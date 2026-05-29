Cinco formas en las que el consumo diario de cannabis puede afectar tu cuerpo y tu mente

WASHINGTON.- Mónica Romano tenía 13 años cuando probó el cannabis por primera vez en la década de 1980. Comenzó como una forma social de pasar un viernes por la noche detrás de las tribunas en los partidos de fútbol americano, dijo, pero pronto se convirtió en un hábito diario.

“Lo buscaba para calmar la ansiedad”, dijo Romano, ahora de 59 años, periodista de salud y estilo de vida y exenfermera en Coeur d’Alene, Idaho. “Era una adolescente inquieta, que nunca sentía que fuera lo suficientemente buena”. El cannabis redujo su ansiedad social y la ayudó a procesar lo que ella llama una “vida hogareña inestable”.

Continuó fumando marihuana a diario hasta los 30 años. Eso no le impidió obtener dos títulos universitarios y criar a su hijo en gran medida sola, dijo. “Empecé a mirar hacia atrás y me pregunté: ¿Cómo hice eso? Trabajaba, estudiaba, cumplía, criaba a mi hijo, pero la marihuana siempre estaba ahí”.

La marihuana se volvió una constante para un número creciente de adultos jóvenes y de mediana edad, y entre el 8 y el 11% de ellos ahora consumen cannabis todos los días, según Monitoring the Future, un proyecto de investigación en curso de la Universidad de Michigan. El consumo diario en adultos mayores de 55 años disminuyó.

Los adultos jóvenes de 19 a 30 años tienen casi tres veces más probabilidades de consumir cannabis a diario que de beber alcohol a diario, mientras que los adultos de 35 a 50 años consumen ambos en cantidades similares, según datos de la revista Addiction en 2024. Y a medida que el consumo diario de cannabis se vuelve más común, es lógico preguntarse qué puede estar haciendo o no ese consumo tan frecuente a nuestra salud.

A algunas personas les gusta comparar el cannabis con otras sustancias de uso generalizado, como la cafeína.

“Si bebés demasiado café todos los días, hay un punto de inflexión, pero la investigación demostró que entre dos y tres tazas de cafeína al día para la mayoría de los estadounidenses está bien”, dijo Rebecca Abraham, enfermera de cuidados intensivos que trabajó en políticas sobre cannabis y es fundadora y directora ejecutiva de Plesio Health, una plataforma de software y telesalud para el cuidado del cannabis con sede en Chicago. “En el cannabis, no sabemos cuál es el consumo diario seguro para la persona promedio y en qué punto se vuelve perjudicial”.

Por qué el consumo diario de cannabis es difícil de estudiar

Todavía hay mucho que no sabemos sobre el consumo diario de cannabis, en parte porque la investigación sobre el uso de la marihuana fue notoriamente difícil.

“Fue ilegal y tuvo tanto estigma durante tanto tiempo”, dijo Abraham.

En los estudios observacionales que analizan el consumo pasado de cannabis, no hay forma de controlar qué tipos de productos de cannabis se utilizaron o cómo, dijo Peter Grinspoon, médico de atención primaria y especialista en adicciones certificado por la junta en el Hospital General de Massachusetts, instructor de medicina en la Facultad de Medicina de Harvard y autor de “Aging Well With Cannabis”. Simplemente no tenemos datos todavía sobre los efectos a largo plazo del consumo diario de, por ejemplo, gomitas de dosis baja, dijo.

Además, no todo el consumo diario es igual. “Si estás dando 60 veces al vaporizador al día, eso es muy diferente a un paciente de cannabis medicinal que toma 2,5 miligramos de una gomita por la noche para conciliar el sueño cuando tiene algo de dolor crónico”, dijo Grinspoon.

Aquí hay algunos de los efectos secundarios que la investigación identificó hasta ahora y sobre los que necesitamos saber más.

El uso frecuente de cannabis plantea interrogantes sobre sus efectos a largo plazo en la salud física y mental Istock - iStockphoto

Síndrome de hiperémesis cannabinoide

Cuando los consumidores diarios de cannabis terminan en la sala de emergencias, a menudo es debido al síndrome de hiperémesis cannabinoide, una afección que causa ciclos de náuseas y vómitos, a veces con dolor estomacal intenso. Está asociado con el consumo diario o frecuente de cannabis a largo plazo.

“Realmente no sabemos qué lo causa, pero vemos que quienes más lo padecen son los consumidores de THC a largo plazo y en grandes cantidades”, dijo Abraham, quien también tiene una certificación en enfermería de cannabis. El THC es el principal compuesto psicoactivo del cannabis.

“Si hablo con un paciente [con síndrome de hiperémesis cannabinoide] y le pregunto cuánto fumaba, fumaban todo el día, todos los días, a menudo con alta concentración de THC”, dijo Troy Alexander-El, médico clínico certificado por la junta y educador sobre cannabis en Portland, Oregón.

Cambios en la salud mental

Lauren Mundell, de 53 años, en Berthoud, Colorado, consume cannabis a diario para calmar su mente.

“Sin cannabis, mi cerebro es como un torrente de pensamientos, ansiedad, preocupaciones”, dijo. “Pero cuando consumo cannabis, ese torrente se reduce a un pequeño arroyo y puedo concentrarme en las cosas que son importantes”.

Cuando comenzó a consumir dosis pequeñas a diario a los 43 años, dijo, “me funcionó como el suplemento de bienestar que nunca supe que necesitaba”. Ahora asesora a marcas e influencers sobre marketing y relaciones públicas de cannabis.

La ansiedad es una de las principales razones por las que la gente dice que consume cannabis. La investigación demostró que el cannabis puede tanto aliviar como empeorar la ansiedad, a menudo dependiendo de la dosis, dijo Grinspoon. Pero hasta ahora no existen estudios exhaustivos sobre los efectos del consumo diario de cannabis en la ansiedad y el estrés.

Puede ser difícil saber qué hace el consumo diario de cannabis con la ansiedad o la depresión a largo plazo.

“¿Mejora o empeora, o simplemente estás amortiguando los síntomas?”, dijo Grinspoon. “Por supuesto, podrías decir lo mismo sobre los ISRS”, agregó, refiriéndose a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, un tipo de antidepresivos.

Si estuviste consumiendo cannabis a diario y luego te detenés repentinamente, podés experimentar síntomas de abstinencia, incluidos problemas para dormir y peor ansiedad, dijo Grinspoon. Algunas personas confunden esto con que el cannabis mismo empeora la ansiedad, dijo.

El consumo frecuente de cannabis también está relacionado con mayores probabilidades de desarrollar esquizofrenia o psicosis, especialmente si las personas comienzan a consumirlo cuando son adolescentes. Dicho esto, todavía no está claro si el consumo de cannabis está causando realmente estas enfermedades mentales o si “abrió la puerta mucho más rápido a lo que ya iba a suceder”, dijo Alexander-El.

Especialistas advierten que aún hay pocos estudios concluyentes sobre el impacto del consumo cotidiano de cannabis

Riesgos para la salud cardiovascular

En un estudio de 2024 en el Journal of the American Heart Association, el consumo diario de cannabis se asoció con un mayor riesgo de enfermedad cardíaca y accidente cerebrovascular. Se necesita más investigación para comprender completamente este posible vínculo, pero podría deberse al hecho de que fumar sigue siendo la forma predominante de consumo de cannabis, dijo Grinspoon.

Si fumás cannabis principalmente en lugar de consumirlo de otras formas, te estás exponiendo a muchos de los mismos productos de combustión nocivos presentes en el humo del cigarrillo que pueden dañar tus arterias, dijo. Es por eso que los médicos que trabajan con cannabis generalmente recomiendan comestibles, tinturas o productos tópicos, agregó.

Efectos sobre el dolor

Un estudio de 2023 encontró que el consumo diario de cannabis puede ayudar con el dolor a corto plazo, pero empeorarlo a largo plazo al reducir la tolerancia al dolor. Esto es común con los analgésicos opioides, pero está menos establecido en relación con el cannabis, dijo Grinspoon.

De hecho, el consumo diario de cannabis a menudo ayuda a las personas a evitar o dejar otros medicamentos para el dolor que generalmente causan más efectos secundarios, como los opioides, que tienen un alto riesgo de adicción, o los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE), que pueden causar úlceras o sangrado gastrointestinal.

“Lo están usando en lugar de otros productos farmacéuticos que muy probablemente sean tan peligrosos, si no más peligrosos”, dijo.

Si vas a someterte a una cirugía, informá a tu anestesiólogo sobre tu consumo. Los consumidores diarios de cannabis pueden necesitar hasta un 30% más de anestesia y dosis más altas de opioides para el control del dolor después de la cirugía.

Efectos en el sueño

Alexander-El trabaja con varios pacientes que consumen cannabis todas las noches para ayudarlos a conciliar o mantener el sueño, y para estas personas, generalmente recomienda comestibles debido a su inicio más lento, dijo.

El consumo diario de cannabis se relacionó con una mejor calidad del sueño, pero también con una duración del sueño más corta o más larga de lo normal en otras investigaciones. Se necesitan más estudios para identificar qué cannabinoides o compuestos pueden ser más efectivos para el sueño, dijo Abraham.

Cuándo empezás a consumir cannabis importa

Al igual que con muchas sustancias, la edad que tenés cuando empezás a consumir cannabis marca una diferencia en los efectos que puede tener en tu salud.

Romano, quien está escribiendo un libro de memorias sobre la adicción, era una adolescente cuando comenzó a fumar.

“Salió mucho desde entonces sobre cómo afecta al cerebro joven”, dijo. “A menudo pensé —y ahora estoy convencida— de que, aunque dejé de hacerlo hace tantos años, todavía tengo secuelas de paranoia o incluso niebla mental u olvidos como efectos a largo plazo”.

Esta preocupación tiene fundamento científico.

“Si los adolescentes consumen cannabis todos los días, existe la preocupación de que estén dañando su desarrollo cerebral”, dijo Grinspoon, al igual que el consumo de alcohol es más peligroso a edades más tempranas.

En el apogeo de su consumo de cannabis, Romano a veces fumaba seis o siete veces al día, incluso cuando se despertaba. Antes de dejarlo definitivamente, experimentaba episodios frecuentes de bronquitis e incluso escupía sangre.

Finalmente comenzó a tomar medicamentos recetados para la ansiedad. El cannabis la había estado ayudando a dormir, y atravesó el insomnio durante años después de dejarlo. Ahora toma gomitas de CBD para ayudarla a dormir, pero no consume ningún producto de cannabis que contenga THC.

El cannabis se utiliza tanto con fines recreativos como terapéuticos, aunque sus efectos varían según la persona y la dosis Shutterstock

Lo que todavía no sabemos

Mundell no es ingenua sobre la falta de investigación acerca de los efectos del consumo diario de cannabis a largo plazo.

“Definitivamente acepté el hecho de que soy un conejillo de indias en esto”, dijo la habitante de Colorado. “Pero creo firmemente que es una planta que puedo cultivar en mi patio trasero y luego usarla y me hace sentir bien, así que ¿cómo podría ser eso malo?”.

Necesitamos más investigación sobre las posibles interacciones medicamentosas con el cannabis, dijo Grinspoon, especialmente en adultos mayores que tienen más probabilidades de estar tomando otros medicamentos.

Los expertos con los que hablamos esperan que la investigación algún día ayude a responder otras grandes preguntas, que incluyen: ¿Cuáles son las formas más seguras de consumir cannabis? ¿Cuál es la dosis mínima más efectiva? ¿Cuál es la dosis diaria máxima a partir de la cual los efectos secundarios se vuelven más comunes o más dañinos? ¿Cómo se compara el consumo diario de cannabis con el uso diario de otros medicamentos, como los AINE o las pastillas para dormir?

La reciente reclasificación del cannabis medicinal de una droga de la Lista I a una de la Lista III eliminará parte de la burocracia que anteriormente había impedido parte de esta investigación, dijo Grinspoon.

Abraham es optimista sobre el potencial del uso de cannabis medicinal. Pero hasta que tengamos investigaciones para establecer parte de la información faltante sobre la dosificación del cannabis, “tratá de usar lo menos posible para obtener el máximo efecto”, dijo.