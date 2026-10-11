Cita del día, Isabel Allende, escritora: “Todos tenemos una reserva de fuerza interior insospechada, que surge cuando la vida nos pone a prueba”

Quienes han seguido la historia de Isabel Allende y leído sus obras saben, sin duda, que se trata de una mujer admirable, que luchó incansablemente hasta convertirse en una de las escritoras vivas más leídas en español.

Por eso, sus citas invitan a reflexionar sobre la vida y los desafíos que enfrentamos. En esta ocasión, explicamos el significado de la frase: “Todos tenemos una reserva de fuerza interior insospechada, que surge cuando la vida nos pone a prueba”.

La frase de Isabel Allende que nos invita a reflexionar hoy

¿Qué significa “Todos tenemos una reserva de fuerza interior insospechada, que surge cuando la vida nos pone a prueba”?

La cita quiere decir que las personas solemos tener una capacidad de resistencia, valentía, fuerza y adaptación mayor de la que creemos, pero no siempre se percibe en tiempos tranquilos. Esa fortaleza suele aparecer cuando enfrentamos pérdidas, enfermedad, cambios difíciles, miedo o responsabilidades inesperadas; es decir, en situaciones muy complicadas.

No se trata de una frase pronunciada por Isabel Allende en una circunstancia pública concreta, como un discurso o una entrevista, sino una línea de su novela “La isla bajo el mar”, publicada originalmente en 2009.

En la obra, ambientada entre el Haití colonial y Nueva Orleans, y atravesada por la esclavitud, la violencia y la búsqueda de libertad, la idea cobra sentido como una reflexión sobre la capacidad humana de sobrevivir y seguir adelante frente a la adversidad.

Si nos basamos en la vida de la escritora chilena, destaca por su gran fortaleza en los momentos más difíciles. Acá algunos ejemplos: