El gobierno porteño afirmó que recuperó 1000 viviendas ocupadas: los barrios con más operativos

Desde 2024 hasta hoy, 1000 viviendas que estaban usurpadas fueron devueltas a sus dueños, informó hoy el gobierno porteño, que define este número como “un hito” del Jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien ha hecho de este tipo de restituciones uno de sus principales ejes de gestión.

Para celebrar la cifra, se convocó a un encuentro en la sede del gobierno, en Parque Patricios, del que participaron 32 propietarios.

El barrio con mayor cantidad de inmuebles devueltos a sus dueños es Balvanera (130, mayormente en la zona de Once), seguido por La Boca (63), Almagro (53), Constitución (52) y Flores (43), de acuerdo con un mapa que dieron a conocer hoy las autoridades porteñas.

El mapa de las casas usurpadas que fueron recuperadas (Fuente: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires)

Entre las 1000 propiedades, hay inmuebles de todo tipo: desde viviendas particulares, edificios y hoteles familiares hasta ex fábricas y edificios del Estado. También se han devuelto propiedades intrusadas de valor patrimonial, como la Casa Blaquier en el microcentro porteño, y edificios sin terminar, como el llamado “Elefante Blanco” de Belgrano, en la avenida Olazábal 3432, que tiene 12 pisos.

El desalojo de estas propiedades, comunicaron las autoridades porteñas, se realizó a partir de un trabajo coordinado entre la Policía de la Ciudad, organismos judiciales que dan las órdenes correspondientes y distintas áreas del Gobierno porteño. “El trabajo comienza con pedidos de propietarios y denuncias de vecinos. La gestión también recibe casos durante las reuniones que Jorge Macri y su Gabinete mantienen en los barrios. Así fue como la Ciudad le devolvió a Luis Villa, un vecino de Parque Patricios, su casa intrusada en Atuel 255″, informaron.

El "Elefante Blanco" de Belgrano tras el desalojo GCBA

Los operativos involucran a áreas como la Guardia de Auxilio, Emergencias, Agencia Gubernamental de Control, Red de Atención, que releva la situación de los ocupantes y evalúa las alternativas de asistencia disponibles. También intervienen Ordenamiento Urbano, Espacio Público y, en caso de ser necesario, el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El último operativo tuvo lugar el viernes pasado en Mataderos. Se trató de una galería y un predio anexo que estaban tomados desde hacía 15 años en Cafayate 1642, a metros de la avenida Juan Bautista Alberdi, detalló el gobierno proteño

La reunión con propietarios tuvo lugar en Parque Patricios y contó con la participación de Jorge Macri

Entre el millar de propiedades recuperadas, figuran casas que funcionaban como talleres textiles clandestinos en Flores o en Parque Chas; predios del Estado porteño usurpados por organizaciones sociales y los bajos de las autopistas de Villa Luro tomados por cartoneros.