Antes del verano 2026: Pritzker anuncia una reestructuración de Spring Lake

El gobierno de J.B. Pritzker, mediante el Departamento de Recursos Naturales de Illinois (IDNR, por sus siglas en inglés), emitió una declaración de salvamento de peces para el sector sur del Área Estatal de Pesca y Vida Silvestre de Spring Lake (Slsfwa, por sus siglas en inglés). La medida responde a un plan de obras de infraestructura y mejora ambiental. Según el comunicado oficial, “el lago sur será vaciado para permitir trabajos de rehabilitación y mejora del hábitat en el lugar”.

Illinois autoriza el salvamento de peces en Spring Lake antes del drenaje del lago

Como parte de la reestructuración del Spring Lake, el IDNR estableció que el salvamento de peces podrá realizarse hasta el 31 de mayo de 2026. La normativa indica que “la vida acuática puede ser capturada por una persona que posea una licencia de pesca deportiva válida o una combinación de licencia de caza y pesca".

La zona de pesca y vida salvaje de Spring Lake está situada en el condado de Tazewell Gobierno de Illinois

Cabe destacar que los métodos legales se limitan únicamente a la pesca con caña y sedal, sin límites diarios de posesión. “No se puede limpiar ningún pescado en el lugar, ni se pueden verter restos de pescado en el sitio”, aclararon las autoridades.

De acuerdo con la información difundida, esta fase de captura intensiva es el paso previo al drenaje total de la cuenca sur. El objetivo de la agencia es permitir que los deportistas aprovechen el recurso antes de que el área quede sin agua para dar inicio a las tareas de rehabilitación del sitio y de mejora de las condiciones biológicas.

Qué obras realizará Illinois en Spring Lake tras el anuncio de J.B. Pritzker

El proyecto también incluye una renovación integral de la zona que abarca 2032 acres (822 hectáreas). El lago, que se extiende casi paralelo al río Illinois a lo largo de 8,5 millas (13,6 kilómetros), tiene una profundidad máxima de 9,8 pies (tres metros) y cuenta con 11,1 millas (18 kilómetros) de costa. “Las mejoras adicionales incluirán reparaciones de carreteras, puentes y estacionamientos“, remarca el informe oficial.

Ubicada en el condado de Tazewell, a 25 millas (40 kilómetros) al suroeste de Peoria, la zona de Spring Lake requiere de estas obras para mejorar el acceso a sus instalaciones.

El proyecto también incluye una renovación integral de la zona que abarca 2032 acres (822 hectáreas). Gobierno de Illinois

La reestructuración del Spring Lake contempla el mantenimiento de los diques construidos originalmente en la década de 1950, los cuales permitieron elevar el nivel del agua y duplicar el tamaño original del embalse, inundando también el antiguo lago Saiwell.

Cómo afectarán las obras de Spring Lake a la pesca, el camping y las actividades recreativas

El predio en Manito, dentro del condado de Tazewell, mantiene su oferta de pesca, camping, senderos y caza, además de actividades recreativas con embarcaciones sin estela. La administración del IDNR recordó que este sitio, establecido originalmente en 1925, gestiona hoy cerca de 400 lugares en todo el estado.

Para la ejecución de las obras, las autoridades instan a seguir las señalizaciones en la Spring Lake Road, ubicada a tres millas (4,8 kilómetros) de la entrada norte del parque. Con esta inversión, se asegura la operatividad de los servicios de camping y senderismo para la temporada alta, una vez concluidos los trabajos de vaciado y reparación previstos para antes del verano, el cual comenzará el 21 de junio de 2026.