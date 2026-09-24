La decisión ya fue comunicada: un tradicional colegio de Belgrano cerrará sus puertas a fin de año

El tradicional St. Martin in the Fields School, situado en el barrio porteño de Belgrano, cerrará sus puertas a fin de año. Las principales causas, según pudo saber LA NACION, son la no renovación del contrato de alquiler por parte de los propietarios del edificio y la baja sostenida de la matrícula en los últimos años. Las autoridades del colegio, de gestión privada, comunicaron la decisión a las familias y confirmaron que la institución dejará de funcionar al finalizar el ciclo lectivo de 2026. La noticia generó tristeza y preocupación entre los integrantes de la comunidad educativa.

“Estamos muy impactados por lo sorpresivo, tristes y preocupados, porque tenemos un enorme compromiso con el colegio. El colegio es excelente, la conducción siempre ha sido muy buena y también el cuerpo docente. Nos encantaría que esta propuesta educativa pudiera continuar”, lamentó ante LA NACION Virginia, abuela de dos alumnos de la institución, a quienes fue a retirar al mediodía.

la mujer sostuvo que las principales causas son “la baja de matrícula” y “la decisión del propietario del inmueble de no renovar el contrato de alquiler”. En ese sentido, expresó su “profundo dolor” por la situación y por “el hecho de que las autoridades se hayan quedado sin margen para continuar con el proyecto educativo”, aunque señaló que todavía se buscan alternativas.

“Ojalá se abra una puerta, quizás a través de una fusión con otro colegio, que es la única alternativa que se nos ocurre”, planteó. Además, contó que dos generaciones de su familia pasaron por la institución y recordó que en 2002 también atravesó una situación similar con el cierre del Chester College, en Belgrano. “Vienen mis nietos acá; antes vinieron mis hijos, cuando cerró el Chester College, que también era excelente, y vivimos un duelo enorme”, completó.

Situado sobre la calle 3 de Febrero al 1700, el St. Martin in the Fields School fue fundado en 1992 por la psicopedagoga Liliana G. de Piccinini bajo una propuesta educativa bilingüe, mixta y laica. Cuenta con nivel inicial, primario y secundario. Entre los tres niveles, actualmente asisten alrededor de 350 alumnos, que quedaron en vilo tras conocerse la noticia.

Blanca, madre de un alumno de tercer grado, contó que las familias se enteraron ayer del cierre a través de un correo enviado por el colegio. “Sabíamos que estaba atravesando dificultades económicas, pero nunca imaginamos que iba a cerrar. Estamos igualmente muy agradecidos con el colegio y nos cuesta asimilar esta noticia”, relató.

Según explicó, “el alquiler vence en diciembre y quieren demoler el edificio”.

A contrarreloj, remarcó que las autoridades del establecimiento ya comenzaron a buscar alternativas para las familias y se mostró esperanzada con la posibilidad de encontrar una solución que garantice la continuidad educativa de los estudiantes. “Los directivos están hablando con otros colegios para ver si nos reciben”, explicó Blanca.

Otra abuela, que también fue a retirar a su nieta, se mostró igual de conmocionada. “Estamos muy tristes los familiares. Nos ha impactado porque es un colegio de primer nivel. En el último año hubo una baja muy importante en la matrícula, de casi 150 alumnos. En situaciones como esta, uno espera que puedan aparecer alternativas para evitar el cierre”, sostuvo.

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