Chubut: alarma por El Abuelo, el alerce de más de 2600 años que tiene al fuego cada vez más cerca

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- El voraz incendio forestal que se mantiene activo en el Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut, amenaza entre otras especies al alerce milenario conocido como El Abuelo: las llamas se encuentran a menos de cinco kilómetros de ese árbol que tiene más de 2600 años.

Parque Nacional Los Alerces Marcos Ferro

Entre el río Arrayanes (muy cerca de donde se inició el fuego) y Puerto Sagrario (donde se inicia el sendero al alerzal milenario) hay unos 20 kilómetros de distancia. Y lo cierto es que en las últimas 48 horas el incendio en el parque Los Alerces avanzó unos 35 kilómetros en línea recta, en dirección noreste. Si bien El Abuelo se ubica algo más al oeste, los vientos están cambiantes y la intensidad del fuego es extrema.

El alerce de más de 2600 años, al igual que muchos otros de su especie, se encuentra en el Brazo Norte del lago Menéndez, el mismo que hoy está rodeado de fuego. Tal como indicaron desde el parque Los Alerces, el alerce es el ser vivo más antiguo de la Argentina, y el tercero más longevo del mundo.

Es uno de los árboles más antiguos de la Argentina Administración de Parques Nacionales (APN)

Los alerces (Fitzroya cupressoides) están entre los árboles más altos del mundo, junto con las sequoias y los eucaliptos, que pueden alcanzar más de 100 metros de altura. Crecen solamente en los bosques andinopatagónicos, en la selva valdiviana (con una precipitación anual de más de 2000 mm), siempre en lugares húmedos o inundados, cerca de cursos de agua.

El Abuelo −uno de los máximos atractivos del parque Los Alerces- mide más de 57 metros de altura y tiene un diámetro de 2,2 metros. Estos árboles crecen muy lentamente: entre 0,8 y 1,2 mm anuales de diámetro. Por ese motivo y por su acotada distribución, se trata de una especie en peligro de extinción.

Además de El Abuelo, el parque Los Alerces cobija diversos ejemplares muy antiguos, especialmente en cercanías de los brazos Sur y Norte del lago Menéndez.

El incendio forestal en ese lago comenzó el 9 de diciembre pasado, pero su comportamiento se volvió más complejo en las últimas 48 horas. Las condiciones meteorológicas de los últimos días, con temperaturas elevadas y vientos fuertes, activaron puntos calientes en el interior del perímetro original. Ayer el fuego avanzó con intensidad en zonas de vegetación sin quemar y avanzó por la margen sur del lago Menéndez hacia la ruta 71.

“El fuego presentó un comportamiento extremo debido a los vientos y logró superar las líneas de defensa, avanzando rápidamente hacia sectores del cerro Alto El Petiso, hacia el norte. Ante ese escenario se evacuaron los campamentos y se estableció como prioridad la protección de viviendas de pobladores e infraestructura de prestadores turísticos”, informaron hoy desde el área protegida.

Esta mañana 36 personas estuvieron afectadas al combate del incendio, entre personal de línea y medios aéreos. Además, hay 43 combatientes en apresto para reemplazos en bases operativas y 20 brigadistas de otros parques llegaron hoy a la zona para reforzar las tareas.

Como medida preventiva, se dispuso el cierre temporal del tránsito vehicular en el tramo de la Ruta Provincial N°71 comprendido entre Bahía Solís y Punta Mattos, debido al avance del fuego, la reducción de visibilidad por el humo y a la circulación constante de vehículos de emergencia afectados a las tareas de combate.

Desde el mediodía de ayer, se procedió de manera preventiva a la evacuación de senderistas y acampantes, particularmente en Río Arrayanes y Lago Verde.