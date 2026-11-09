Chau Alfredito, hola Saturnino: la desafiante nueva etapa del cachorro de elefante marino sin su madre

MAR DEL PLATA.- Primera confirmación: se llama Saturnino. Así lo oficializó el municipio y de un plumazo acabó con el Alfredito con el que se lo había bautizado apenas se detectó el nacimiento de este cachorro elefante marino en playas de Perla Norte de esta ciudad, a mediados de octubre pasado. Segunda certeza: se acabó el amamantamiento y de aquí en más deberá valerse por sí solo. Así de contundente. A su madre, que lo acompañó durante 24 días, se la vio por última vez este último domingo 8 de noviembre por la noche.

Los expertos dan por hecho que a esta cría le llegó la hora de subsistir con las reservas acumuladas con la leche materna. Y también de ir más allá de sus iniciales incursiones en el mar de estos últimos días. Las que vendrán serán no ya para aprender a desplazarse en el agua sino, a corto plazo, para empezar a proveerse su propio alimento, con peces, crustáceos y también algunas algas.

“Es un destete abrupto, así se lo llama”, explicó a LA NACION la responsable del área de Guardapartes y Reservas Naturales del Municipio de General Pueyrredon, Natalia Martino, que siguió el día a día de esta dupla y ya había anticipado que el amamantamiento se extendería no más allá de cuatro semanas. En este caso se cumplió en el día 24.

Muchos turistas que visitan Mar del Plata en este fin de semana largo se acercaron a conocer y fotografiar a Perla y Saturnino Mauro V. Rizzi

Saturnino es ahora el gran personaje de esta playa en la que tiene casi exclusividad del espacio más próximo al mar. En un día feriado y brillante, quizás el mejor de esta primavera de mal tiempo a repetición, se ratificó como atracción de cientos que tomaban sol bien cerca del límite determinado con un vallado de seguridad de casi 200 metros de extensión.

Desde un primer momento se remarcó a la comunidad la necesidad de no acercarse a estos animales. En principio para no generarles ninguna situación estresante y, por otro, para que nadie corra riesgos. Si bien no son agresivos, tienen reacciones frente a situaciones que entienden como amenaza y por sobre todo, muy buen porte como para lastimar con un mínimo movimiento.

Si bien madre y cría se movieron en más de una oportunidad y se corrieron hasta otra playa ubicada unos cientos de metros más al norte, antes de este fin de semana volvieran al lugar donde nació esta historia: justo frente al edificio del Instituto Saturnino Unzué. De ahí la identidad elegida para el cachorro. El nombre de la madre nunca estuvo en discusión y le calzó a la perfección: se la recordará como Perla y todo indica que ya es historia.

Saturnino, ya está solo en la playa

En cada lugar que estuvieron siempre hubo personal municipal designado para asegurarse que no sufran riesgos externos. Por un lado, se reforzó la comunicación para que la gente no los incomode. Así se remarcaba en cartelería dispuesta en esa playa. Y por otro se buscó también que no aparezcan perros por esa zona, que solos o con dueño, con o sin correa, pueden molestar con ladridos o algo más.

Ayer, domingo 8 de noviembre, fue el último día en que Perla estuvo con Saturnino y llevaba algunas jornadas dando señales de su decisión de volver al mar Mauro V. Rizzi

La partida de la madre tuvo algunas señales previas. Martino recuerda que hace un par de días se la veía con incursiones en el mar en las que se movía en sentido paralelo a la costa, no muy lejos de la orilla. “Se desplazaba y se sumergía, y la cría le gritaba desde la arena firme”, explicó a LA NACION.

Así, entiende, comenzaba un período de fin de amamantamiento que lo dan por consumado en estas últimas horas previas al feriado. Eso significó que la hembra partió para continuar con su ciclo de vida y ya no regresar.

En cuanto a Saturnino, se estima que permanecerá por aquí por lo menos entre un mes y medio o dos meses. Lo notorio es que incrementó de manera contundente su tamaño, señal de una muy buena alimentación durante poco más de tres semanas. Esos kilos que se reflejan en tamaño también representan reservas para su supervivencia.

Como ya lo hizo con su madre, puede cambiar su lugar en la costa. Desde el municipio confirmaron que buscarán mantener presencia allí donde recale, ahora ya con el aporte de guardavidas, dispuestos en todo el frente marítimo del distrito y atentos a informar apenas este animal recale en la playa. Así que el que se atreva a pisar el terreno reservado al elefante marino se expone a un silbatazo de advertencia.

“Verlos de cerca”

“Paramos en Playa Grande, pero vinimos para verlos de cerca porque seguimos la historia por diarios y redes y queríamos verlos de cerca”, cuentan Tobías y Emilia, de 10 y 12 años, acompañados por su madre, Eliana. Son de La Plata y vinieron por el fin de semana largo por los feriados generados por la visita del papa León XIV a la Argentina. Los vieron el sábado y este lunes lamentaban que solo estaba el cachorro. “Da tristeza que se quede solito”, decía la niña, mientras a Saturnino le tomaba fotos con un teléfono celular.

Este nacimiento fue el único constatado en Mar del Plata este año y se suma a otros dos verificados en jurisdicción de Villa Gesell, en sectores de playa virgen muy próximos al Faro Querandí, sin tanta circulación de gente. Según Alan Kaminski, funcionario de Zoonosis de la Secretaría de Salud del distrito, en principio se había confirmado que estos últimos también habían superado sin problemas la etapa de amamantamiento.

Como ya comentó LA NACION, se perciben estos casos como una situación novedosa, que de manera algo más excepcional se había advertido durante los últimos dos años, cuando también se detectaron algunos nacimientos de la especie.

El fenómeno, si bien todavía es materia de estudio entre los especialistas, aparece ligado a la hipótesis de un posible impacto de la gripe aviar, que tuvo su eclosión en 2023 con impacto sobre mamíferos marinos. En el caso de los elefantes, se dio por confirmado que en ese momento se perdieron más del 80% de las crías nacidas en ese momento.