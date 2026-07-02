Multitudinarios banderazos en Miami antes del partido con Cabo Verde: “Somos locales otra vez”

MIAMI (enviado especial).- Fue la semana más argentina en mucho tiempo en esta zona del estado de Florida. Las camisetas celestes y blancas inundaron en estos últimos días playas, shoppings, restaurantes y paseos turísticos en una ciudad acostumbrada al mate y al acento argentino.

Miami se prepara para uno de los partidos más importantes en su sede mundialista. La selección de Messi, que aquí será más local que nunca, buscará este viernes el pase a los octavos de final del Mundial 2026.

Banderazo argentino en Miami

Como es habitual, en el día previo al partido los hinchas argentinos se concentraron para alentar a la selección. Esta vez hubo dos convocatorias en horarios diferentes y a unas cuadras una de la otra.

La primera arrancó después del mediodía en un parque de la zona de la calle 85 y Collins, cerca de la playa. Durante varias horas, los hinchas armaron asados al ritmo de cumbia y fernet. Incluso, las autoridades tuvieron que apagar algunos fuegos que habían sido iniciados sobre el piso. Durante varias horas unas 3.000 personas estuvieron entre el parque y más tarde caminaron hasta la playa, que por estos días sufre el efecto del sargazo pero que poco les importó a los hinchas de la selección.

Como es habitual, en el día previo al partido los hinchas argentinos se concentraron para alentar a la selección Aníbal Greco - La Nación

La fuerte humedad y el intenso calor dominaron la jornada en Miami, con tormentas fuertes en algunos momentos de la tarde. El propio Lionel Scaloni se quejó del horario del partido ante Cabo Verde, que arrancará a las 18 hora local (una más en Argentina). A esa hora todavía hay sol en esta época del año.

Cerca de las 20 los hinchas que estaban en la playa comenzaron a movilizarse se movilizaron hacia la 73 y Collins, frente a un restaurante argentino que se transforma en el punto de encuentro de los hinchas para los banderazos, como en la última Copa América que se jugó aquí hace un par de años, o para los festejos, como ocurrió tras el campeonato del mundo en Qatar.

Uno de los banderazos incluyó asados en el parque junto a la playa de Miami Aníbal Greco - La Nación

Las convocatorias que ya se hicieron en la previa de los partidos de la fase de grupos, en Kansas City y Dallas, fueron masivas. Pero la de Miami superó hasta ahora todas las previsiones.

Entradas

Se estima que mañana en el estadio habrá entre 35.000 y 40.000 argentinos. Con capacidad para 65.000 espectadores, en el Hard Rock Stadium se estima que arriben unos 5.000 hinchas de Cabo Verde, la gran mayoría residentes en los Estados Unidos. El resto estará repartido entre estadounidenses, mexicanos, chinos, indios y de otras nacionalidades que pagan cualquier cosa por ver en vivo a Lionel Messi.

Una de las mayores preocupaciones que tienen los hinchas argentinos que están en Miami es la falta de entradas. Ya desde hace días están agotadas y lo que se consigue hay que ir a buscarlo a la reventa. En la página oficial de FIFA y en grupos de Whatsapp se ofrecen desde 2.000 dólares y los precios pueden llegar hasta los 10.000 dólares

Las convocatorias que ya se hicieron en la previa de los partidos de la fase de grupos, en Kansas City y Dallas, fueron masivas

El presidente de la AFA dijo hace un par de días que el del viernes ante Cabo Verde “es un partido que nadie esperaba que haya tanta convocatoria como la que va a haber. Estamos solicitando qué remanentes hay para que la gente pueda comprar y acceder”.

Sin embargo, los hinchas reclamaban que no aparecieron nuevas entradas a la venta a precio oficial de FIFA.

La primera convocatoria arrancó después del mediodía en un parque de la zona de la calle 85 y Collins, cerca de la playa

Esa gestión, no obstante, la llevó adelante la Federación Caboverdiana de Fútbol. Este viernes anunció que había conseguido un paquete de entradas a través de la FIFA para que los hinchas que viven en los Estados Unidos puedan asistir al Hard Rock Stadium de Miami.

Medidas de seguridad

Para no repetir la experiencia de la final entre Argentina y Colombia de la Copa América 2024, jugada en esta ciudad, cuando miles de hinchas de la selección cafetera se colaron al Hard Rock Stadium y pusieron en riesgo la disputa del partido, las autoridades preparan un fuerte dispositivo de seguridad para el viernes.

Las camisetas celestes y blancas inundaron en estos últimos días playas, shoppings, restaurantes y paseos turísticos en una ciudad acostumbrada al mate y al acento argentino

Las autoridades del condado de Miami-Dade junto a la policía local diseñaron tres anillos de seguridad para que no se acerque gente sin entradas al recinto.

“Durante cuatro meses las autoridades policiales trabajaron con la FIFA para evitar que se repita lo de la Copa América”, contó una fuente a cargo del operativo. Sin embargo, en el partido del sábado de Colombia volvieron a repetirse las imágenes de hinchas colándose al estadio, incluso por los conductos del aire acondicionado.