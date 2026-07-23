Ciudadanía italiana: aumentan los juicios por inconstitucionalidad debido a las inconsistencias de la ley 74/2025, cómo iniciar el reclamo

Las recientes modificaciones en la normativa que regula el reconocimiento de la ciudadanía italiana reconfiguraron el panorama para miles de descendientes de inmigrantes que buscan acceder a ese derecho. En este contexto, crecen las consultas sobre la posibilidad de recurrir a la Justicia italiana mediante planteos de inconstitucionalidad frente a las restricciones incorporadas por la ley 74/2025.

Especialistas consultados por LA NACION señalan que la discusión jurídica permanece abierta y que, si bien la nueva legislación introdujo cambios relevantes, la Constitución italiana no fue modificada, por lo que determinados aspectos de la reforma podrían ser sometidos al análisis de los tribunales.

Un principio histórico del derecho italiano

Uno de los conceptos que destacan los especialistas es la diferencia entre conceder y reconocer la ciudadanía.

“En el sistema jurídico italiano, la ciudadanía no se concede: se reconoce. Quien acredita ser descendiente de un ciudadano italiano sostiene que ese vínculo jurídico existe desde el nacimiento y solicita que el Estado lo reconozca”, explican desde De.Martin & Asociados | Law Firm | Citizenship, Global Mobility & Legal Advisory, estudio especializado en ciudadanía italiana y derecho migratorio.

Este principio constituye uno de los ejes sobre los cuales se apoyan diversos planteos judiciales impulsados luego de la entrada en vigencia de la nueva normativa.

La posibilidad de iniciar un reclamo por inconstitucionalidad no implica que este prospere automáticamente. La viabilidad de cada caso depende de las circunstancias particulares y de la interpretación que realicen los tribunales italianos competentes.

Qué es la vía judicial por inconstitucionalidad

Frente a las dudas generadas por la reforma, algunos descendientes evalúan iniciar acciones judiciales en Italia para que la Justicia analice si determinadas disposiciones de la ley resultan compatibles con los principios establecidos por la Constitución italiana.

Según explican los especialistas, este mecanismo no implica cuestionar la totalidad de la legislación, sino solicitar que los tribunales revisen, en cada expediente, la constitucionalidad de las normas aplicadas al caso concreto.

Aclaran, sin embargo, que ningún proceso judicial garantiza un resultado determinado. La resolución dependerá de múltiples factores, entre ellos la documentación disponible, la línea de descendencia, los antecedentes familiares, la estrategia jurídica y el criterio del tribunal que intervenga.

Antes de iniciar cualquier trámite o acción judicial, recomiendan reconstruir el árbol genealógico, reunir la documentación italiana y argentina disponible, verificar la continuidad de la transmisión de la ciudadanía y analizar cuál es la normativa aplicable según cada caso.

Un escenario que continúa en evolución

Desde el estudio consideran que el debate jurídico sobre la ciudadanía italiana está lejos de haber concluido y que aún existen aspectos de la reforma que podrían ser objeto de revisión judicial.

En ese sentido, sostienen que las personas con ascendencia italiana no deberían descartar automáticamente la posibilidad de acceder al reconocimiento de la ciudadanía únicamente por los cambios introducidos por la ley, sino evaluar previamente cómo impactan esas modificaciones en su situación particular.

La importancia del análisis individual

Los especialistas remarcan que no existen soluciones universales y que cada expediente presenta características propias.

Antes de iniciar cualquier trámite o acción judicial, recomiendan reconstruir el árbol genealógico, reunir la documentación italiana y argentina disponible, verificar la continuidad de la transmisión de la ciudadanía y analizar cuál es la normativa aplicable según cada caso.

“Muchas personas creen que su derecho desapareció definitivamente. Sin embargo, la realidad jurídica es más compleja. Existen situaciones que pueden requerir un análisis constitucional y judicial. Lo importante es informarse correctamente y no renunciar a un derecho sin conocer previamente cuál es la verdadera situación legal de su familia”, concluyen los especialistas consultados.

Sobre De.Martin & Asociados

De.Martin & Asociados | Law Firm | Citizenship, Global Mobility & Legal Advisory es un estudio jurídico especializado en ciudadanía italiana, movilidad internacional y derecho migratorio.

La representación legal se encuentra a cargo de Mariel Bartolomeo, quien coordina el análisis de los casos junto al equipo jurídico del estudio.

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