gran parte de los techos. Según explica el propio constructor, la combinación de adobe y piedra garantiza una temperatura interna agradable a lo largo de las distintas estaciones. Asimismo, la presencia de la vegetación nativa que rodea la casa actúa como una barrera térmica frente al calor estival.

La elección de los materiales respondió a la disponibilidad y a criterios técnicos. Fioretti trabajó junto a un carpintero local que utilizó madera de algarrobo seca para las aberturas. Además, recuperó horcones de ejemplares arbóreos que sufrieron incendios forestales para integrarlos como pilares estructurales. La obra continúa bajo una modalidad de autoconstrucción, donde Fioretti prioriza los recursos que logra obtener y trasladar hacia su terreno. El hombre rememora cómo, en los primeros años, cargaba junto a sus hijos y amigos chapas, palos y tablas de machimbre sobre sus espaldas para avanzar varios cientos de metros hasta el lugar.

El objetivo actual del maestro rural apunta a terminar los espacios pendientes, instalar el baño, la cocina y optimizar la red eléctrica. A futuro, planifica la creación de una huerta y la plantación de árboles frutales tras completar el cercado perimetral del lote. Tras más de 20 años en Traslasierra, Matías reafirma su elección de vida. “Estoy feliz, me encanta lo que hago, dónde vivo y lo que proyecto”, aseguró el entrevistado al reflexionar sobre su presente. Hoy, el vínculo con la tierra se mantiene intacto y sus hijos, que residen en las cercanías, son parte activa de su historia.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.