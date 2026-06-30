Cierran mañana un sector clave de un acceso rápido a la ciudad por obras y habrá desvíos

Continúan en el barrio de Núñez las obras de ampliación del emblemático puente Labruna, junto al estadio de River Plate. Ejecutados por Autopistas Urbanas SA (AUSA), los trabajos dotarán al viaducto de dos carriles en cada sentido, mientras que anteriormente tenía uno por mano. El objetivo, según se informó, es mejorar la conexión entre las avenidas Udaondo, Lugones y Cantilo, y la calle Campos Salles.

Esto se logra a través de la modificación del sentido de circulación del puente original, que pasó a ser mano única hacia Udaondo, y la incorporación de una segunda rama similar, en sentido hacia al río, con dos carriles adicionales. En el medio de ambas estructuras, se sumará una pasarela peatonal de aproximadamente 4 metros de ancho y se ejecutará una bicisenda de 2,40 m, separada por un cordón montable.

Por el avance de las tareas, informó el Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño, este miércoles 1° de julio, desde las 22 y durante ocho horas, AUSA llevará adelante un operativo especial que requerirá cerrar Lugones a la altura de Udaondo.

Obras para la ampliación del puente Labruna

Esta restricción será necesaria para el montaje de seis vigas sobre las pilas que se construyeron a los costados de la avenida. Estas nuevas estructuras tienen 28 metros de largo, 80 centímetros de ancho y 1,4 metros de alto, con 47 toneladas de peso cada una. Cruzarán Lugones para formar parte del nuevo tramo del puente Labruna denominado Rama Sur, que permitirá conectar Cantilo con Udaondo y Lugones.

Mientras dure el corte, se implementarán los siguientes desvíos:

El tránsito liviano será desviado hacia la avenida Udaondo y Del Libertador, y podrá acceder de nuevo a Lugones en Ombúes o en Dorrego.

El tránsito pesado será desviado previamente hacia la salida de Avenida del Libertador desde la General Paz.

Como parte de estos trabajos, ya se habilitó una primera etapa de la ampliación del puente, denominada Rama Norte, que permitió duplicar la cantidad de carriles que tenía y sumó una vinculación directa desde Lugones y Campos Salles hacia Ciudad Universitaria y Cantilo. Actualmente, se trabaja en una segunda etapa de la obra que permitirá sumar una conexión en sentido inverso al habilitado y sumará una amplia pasarela peatonal entre ambas manos con canteros y bicisenda.

Este miércoles por la noche, y hasta las 6 del jueves, los trabajos serán señalizados por personal de Seguridad Vial de AUSA y también se informarán a los usuarios en los carteles electrónicos de mensajes variables.

El proyecto

La readecuación y ampliación del puente Labruna también prevé la generación de conexiones vehiculares para posibilitar los ingresos y egresos de Lugones y Cantilo, vinculando de una manera más segura los distintos espacios que se emplazan en esa zona porteña, que son de gran importancia y traccionan una gran cantidad de movimiento: el estadio Antonio Vespucio Liberti, el Club Ciudad de Buenos Aires, la Universidad Torcuato Di Tella, el Parque de la Innovación, el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD), la estación Ciudad Universitaria del ferrocarril Belgrano Norte, el Centro de Graduados del Liceo Naval, el Club Universitario Buenos Aires (CUBA), la Ciudad Universitaria de la UBA, la Reserva Ecológica Norte y el Parque de la Memoria.

El puente pasará a tener dos ramas, una en cada sentido de circulación Gentileza AUSA

Según la memoria descriptiva de la obra difundida por la Ciudad, el ingreso al puente desde el Parque de la Innovación se materializará con suaves pendientes, generando explanadas de inclinación que servirán de espacio para el descanso y recreación. En la zona lindera al Parque de la Innovación, donde la pendiente es más elevada, se propone un aterrazado verde que sirve tanto de espacio de permanencia como de anfiteatro, junto con áreas de descanso y áreas de juegos para niños. En el sector central de acceso a la pasarela elevada, habrá áreas de deportes, junto con un área gastronómica y de descanso. Finalmente, a lo largo de todo el puente habrá un cantero que aportará verde al recorrido.

“La necesidad del proyecto se inscribe dentro de un marco de desarrollo urbano del sector. Independientemente del nuevo predio y la mayor vinculación entre todos los lugares mencionados, el puente funcionará como un conector que integre los sectores costeros en esta parte de la ciudad con el barrio de Núñez, colaborando así a resolver esta histórica desconexión”, dijeron desde el Ministerio de Movilidad e Infraestructura.