Los amores de Andrés Ciro Martínez: perfil bajo, una actriz y una foto “robada” que generó escándalo

Los 58 llegaron con nuevo amor para el líder de Los Piojos, Andrés Ciro Martínez, que entre otros regalos recibió el saludo de su flamante novia, Luciana Valdés, la bajista que reemplazó a Micky Rodríguez en el regreso de Los Piojos y actual de Ciro y los Persas, popularmente conocida como Luli Bass.

“Muy feliz cumpleaños mi amor”, escribió la artista y él sin dudarlo y sabiendo que su comentario sería visto como la confirmación del romance, replicó: “Gracias hermosa”. El autor de temas como “Tan solo”, “Ruleta” o “El farolito” suele mantener un perfil bajo y muy pocas veces habla de su vida privada, menos que menos de su situación sentimental. Sin embargo, en las más de tres décadas de fama, se le han conocido mujeres, novias del ambiente y también algún escándalo mediático.

Andrés Ciro Martínez y Luli Bass (Fuente: Instagram/@lulibass)

Dos hijas y una canción

“Bailaré, bailarás, bailará otra vez/ Que los astros te van a ver/ Que un buen trago no viene mal/ Cuando pega la vida con tanta sed”, reza el tema “Astros” del álbum Espejos de Ciro y los Persas. Pero no lo escribió él sino Carolina de la Presa, una de las mujeres más importantes en la vida de Martínez. Ella compuso el tema cuando tenía 19 años y él mucho tiempo después se lo pidió. Luego de negarse, ella accedió, ya que aseguró que él fue muy importante en su camino musical y que lo inspiró.

Ciro y Katja Martínez en el casamiento de la actriz Album de los novios por Ezequiel Rohr

“Este tema que vamos a tocar ahora lo compuso una bahiense, la madre de mis hijas. Es decir, ¡una de las mejores letras de mis canciones la compuso una mujer!”, contó él sobre el escenario de un festival en Bahía Blanca. Juntos se convirtieron en papás de Katja, hoy de 30 años, que se dedica a la actuación (estuvo en Soy Luna y en ATAV) y de Manuela, de 25 que decidió seguir los pasos de sus padres.

Una actriz…

En 2013, el cantante de Los Piojos sorprendió al hablar de una relación que para ese entonces ya era retro. “Entre las mujeres más importantes de mi vida está Julieta Cardinali. Fue la única famosa con la que salí. Me pegó porque yo me separé de ella y por no tener un perfil alto para llamar a una revista y contarlo se generaron cosas feas. A los seis meses, empezó a salir con Calamaro y publicaban que me había dejado por él o que me la había robado. Me dejó una gran enseñanza”, contó en diálogo con Perfil sobre el romance que había tenido una década antes.

“Tener una pareja famosa no es lo que más me atrae. Te hacen guardias. Inventaron cómo la conocí y cómo terminó la relación. A veces hablo con Julieta y le digo: ‘¿Por qué nunca aclaraste por qué nos separamos?’. Y ella contesta: ‘Nadie me preguntó’”, recordó en ese entonces.

Julieta Cardinali estuvo en pareja con Andrés Ciro Martínez antes de ponerse de novia con Andrés Calamaro Instagram

Perfil bajo

En 2009, el artista se convirtió en padre por tercera vez tras el nacimiento de Alejandro, fruto de su relación con Constanza Simonetti, quien sigue sus pasos y en más de una ocasión lo acompañó sobre el escenario. A pesar de que cuando se pusieron en pareja él ya era famoso, muy poco se conoce sobre el vínculo que tuvieron.

Aunque la mayoría de sus relaciones se desarrollaron lejos de la prensa y del ojo de los paparazzi, Andrés Ciro alguna vez también fue portada de las revistas del corazón. Fue en 2016 cuando salieron fotos de él besándose con una modelo casi veinticinco años menor. Se trataba de Carolina Ceballos, que gracias al presunto breve noviazgo tuvo sus cinco minutos de fama. “No inventen”, pidió él a la prensa. Supuestamente se conocieron en un boliche en Mar del Plata. “Yo no armé esto, cómo voy a hacerlo viviendo en la ciudad donde vivo que es chica, se sabe todo. Igual no me importa lo que dice la gente”, decía ella.

Andrés Ciro y Carolina Ceballos

Sobre cómo se habrían conocido, la promotora explicó: “El encuentro fue en el VIP de un boliche. Él se acercó, me dijo que era muy linda y me pidió el teléfono. Al otro día me escribió cerca del mediodía. ‘Tengo muchas ganas de verte’. A la semana empecé a viajar para acá (Buenos Aires) y nos empezamos a conocer. Me cayó re bien, me parece una excelente persona, muy amable, muy caballero, muy respetuoso. Ahora no sé qué pensar. Estoy desilusionada totalmente con lo que me hizo, me niega de un día para el otro. No me quedé a dormir, le di a entender que quería una relación seria. Él también, me dio a entender eso, me chamuyó. Le dije que quería conocerlo y llegar a algo, porque no quería ser chica de un día. Todos los días me escribía: ‘hola princesa’. ¿Para qué tanto chamuyo? Me presentó como su novia a toda la banda“. Fue a la salida de uno de esos encuentros que ocurrieron las fotos “robadas” que ella negó haber buscado.

Ahora, el cantante está consolidando una nueva relación, otra vez con alguien del ambiente musical. El tiempo dirá si el noviazgo entre Andrés Ciro y Luli Bass desbloquea varios niveles.