Inhabilitaron a la conductora que manejaba con una licencia falsa y atropelló a un hombre y su hijo

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires determinó la inhabilitación preventiva para manejar de la conductora de 54 años que embistió a un hombre de 52 años y a su hijo de 15 este lunes en la intersección de las calles Moreno y Catamarca, en Mar del Plata. La decisión se fundamentó en la comprobación de que la mujer circulaba con una licencia de conducir apócrifa.

Según los reportes oficiales del Ministerio de Transporte, el Peugeot 206 que manejaba la mujer colisionó en primera instancia contra un Nissan Tiida que circulaba por la zona. Como consecuencia del choque, la conductora perdió el control de la unidad, lo que derivó en el atropellamiento de dos peatones que se encontraban en el lugar.

Tras ello, las víctimas debieron recibir asistencia inmediata por parte del personal médico que acudió al sitio del siniestro. Luego se inició una investigación sobre la documentación de la mujer y las condiciones en las que se encontraba operando el vehículo, lo que reveló una serie de irregularidades graves que motivaron la intervención directa de la cartera de transporte provincial.

El momento de la tragedia captado por las cámaras de seguridad

De acuerdo con la información suministrada por el organismo bonaerense, el proceso de verificación de los antecedentes registrales de la conductora permitió descubrir que la mujer no contaba con una habilitación legal para estar al mando de un volante.

Los registros oficiales indicaron que la infractora había solicitado turnos en dos oportunidades previas para iniciar los trámites correspondientes para obtener su licencia de conducir de forma legítima. Sin embargo, en ninguna de esas ocasiones se presentó a realizar las evaluaciones obligatorias que exige la normativa vigente.

Pese a no haber completado el proceso de examinación ni poseer el carnet oficial, la mujer circulaba con un documento falso. Ante esta situación, la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial resolvió aplicar la inhabilitación preventiva de manera inmediata.

Según detallaron desde el Ministerio, la medida busca retirar de circulación a conductores que representen un peligro manifiesto para la comunidad. “Los antecedentes registrales fueron puestos a disposición de la Justicia”, confirmaron las autoridades respecto al curso legal que seguirá el caso tras la inhabilitación.

Así quedó el auto de la mujer que conducía con una licencia apócrifa

Además de la situación irregular de la licencia, los agentes de control constataron durante el procedimiento que el Peugeot 206 tampoco cumplía con los requisitos legales mínimos para transitar por la vía pública. El vehículo carecía de la documentación obligatoria exigida por las leyes de tránsito, lo que derivó en el labrado de las actas de infracción pertinentes y el posterior secuestro de la unidad.

La documentación recabada por el ministerio, que incluye tanto el historial de turnos incumplidos como la certificación de la falsedad de la licencia presentada en el momento del accidente, ya forma parte del expediente que tramita la Justicia. El aporte de pruebas será determinante para establecer las responsabilidades penales y civiles de la conductora tras el grave siniestro vial en la ciudad balnearia.