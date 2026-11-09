Cinco monjas volcaron en la ruta cuando viajaban a Luján para la misa del papa León XIV

Cinco monjas volcaron en la Ruta Nacional 188 mientras viajaban desde Mendoza hacia Luján, provincia de Buenos Aires, para presenciar la misa que el papa León XIV dará en la ciudad este miércoles ante miles de personas. Todas lograron salir del vehículo por sus propios medios y dos de ellas debieron ser trasladadas para controles médicos por heridas cortantes.

Habían partido horas antes desde una congregación de San Rafael. Según informaron fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense a LA NACION, el accidente ocurrió en el kilómetro 238, a la altura de Coronel Granada, mientras la Renault Kangoo en la que viajaban circulaba hacia General Pinto.

La rotura de los neumáticos provocó que la conductora perdiera el control de la camioneta, que terminó volcada sobre la cinta asfáltica. Las cinco ocupantes presentaron politraumatismos de distinta consideración, aunque las primeras evaluaciones no detectaron lesiones de gravedad.

Las religiosas viajaban en una Renault Kangoo que volcó tras una rotura en los neumáticos

La conductora fue identificada como Silvia Susana Berronda y la acompañaban Azucena Anabel Gonzales, Sandra Noemí Fernández, Silvia Daniela Espinoza y María Elena Almada Orué. Según la información oficial, Fernández y Espinoza fueron las dos trasladadas para recibir atención por los cortes sufridos durante el siniestro.

Pese al vuelco, ninguna de las ocupantes necesitó ser rescatada del interior del vehículo. Las cinco pudieron salir por sus propios medios de la camioneta, que había quedado apoyada sobre su lateral derecho. Luego recibieron asistencia y se dispuso la derivación de las dos mujeres heridas.

En el lugar trabajaron policías de Coronel Granada y personal del Destacamento Vial de General Pinto. Además de auxiliar a las mujeres, los efectivos regularon el paso de los vehículos, ya que la Kangoo había quedado volcada sobre la calzada. Las actuaciones quedaron a cargo de la dependencia de Coronel Granada, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada de General Pinto.

Dos de las ocupantes fueron trasladadas para realizar controles médicos

El destino del viaje era una de las ciudades incluidas en la agenda del pontífice durante su primera visita oficial a la Argentina. La misa en Luján está prevista para el miércoles 11 de noviembre, a las 10, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. La ceremonia convocará a fieles provenientes de distintos puntos del país.

León XIV arribó al país poco después de las 16.30 del domingo y fue recibido por Javier Milei en el Aeroparque Jorge Newbery. Su primera actividad en territorio argentino fue una visita al Monumento General San Martín. Una vez concluida la etapa local de su gira, el sumo pontífice viajará a Perú.

Durante su primera jornada en el país, León XIV pronunció un discurso en el Palacio Libertad, ante Javier Milei y otras autoridades, en el que llamó a buscar acuerdos y a respetar a quienes piensan distinto. Tal como consignó LA NACION, el pontífice abogó por “el cuidado de la palabra” en la vida pública, pidió fortalecer la educación y las universidades y sostuvo que “la economía debe estar al servicio de la persona”. También recordó a Francisco y destacó la necesidad de reconocer los límites del poder.