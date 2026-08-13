Cierran un cruce clave en el sur de la Ciudad y cambia el recorrido de varias líneas de colectivo: todo lo que hay que saber

El gobierno porteño informó que se realizarán obras en el recorrido del Ferrocarril Belgrano Sur, y estos trabajos afectarán directamente los recorridos de algunas líneas de colectivos que habitualmente circulan por el barrio de Lugano.

La traza afectada por la obras en el Belgrano Sur

De acuerdo a la información oficial se producirán cortes y desvíos por obras en esa zona de la Comuna 8 y, aunque la obras propiamente dichas tienen fecha de inicio el martes 18 de agosto, la traza se encuentra afecta desde esta semana.

Cuál es la zona afectada por la obras en el Belgrano Sur

El sitio de Movilidad e Infraestructura del Gobierno porteño, indica que por las obras, el cruce a nivel de la calle Cafayate entre Somellera y Delfín Gallo permanecerá cerrado al tránsito.

A su vez, este corte convive con otra afectación por obra pluvial en la Avenida Riestra, entre Murguiondo y Larraya. Por ese motivo, las líneas de colectivos 47, 80, 117, 143 y 145 están realizando un recorrido alternativo.

Es importante destacar que la zona de la Estación Villa Lugano tendrá modificaciones importantes en la circulación, por lo que se recomienda prestar atención a la señalización y buscar recorridos alternativos.

Las obras se realizan en la línea del ferrocarril Belgrano Sur Silvana Colombo / LA NACION - Archivo

Debido a que este cruce forma parte del entorno histórico de la estación ferroviaria del barrio, resulta conveniente prever opciones de viaje o tomar vías paralelas, ya que momentáneamente no se podrán usar las calles afectadas por los trabajos viales.

Cómo funcionará el TramBus que pasará por la zona sur de la Ciudad

El trazado completo del TramBus inicia en Nueva Pompeya y atraviesa puntos clave como Parque Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Caballito, Almagro, Villa Crespo y Palermo, con su estación final ubicada en el Aeropuerto Jorge Newbery. En su recorrido, el sistema recorre calles de alta densidad como Juan B. Justo, Ángel Gallardo, Acoyte y avenida Rivadavia. En el caso específico de Caballito, el primer parador se ubica entre las avenidas Gaona y la calle Franklin, mientras que el segundo tramo de conexión se sitúa entre las calles Méndez de Andes y Aranguren.

Las autoridades porteñas destacaron que la obra, de gran magnitud, responde a una necesidad de modernización del transporte público masivo. La integración de tecnologías limpias con una estructura de carriles exclusivos representa un pilar del plan de movilidad integral para finales de este año.