Cierre del colegio de Belgrano: el plan contra reloj de la Ciudad para reubicar a los alumnos antes de 2027

Mientras la comunidad educativa del St. Martin in the Fields School intenta procesar la noticia del cierre de la institución, previsto para el final del ciclo lectivo de 2026, el Ministerio de Educación porteño puso en marcha un esquema de acompañamiento para las familias con el objetivo de garantizar la continuidad escolar de los alumnos a partir de 2027.

Según informaron desde la cartera que dirige Mercedes Miguel, ya se trabaja junto a los directivos de la institución para asistir a las familias en la búsqueda de vacantes en otros establecimientos y ordenar el proceso de transición.

“Desde el Ministerio de Educación de la Ciudad se brinda acompañamiento a las familias de los alumnos para ayudarlos a encontrar una escuela donde continuar en 2027. Se están tomando todas las medidas necesarias para garantizar la continuidad educativa de los chicos”, señalaron fuentes oficiales a LA NACION.

El St. Martin in the Fields School, situado en el barrio de Belgrano, comunicó ayer que cerrará sus puertas debido a una combinación de factores que incluyen la caída sostenida de la matrícula, dificultades económicas y la imposibilidad de sostener el proyecto educativo a futuro.

De acuerdo con la información difundida por la propia institución, la matrícula viene en descenso desde hace al menos seis años, en un contexto marcado por cambios demográficos y económicos que impactaron en la actividad. Desde el colegio también explicaron que el desequilibrio financiero se profundizó con el paso del tiempo y que la situación actual ya no permite garantizar de manera responsable la continuidad del proyecto educativo más allá de 2026.

En ese marco, las autoridades asumieron una serie de compromisos frente a alumnos, familias y trabajadores. Entre ellos, completar con normalidad el ciclo lectivo del presente año, sostener las actividades académicas previstas hasta el último día de clases y acompañar a las familias en la transición hacia otras escuelas.

Además, el establecimiento se comprometió a entregar en tiempo y forma toda la documentación necesaria para facilitar los trámites de pase y a cumplir con las obligaciones correspondientes respecto de docentes y colaboradores durante el proceso de cierre.

La principal preocupación de muchas familias pasa ahora por encontrar vacantes que permitan mantener la continuidad pedagógica de los estudiantes y, en la medida de lo posible, preservar aspectos centrales del proyecto educativo bilingüe que caracteriza a la institución desde su fundación.

Según pudo saber LA NACION, las gestiones para identificar alternativas ya comenzaron y las autoridades educativas trabajan junto al colegio para acompañar a las familias durante los próximos meses, antes del cierre definitivo previsto para el inicio del ciclo lectivo 2027.

Situado sobre la calle 3 de Febrero al 1700, el St. Martin in the Fields School fue fundado en 1992 por la psicopedagoga Liliana G. de Piccinini bajo una propuesta educativa bilingüe, mixta y laica. Cuenta con nivel inicial, primario y secundario. Entre los tres niveles, actualmente asisten alrededor de 350 alumnos, que quedaron en vilo tras conocerse la noticia.