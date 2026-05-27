Piloto héroe: el histórico avión que protagonizó una hazaña contra los británicos en Malvinas fue declarado patrimonio

SANTA FE.– El histórico Aermacchi MB-339 4-A-115, el avión con el que el teniente de navío retirado Owen Crippa protagonizó el 21 de mayo de 1982 una de las acciones más recordadas de la Guerra de Malvinas, al atacar en solitario a la flota británica en el estrecho de San Carlos, fue declarado patrimonio histórico y cultural de la provincia de Santa Fe.

Tras años abandonada en Estados Unidos, la aeronave logró ser repatriada gracias a las gestiones encabezadas por el propio Crippa junto al proyecto “Misión Owen”.

Actualmente, se encuentra en Sunchales, departamento Castellanos, 135 kilómetros al oeste de esta capital, donde reside el reconocido Veterano de Malvinas. Según explicó oportunamente, el anhelo de Crippa es que el avión forme parte de un museo interactivo dedicado a Malvinas, pensado como un espacio educativo y de memoria para las futuras generaciones.

La ley sancionada por la Legislatura santafecina también declara de interés provincial el proyecto del Museo Itinerante “Misión Owen”, destinado a preservar la memoria histórica y promover actividades educativas y culturales vinculadas a la causa Malvinas.

Crippa a bordo del Aermacchi 339 con el que se enfrentó a la flota británica

Alcides Calvo, senador por el departamento Castellanos y autor de la iniciativa, destacó que la aprobación de la norma representa “un acto de justicia histórica” y subrayó la importancia de “mantener viva la memoria y el reconocimiento” a quienes defendieron la soberanía nacional durante el conflicto del Atlántico Sur, en 1982.

Así, la iniciativa consolida un reconocimiento institucional de enorme valor histórico, cultural y simbólico para la provincia y para toda la Nación. Y “constituye un homenaje a la gesta de Malvinas, a sus veteranos y caídos, y particularmente al accionar heroico del teniente de navío retirado, Veterano de Guerra de Malvinas, Owen Guillermo Crippa, quien piloteó dicha aeronave durante el conflicto del Atlántico Sur”, según se resaltó durante la sesión legislativa.

El avión Aermacchi 339 4-A-115 perteneció a la Primera Escuadrilla Aeronaval de Ataque y tenía su base en el aeropuerto de Puerto Argentino. En la mañana del 21 de mayo de 1982, Crippa fue enviado a comprobar si se estaba realizando un desembarco de las fuerzas enemigas en el Estrecho de San Carlos.

Al encontrarse efectivamente con los buques ingleses, concretó algo que no se le había ordenado, pero que no pudo evitar: abrió fuego. El otro avión que lo acompañaría no pudo despegar porque tenía una rueda en mal estado, así que Crippa enfrentó su misión en absoluta soledad. Lo que siguió después fue una historia increíble de heroísmo y gran destreza aérea.

El teniente de navío retirado Owen Crippa

Según relató el piloto, cuando llegó al estrecho vio dos destructores ingleses fondeados, unos kilómetros más adelante otro y, en la boca de la bahía, un helicóptero inglés. “Me aparté de la costa para tirarle y ahí veo hacia el interior de la bahía muchos buques ingleses”, dijo.

Solo ante toda la flota inglesa, sin dudar abrió fuego y, mientras esquivaba proyectiles, hasta pudo trazar un croquis de cómo se encolumnaban los buques. “Si escapaba como llegué, me bajaban como a una paloma. Así que opté por pasar entre ellos, muy bajo, lo que les dificultaba tirarme sin pegarse ellos mismos. Me pego al mar y paso haciendo zig zag entre las antenas de los barcos. Dejé una mano en el comando del avión y la otra en la manija del asiento eyector, por si me pegaban. Esquivé buques, helicópteros, casi choco contra dos. Veo que me tiran un misil, bajo potencia, lo esquivo y al llegar a la bahía tomo altura y dibujo en el papel que llevaba en la pierna un croquis de lo que había visto: eran 16 barcos”, detalló.

Esa información fue clave para que la flota inglesa fuera atacada más tarde por aviones de mayor porte, pero Crippa había sorprendido a todos por su heroísmo y destreza. Ahora, el avión con el que se convirtió en leyenda, estará en suelo argentino.

Alcances de la norma

“Esta aeronave no es solamente una pieza militar recuperada: es un símbolo tangible de soberanía, de valentía, de memoria nacional y del compromiso de una comunidad que trabajó para que esta historia pueda ser preservada y transmitida a las nuevas generaciones”, dijo el impulsor del reconocimiento, quien además destacó el valor que esta ley tiene para Sunchales y para toda la región. “Desde el Senado provincial impulsamos esta iniciativa convencidos de que el Estado provincial debía acompañar y jerarquizar institucionalmente un hecho histórico que emociona, identifica y enorgullece a nuestra comunidad. Que hoy este proyecto sea ley significa que Santa Fe reconoce formalmente una parte viva de la historia de Malvinas”, subrayó.

El 21 de mayo de 1982, la fecha de la hazaña grabada en el Aermacchi

La norma propone la protección, conservación, difusión y mantenimiento del bien declarado, pudiendo celebrar convenios con entidades públicas y privadas para tales fines.

Asimismo, invita a empresas, instituciones públicas y privadas, y a los gobiernos nacional, provincial y municipal a participar activamente en la consolidación y promoción del Museo Itinerante “Misión Owen”, especialmente en lo relativo a su infraestructura, desarrollo institucional, contenido pedagógico y resguardo del bien público o privado.

Finalmente, Calvo sostuvo: “Malvinas debe seguir siendo una causa presente, viva y profundamente argentina. Con esta ley, que tuvimos el honor de impulsar desde el Senado provincial, Santa Fe reafirma su compromiso con la memoria, con la soberanía nacional y con el reconocimiento permanente a quienes defendieron la Patria. Es un orgullo que esta iniciativa nacida desde el departamento Castellanos hoy sea ley para toda la provincia”.