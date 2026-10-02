Cita del día, Séneca, filósofo estoico: “La suerte es donde confluyen la preparación y la oportunidad”

El azar suele presentarse en la conversación cotidiana como un evento fortuito, ajeno a la voluntad humana. Sin embargo, la psiquiatra Marian Rojas Estapé propuso una mirada distinta, fundamentada en su experiencia clínica y en la observación del comportamiento humano. Según su análisis, el factor suerte no es una entidad abstracta, sino un fenómeno estrechamente vinculado a la proactividad y el desarrollo personal.

“Yo he investigado mucho como psiquiatra la suerte, porque tengo pacientes que escucho y digo: ‘¡Pero qué suerte tienen! ¡Qué bien les va todo!’ Y hay gente que escucho su vida y digo: ‘¡Qué drama! ¡No es posible!’”, sostuvo la especialista.

A partir de esta inquietud empírica, la profesional comenzó a profundizar en el estudio de la suerte y en este marco destacó: “Hay una frase de Séneca que me encanta: ´La suerte es donde confluyen la preparación y la oportunidad´“.

@marianrojas_oficial Hablemos de la suerte. Como psiquiatra, he investigado mucho sobre este tema porque he visto que hay personas que parecen tener una vida llena de suerte, mientras que otras parecen tener una vida llena de problemas y dificultades. Pero, ¿qué es realmente la suerte? Según Séneca, "La suerte es donde confluyen la preparación y la oportunidad". Y estoy totalmente de acuerdo con esta frase. Si quieres que algo bueno te suceda en la vida, tienes que prepararte y trabajar duro para ello. Si te enfocas en estudiar y visualizar lo que quieres, estarás más preparado para percibir las oportunidades que se te presenten. Recuerda que la suerte no es algo que solo le sucede a algunas personas. Todos podemos crear nuestra propia suerte si nos preparamos y estamos atentos a las oportunidades que se nos presenten en el camino. Así que, si quieres tener buena suerte en tu vida, no esperes a que las cosas simplemente sucedan. ¡Prepárate y crea tus propias oportunidades! ¡La suerte estará de tu lado! #MarianRojasEstapé #Superación #CrecimientoPersonal ♬ sonido original - marianrojasestape_oficial

Esta sentencia resume, bajo su visión, la clave del crecimiento individual. Para la psiquiatra, el concepto no es pasivo; requiere que el sujeto se involucre activamente en su propio proceso de mejora. En este sentido, subrayó: “Si tú quieres que algo bueno te suceda, estudiá, preparate”.

“Hay que prepararse, hay que saber, hay que estudiar, porque el que se prepara, el que estudia, el que visualiza lo que quiere, es capaz de percibir mucho mejor las oportunidades”, cerró la especialista.

La importancia del diálogo interno

La forma en que una persona se habla a sí misma puede modificar la manera en la que atraviesa situaciones personales, laborales y emocionales. Así lo explicó la psiquiatra española, durante otra conferencia, cuyo contenido compartió posteriormente en sus redes sociales.

La especialista puso el foco en ese diálogo interno que acompaña las decisiones cotidianas y que, en muchos casos, anticipa resultados negativos antes de que ocurran. Según señaló, estos pensamientos no solo afectan el estado de ánimo, sino que también pueden repercutir en la salud física y psicológica.

“Está científicamente demostrado que la actitud previa a muchas circunstancias de la vida influye poderosamente en el resultado”, sostuvo Rojas Estapé. En ese sentido, vinculó el optimismo con la capacidad de observar y modificar las palabras que cada persona utiliza para referirse a sí misma, sus posibilidades y el futuro.

Durante su exposición, Rojas Estapé recordó que la mente y el cuerpo no siempre distinguen entre una amenaza real y una imaginaria. Esto significa que anticipar constantemente situaciones negativas puede activar respuestas físicas y emocionales similares a las que aparecerían frente a un peligro concreto.

“Somos pesimistas por la imaginación, porque nuestra cabeza nos trae constantemente cosas negativas que nos pueden suceder y que, en el 90% de los casos, nunca van a pasar”, explicó la psiquiatra.

Aunque esos escenarios finalmente no se concreten, la sola posibilidad de que ocurran puede generar preocupación, miedo o inseguridad. De acuerdo con la especialista, esta tendencia influye tanto en el bienestar psicológico como en el funcionamiento del cuerpo.