Qué es Pampa del Leoncito y por qué es un sitio protegido

Un hombre, identificado como Agustín Añó —un médico mendocino—, ingresó con una camioneta 4x4 en un sector restringido de Pampa del Leoncito, una planicie ubicada en Calingasta, San Juan, y provocó un grave daño ambiental. El vehículo recorrió aproximadamente 1,5 kilómetros antes de quedar atrapado y dejó marcas en la zona, cuya recuperación natural podría tardar hasta 100 años.

El video difundido por la municipalidad de Calingasta

Pampa del Leoncito, también llamada Barreal Blanco, es un área protegida ubicada en el departamento de Calingasta, al oeste de la provincia y está dentro del Parque Nacional del Leoncito.

La zona tiene 12 kilómetros de largo y 3 kilómetros de ancho. Cuenta con una superficie blanca y llana, compuesta de limos y arcillas de origen salino, según indicó la Secretaría de Cultura de San Juan.

Este lugar cautiva al turismo ya que su superficie plana y blanca genera una vista única de la Cordillera de los Andes. El viento es casi constante y el carrovelismo es el deporte más practicado, ya que se puede alcanzar una velocidad de hasta 120 kilómetros por hora por la fuerza de las ráfagas.

Carrovelismo en Pampa del Leoncito Sofía López Mañán

Una de sus postales más bellas se captura durante la noche, cuando el cielo pasa a estar totalmente lleno de estrellas.

Pampa del Leoncito Hernan Zenteno - La Nacion

El sitio fue declarado Monumento Natural Provincial, Sitio Histórico Provincial y Lugar Histórico Provincial por la Ley Provincial Nº 571-F debido a su valor natural, histórico y cultural.

Pampa del Leoncito Hernan Zenteno - La Nacion

Además, el lugar tiene condiciones excepcionales para la astronomía: el clima es extremadamente seco, hay muy poca humedad, escasa nubosidad y no hay contaminación lumínica. De hecho, dentro de Pampa del Leoncito hay un observatorio astronómico.

Esta protección también ayuda a preservar los recursos hídricos y el equilibrio de un ecosistema que es frágil y con flora y fauna adaptadas a las condiciones desérticas extremas.

Pampa del Leoncito Hernan Zenteno - La Nacion

Las actividades permitidas, además del carrovelismo, son el kitebuggy, avistaje de aves, observación astronómica, trekking, geo-turismo y actividades culturales y educativas.

Pampa del Leoncito Hernan Zenteno - La Nacion

El gobierno provincial hace algunas recomendaciones para conservar el entorno.

No realizar maniobras bruscas ni frenadas con vehículos.

No arrojar residuos y respetar la vegetación.

No ingresar cuando la superficie está con agua.

Evitar el tránsito de vehículos pesados.

No acampar en la zona.

En caso de practicar carrovelismo, hacerlo con precaución.

El episodio

Añó quedó atrapado y dejó marcas en el terreno; su accionar generó repudio en la provincia y en las redes sociales. La circulación había sido limitada temporalmente debido a que las lluvias y la acumulación de humedad habían vuelto especialmente vulnerable la superficie. Pese a esas condiciones, el conductor de la Toyota Hilux avanzó hacia el interior del área y el vehículo se atascó, lo que obligó a realizar distintas maniobras para intentar retirarlo.

Agustín Añó es un médico mendocino

Según informó el medio sanjuanino Diario de Cuyo, la reconstrucción del episodio indica que la Hilux avanzó cerca de 1,5 kilómetros hacia el interior de la planicie. Cuando quedó encajada, el conductor habría intentado salir retrocediendo entre 200 y 300 metros, una maniobra que extendió el área afectada y multiplicó las huellas sobre la superficie.

El video difundido también muestra la magnitud de la superficie afectada

Los intentos de retirar la camioneta habrían ocasionado daños adicionales. Las personas que se encontraban en el lugar utilizaron una escalera plegable destinada al traslado de motos, pero la estructura se enterró en el suelo. Después, una de las motos habría circulado por el sector y generado nuevos rastros.

El relevamiento efectuado en el lugar permitió detectar surcos de hasta 25 centímetros de profundidad. La dimensión de las marcas encendió la preocupación de las autoridades debido a las características del terreno, que necesita períodos extremadamente prolongados para recuperarse de cualquier alteración.

Qué dijo ante la Justicia

Añó se presentó ante la Justicia el martes y realizó su descargo. Según contó el juez de Paz de Calingasta, Andrés Troche, el hombre argumentó que desconocía las condiciones para acceder a la planicie.

El magistrado indicó que la defensa del conductor se basó en alegar el desconocimiento de las restricciones que regían para ingresar a la Pampa del Leoncito y que no había señalización suficiente en la zona. Sin embargo, Troche aclaró que los accesos al lugar cuentan con las indicaciones necesarias en las que se detallan las actividades permitidas, las prohibidas y las condiciones bajo las cuales se puede circular.

El médico también habría mencionado la oscuridad y la presencia de agua sobre la superficie como factores que incidieron en lo ocurrido. Según la versión expuesta ante la Justicia, las condiciones del terreno lo tomaron por sorpresa.

Mediante un video de la municipalidad, se difundió el daño realizado por el paso de la camioneta

La investigación continuará de acuerdo con lo establecido por el Código de Faltas y Contravenciones de San Juan. El objetivo será determinar la existencia y la magnitud del daño sobre el sitio, así como establecer las responsabilidades por el episodio. El mendocino podría recibir una multa de hasta $1.000.000.

Mientras se elaboran los informes técnicos, la Toyota Hilux permanecerá en el lugar en el que quedó enterrada. La decisión busca evitar que las maniobras necesarias para extraerla generen nuevas marcas sobre una superficie que presenta una importante acumulación de agua.

El juez solicitó la intervención de la Dirección de Patrimonio, cuyos especialistas deberán establecer “la existencia del daño, la gravedad del mismo y las condiciones o las posibilidades de extracción”.