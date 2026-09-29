Llega el megaevento astronómico del año: cuándo es y cómo ver a Saturno en su punto más cercano a la Tierra desde la Argentina

El próximo domingo 4 de octubre se producirá Saturno en oposición, un evento astronómico en el que la Tierra se sitúa exactamente entre el Sol y el planeta en cuestión, colocándolo en el lado opuesto al Sol en el firmamento.

Luego de un año con varios eventos astronómicos como el último eclipse de Luna, la Argentina será el escenario para la oposición de Saturno, uno de los cinco planetas que pueden observarse a simple vista en todo el mundo.

De qué trata Saturno en oposición Foto: Mariano Rivas

Qué se sabe de Saturno en oposición

En diálogo con LA NACION, Adrián González, divulgador científico del Planetario Galileo Galilei, habló sobre este fenómeno que comenzó a mostrarse a finales de mayo y tendrá su momento de esplendor en el decimo mes del año.

“Su apariencia es la de un punto bastante brillante, que no titila como sí hacen las estrellas. Saturno se viene observando desde fines de mayo, proyectado sobre la constelación de Piscis. En mayo se veía antes de que el Sol salga, durante poco tiempo. A medida que fueron pasando los meses, este planeta comenzó a verse cada vez más temprano”, explicó González sobre el segundo planeta más grande del Sistema Solar, después de Júpiter.

Esta imagen fue tomada el 1 de septiembre de 1979; muestra a Saturno, sus anillos y la luna más grande de Saturno, Titán (Foto: Gentileza: NASA)

Hacia el punto cardinal este, la aparición de Saturno será el domingo 4 de octubre a partir de las 20, aproximadamente. “Para mediados de octubre, a media noche, se podrá observar en su máxima altura, respecto del horizonte”, destacó el divulgador.

“Saturno se podrá observar hasta finales de enero, una vez que el Sol se oculte, pero estará tan bajo para esas fechas, cerca del horizonte, hacia el punto cardinal oeste, que en poco tiempo se ocultará también tras el horizonte”, expresó sobre el desarrollo de este evento astronómico que se podrá ver en todo el país.

Para inicios del mes de octubre, Saturno estará en su punto más cercano a la Tierra, a una distancia, aproximada, de 1.261.000 kilómetros de distancia.

Saturno y sus anillos

“Es una buena oportunidad para quienes puedan observarlo a través de telescopios o para quienes hagan astrofotografía. A simple vista Saturno tendrá apenas un brillo mayor que el que tenía en los meses anteriores”, destacó González sobre esta noticia que mantiene en vilo a los amantes de la astronomía.

Recomendaciones para ver Saturno en oposición desde la Argentina

Al igual que en otros eventos astronómicos de importancia, los expertos remarcan que las buenas condiciones meteorológicas son el mejor aliado. De esta manera, en caso de estar despejado, sin presencia de nubes, se podrá contemplar con mayor nitidez el fenómeno de Saturno en oposición.

Si bien no es necesario ningún equipo especial, utilizar unos binoculares o un telescopio mejorará la visión de Saturno en oposición iStock

Uno de los instrumentos más utilizados para este caso es el telescopio. Para una mejor implementación de este recurso, se recomienda dirigirse a las periferias de la ciudad para evitar el choque visual con edificaciones y así tener el campo visual más “limpio”.

Otro punto de alejarse de la ciudad es evitar la contaminación lumínica, que puede empeorar la experiencia de observar uno de los fenómenos más importantes que se darán en este 2026.