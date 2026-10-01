Ciudad Abierta, la nueva plataforma para que los porteños realicen reclamos y propuestas sobre su barrio

Ciudad Abierta es una nueva plataforma ciudadana que reúne información pública del distrito porteño y suma herramientas para que los vecinos de Buenos Aires puedan realizar reclamos, propuestas y encuestas.

La iniciativa fue presentada este miércoles por el economista y expresidente de la Auditoría General de la Nación Jesús Rodríguez junto al politólogo y empresario Marcelo Insúa, quienes trabajaron durante aproximadamente un año junto con un equipo de desarrolladores.

La propuesta es independiente del gobierno porteño y busca ordenar información que ya es pública, pero que muchas veces se encuentra dispersa en distintos organismos, documentos y bases de datos.

Jesús Rodríguez y Marcelo Insúa crearon la aplicación Ciudad Abierta

“Nos proponemos con este instrumento revalorizar la política como medio para transformar la realidad, reconstruir la credibilidad social en las instituciones y tender a recrear la confianza social en la construcción de un futuro común”, planteó Rodríguez durante la presentación.

Uno de los principales componentes de Ciudad Abierta es la sección de datos públicos. La plataforma reúne información sobre el organigrama porteño, presupuestos desde 2007, proveedores y contrataciones, leyes y auditorías.

La propuesta parte de una dificultad que sus creadores identificaron durante el desarrollo: que una información sea pública no necesariamente significa que sea fácil de encontrar o comprender.

Visualización del mapa que muestra el grado de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) por comuna Captura de pantall

Para facilitar ese acceso, la plataforma incorpora una herramienta de inteligencia artificial denominada “Gardelito”. Así, un usuario puede consultar, por ejemplo, cómo evolucionó un presupuesto a lo largo de los años o buscar información relacionada con una determinada ley o auditoría.

“Los datos no sirven solamente para que los consulten, sino para que ustedes le pregunten a Gardelito las relaciones entre ellos”, explicó Insúa. Los documentos originales se encuentran disponibles en la plataforma, pero también en los sitios de los organismos oficiales.

Un mapa para conectar a vecinos y funcionarios

El segundo eje de la plataforma es la participación. Los vecinos pueden cargar reclamos que figuran en el mapa principal de la plataforma. El sistema los clasifica en una taxonomía de alrededor de 20 temas, entre ellos arbolado, alumbrado y veredas, y utiliza el tipo de problema y la comuna donde se produce para determinar qué funcionarios son responsables.

Según explicaron sus creadores, los reclamos pueden llegar a presidentes de juntas comunales, gerentes y directores, según el área involucrada. La intención es que los propios funcionarios puedan ingresar a la plataforma, consultar los problemas de su territorio y responder directamente a los vecinos.

El usuario puede elegir que su reclamo aparezca de manera anónima en el mapa, por cuestiones de seguridd, pero al funcionario que debe resolver el problema le aparece el nombre y apellido de quién reclamó. “Con esto buscamos que se tome con seriedad la impronta de reclamar”, explicó Insúa. Además, existen reglas de uso: no se permiten insultos ni contenidos ofensivos.

Los datos a los que se puede acceder desde la plataforma captura de pantalla

La herramienta está destinada exclusivamente a reclamos administrativos vinculados con problemas o servicios de la Ciudad. No funciona como canal para denunciar delitos ni reemplaza una denuncia policial o judicial.

El sistema también prevé seguimiento. A los 30 días se consulta al vecino si el problema fue solucionado, si continúa sin resolverse, el reclamo vuelve a ser enviado a los responsables y continúa figurando en la página. “Queremos que el mapa refleje los problemas de la ciudad”, agregó Insúa.

El desafío de lograr participación

Además de reunir datos de forma transparente, Ciudad Abierta busca que los vecinos puedan cruzar información y observar problemas desde una perspectiva territorial. Durante la presentación mostraron cómo el mapa puede incorporar distintas capas, como información sobre pobreza y hogares en situación de calle.

La plataforma también cuenta con un “Observatorio”, destinado a publicar análisis elaborados a partir de los datos disponibles, y comenzó a incorporar espacios para organizaciones vecinales.

Sin embargo, sus propios impulsores reconocen que el principal desafío será conseguir que los ciudadanos utilicen la herramienta. “Buscamos sumar servicios que no estén necesariamente vinculados con la participación cívica o política, sino que sean útiles para resolver problemas de la vida cotidiana y, al mismo tiempo, atraigan a los vecinos a la aplicación”, cerraron los impulsores de la iniciativa.