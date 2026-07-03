Ciro Martínez fue interrumpido por la Policía de Miami mientras tocaba el himno en el banderazo argentino

El cantante de Ciro y los Persas y exlíder de Los Piojos, Andrés Ciro Martínez, fue interrumpido en medio de un show que brindó en Miami en el marco de un banderazo de hinchas argentinos. La Policía intervino para detener el espectáculo en el momento en que el músico interpretaba el himno nacional con su armónica. La escena fue grabada por personas que se encontraban en el lugar y rápidamente se hizo viral en las redes sociales.

El episodio tuvo lugar este jueves en Miami porque es la ciudad en la que este viernes se disputará el cruce entre la selección argentina y el equipo de Cabo Verde, por 16avos del Mundial 2026. Por ese motivo, muchos hinchas argentinos ya se encuentran en esa ciudad costera.

Un policía cortó un show de Andrés Ciro Martínez que se estaba llevando a cabo en el marco de un banderazo de hinchas argentinos en Miami

El cantante había tocado su emblemática canción Tan Solo junto con sus músicos. Después de eso empezó a tocar, solo con su armónica, el himno nacional argentino. En ese momento, como muestran filmaciones realizadas por hinchas que se encontraban en el lugar, un policía comenzó a subir hacia el techo de un micro, donde se estaba llevando a cabo el show.

En medio de la introducción de la pieza, el policía habló con el guitarrista y otro miembro del equipo que se encontraba realizando el espectáculo. Las filmaciones muestran cómo ambas personas le hacen señas al exlíder de Los Piojos para que finalice la canción. Segundos más tarde, Martínez no termina y el policía insiste, con gestos incluso más intensos.

A pesar de la interrupción policial, los hinchas argentinos pudieron disfrutar el himno nacional argentino interpretado por Ciro Martínez en Miami

Finalmente, al cierre de la pieza, que incluye únicamente la introducción del himno nacional, el cantante arengó al público: “¡Vamos Argentina!“. A la vez, se dispuso a bajar del micro mientras el policía seguía haciéndole señas y descendía para esperarlo.

Esto se dio en lo que fue, como informó LA NACION, una semana cargada de encuentros de hinchas argentinos en Miami. En ese marco y como es habitual, en el día previo al partido -este jueves- se organizó una concentración para alentar a la selección en un banderazo. Esta vez hubo dos convocatorias en horarios diferentes y a unas cuadras una de la otra.

Ciro Martínez fue interrumpido cuando tocaba el himno nacional argentino en un show que brindó en Miami en el marco de un banderazo de hinchas argentinos

La primera arrancó después del mediodía en un parque de la zona de la calle 85 y Collins, a metros de la playa. Durante varias horas, los hinchas armaron asados al ritmo de cumbia y fernet. Incluso, las autoridades tuvieron que apagar algunos fuegos que habían sido iniciados sobre el piso. Unas 3.000 personas estuvieron entre el parque y más tarde caminaron hasta la playa, que por estos días sufre el efecto del sargazo pero que poco les importó a los hinchas de la selección.

Cerca de las 20 los hinchas que estaban en la playa comenzaron a movilizarse hacia la calle 73 y avenida Collins, frente a un restaurante argentino que se transforma en el punto de encuentro de los hinchas para los banderazos, como en la última Copa América que se jugó aquí hace un par de años, o para los festejos, como ocurrió tras el campeonato del mundo de Qatar hace cuatro años.

Como es habitual, en el día previo al partido los hinchas argentinos se concentraron para alentar a la selección Aníbal Greco - La Nación

Ya al anochecer la esquina de Manolo estaba colapsada desde varias cuadras a la redonda. La policía valló las veredas para que los hinchas no cortaran el tránsito de la concurrida avenida Collins. Por eso todos estaban sobre las veredas, que no daban abasto para contener a miles de personas.