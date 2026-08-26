Científicos advirtieron sobre los efectos que las altas temperaturas pueden provocar en la exótica mariposa Morpho

CIUDAD DE PANAMÁ.- Una investigación científica del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI, por sus siglas en inglés), advirtió que la mariposa Morpho, famosa por sus alas color azul metálico que inspiraron a la creación de un emoji, está en riesgo debido a las altas temperaturas que afectan el brillo intenso con el que elude a sus depredadores.

Según el estudio, durante la fase en que la oruga se transforma en mariposa, el calor puede alterar el resplandor de las alas.

El color del insecto es su rasgo más distintivo

”Cuando las mariposas fueron expuestas a temperaturas altas que simulaban las predichas bajo un futuro escenario de cambio climático, emergieron con alas de color alterado y más apagadas", explicó la bióloga estadounidense y principal autora de la investigación, Juliette Rubin.

El grupo de científicos advirtió que ese brillo es un arma de defensa que tiene esta especie para confundir a sus enemigos naturales. Por ese motivo, con colores más opacos, podrían ser más susceptibles a la depredación de aves y otros insectos.

Las del género Morpho son mariposas neotropicales que se encuentran principalmente en Sudamérica, así como también en México y América Central.​ Su envergadura varía entre los 7 centímetros -de la Morpho rhodopteron-, y los 20 centímetros, de la Morpho hecuba.

Además del color, su popularidad se acrecentó debido a que este tipo de mariposas inspiró el emoji de este tipo de insectos presentes en los canales de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram.

Su envergadura varía entre los 7 y los 20 centímetros

“Esto podría tener importantes implicaciones para su biología”, sumó Rubin, y apuntó que, en la etapa de crecimiento, “también observamos que las Morpho que se desarrollaron bajo estas condiciones cálidas murieron con mayor frecuencia”.

A partir de lo anunciado por el grupo de científicos, para el estudio se expusieron crisálidas de mariposas a temperaturas de 35ºC durante el día y 28ºC por la noche, simulando un escenario futuro de cambio climático en el lugar donde habitan. Luego, se las comparó con otro grupo que fue analizado bajo 28ºC, tanto de día como de noche, la temperatura promedio que hay actualmente en los trópicos.

Luego de dichas pruebas, Rubin destacó: “Descubrimos que los cambios de color inducidos por altas temperaturas serían detectables por los depredadores aviares”.

En la lista de los principales roedores de mariposas figuran:

Aves insectívoras .

. Hormigas y avispas, que atacan tanto a huevos como a orugas.

que atacan tanto a huevos como a orugas. Reptiles y anfibios, como lagartos, serpientes, sapos y ranas.

como lagartos, serpientes, sapos y ranas. Ratas comunes , que cazan mariposas adultas, orugas y buscan capullos o huevos en la vegetación.

, que cazan mariposas adultas, orugas y buscan capullos o huevos en la vegetación. Ratones cosecheros, conocidos por cazar y comer mariposas adultas en grandes cantidades durante la noche, incluso esquivando las toxinas defensivas del insecto

conocidos por cazar y comer mariposas adultas en grandes cantidades durante la noche, incluso esquivando las toxinas defensivas del insecto Arañas.

Finalmente, la responsable de la investigación puntualizó que se necesitan más estudios para determinar con exactitud el grado de amenaza que supondrían las aves para las mariposas por su cambio de color.

Con información de AFP