Campaña anti Argentina: todas las celebridades que se pronunciaron contra la selección y acusan al país de racista

La final de la Copa del Mundo que coronó a España dejó un terreno propicio para críticas de todo tipo. Desde las deportivas, apuntando a cuestiones tácticas y actitudinales de los jugadores, y otras, más profundas, que atacan a la idiosincrasia de nuestro país.

Los jugadores argentinos luego de la derrota en la final del Mundial 2026 entre España y Argentina en el New York New Jersey Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos, el 19 de julio de 2026. Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

Este último punto se exacerbó en las redes sociales, un lugar donde usuarios y personalidades de diferentes ámbitos vierten sus opiniones. En esta ocasión, varios artistas, cantantes y actores se envalentonaron en el festejo sobre la conquista española y mezclaron las cuestiones deportivas con las sociales, a punto tal de acusar a la Argentina como un país racista.

Qué dijo Samuel Jackson: “Argentina es el país más racista del mundo”

Una de las voces que más impacto generó fue la de Samuel L. Jackson. El actor y productor estadounidense se refirió a la Argentina como un país racista y lo profundizó en un posteo en su cuenta de Instagram.

“Estimada comunidad negra...Por favor, no hinchen ni apoyen a Argentina para que gane la Copa Mundial de la FIFA. Históricamente, Argentina ha sido uno de los países más racistas del mundo, si no el más racista”. En esa misma línea, cerró: “Si sos una persona negra e hinchas por Argentina, así es como te veo’. Los escuchamos alto y claro”.

La crítica despiadada de Samuel L. Jackson

La captura de pantalla, compartida de una publicación de Facebook de SEC Black Alumni Network, utilizó un montaje del personaje Stephen Warren de Django Unchained con la camiseta de la selección argentina, en una referencia ineludible de este hombre de tez oscura con sus otros pares.

Qué dijo Rosalía: salió a pedir disculpas por su posteo contra la Argentina

La cantante española quedó bajo la lupa por repostear un video de Mía Khalifa en TikTok, donde citó su canción “La perla”. En la publicación, la actriz simuló cantar un fragmento del tema musical en cuestión y acompañó el gesto con una frase irónica.

La cantante española recibió críticas de usuarios argentinos luego de repostear una publicación de Mia Khalifa

“Así suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas”, en referencia a los hinchas argentinos tras la consagración de España en la Copa del Mundo.

Tras el revuelo generalizado que involucró a las dos celebridades, Rosalía, en su cuenta de Instagram, salió a disculparse por lo sucedido: “Le di a compartir porque sonaba ‘La perla’ y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón”.

El descargo de Rosalía

La artista española retornará a la Argentina en el mes de agosto, donde brindará cuatro shows el 1, 2, 4 y 6 en el Movistar Arena.

Qué dijo Mia Khalifa: criticó a Lionel Messi y a la Argentina

La actriz de cine para adultos fue una de las figuras que más apuntó contra la Argentina. Todo comenzó en la previa de las semifinales del Mundial cuando la selección enfrentó a Inglaterra. Por ese entonces, Khalifa apostó en favor del equipo europeo, que, finalmente, perdió 2-1.

“Hinchar por alguien en este partido es como en las elecciones de 2024. Sombrío. Desolador. Deprimente. Sepan que, incluso con todo eso en contra de Inglaterra, prefiero mil veces verlos en Nueva York enfrentándose a España antes que ver a Messi un minuto más en este Mundial“, analizó la celebridad nacida en el Líbano.

El descargo de Mia Khalifa tras el partido entre Argenitna e Inglaterra (Fuente: Captura de pantalla - X)

Y profundizó su malestar: "No le tiro hate (odio, en castellano) porque sea fanática de (Cristiano) Ronaldo, ni de nadie en particular, para el caso. Le tiro hate por lo sucio que es el equipo de Argentina. Prefiero ver a una superpotencia colonial avanzar en el Mundial antes que a esos guerreros del VAR”.

Con la espina de haber perdido su apuesta, Khalifa, como era de esperar, celebró el triunfo de España y subió un video cantando una canción de Rosalía llamada “La perla”, en un claro guiño en contra de la Argentina.

Qué dijo Niall Horan, ex One Direction: pidió disculpas tras burlarse de la soberanía argentina

El artista inglés también sumó su granito de arena en una campaña de desprestigio contra la Argentina. El escándalo se originó cuando el artista le dio un “me gusta” a una publicación de la cuenta @imjustbait, la cual hablaba de “ocho momentos en que Argentina fueron realmente buenos chicos durante la final de la Copa del Mundo”.

El like de Niall Horan que enfureció a sus fanáticos (Foto: Captura Instagram)

Este posteo, que lejos estaba de ponderar las virtudes de la selección argentina, contó con la aprobación de Horan, quien avaló una imagen que decía “Las Malvinas son españolas”, una clara provocación sobre el histórico conflicto bélico entre la Argentina y Reino Unido.

El mensaje de Niall Horan tras el repudio de fans argentinos (Foto: Captura X)

Horas más tarde, cuando el revuelo era cada vez mayor, Niall Horan usó su cuenta de X para pedir las disculpas correspondientes: "Error honesto. De verdad ni siquiera me di cuenta de que había dado like al post y ni siquiera recuerdo haberlo visto. No tengo más que amor por la Argentina y todos mis fans allí”.

Qué dijo Arturo Pérez-Reverte: se sumó a las críticas contra la selección argentina

El novelista español cargó, este martes, contra la selección argentina tras perder la final contra España. En su cuenta de X, Pérez-Reverte ahondó en el andar futbolístico y aprovechó ese envión para despotricar a una parte de la sociedad del país.

“No seamos injustos, no nos equivoquemos. Con su zafio comportamiento, sucias maneras y mal perder, la selección que jugó contra España no representó a Argentina, que es mejor que eso. Representó sólo a la parte más violenta e irracional de cierta detestable sociedad argentina", lanzó, tajante, Pérez-Reverte, quien incluyó una imagen de Leandro Paredes sujetando de una pechera a un jugador español.

Pérez-Reverte, sin filtros, atacó a la selección argentina

Lo que más llamó la atención de sus dichos es que el novelista es un visitante frecuente del país y en varias oportunidades mostró su simpatía por la Argentina. Una de ellas fue en la semifinal contra Inglaterra, donde dijo que, en caso de que no ganase España el Mundial, prefería que fuera la albiceleste.

Otras voces que denostaron a la selección argentina

Los periodistas Josep Pedrerol, de El Chiringuito, y Jason Burt, en The Telegraph, lanzaron munición pesada contra el rendimiento y actitud de los jugadores de la selección argentina.

Pedrerol, en su columna en el programa español, criticó la manera de jugar de los argentinos. “Hoy ha ganado el fútbol. Nos han quitado un gol legal y hemos seguido. No se gana hablando, se gana jugando. Argentina, España es la campeona. Segunda estrellita. Llegamos a la cuarta de la quinta. Somos mejores, ¡viva España!“.

La crítica de Josep Pedrerol

Y, en el mismo tenor, siguió: “Lo hemos visto en el final, con Paredes y pegando. La Argentina y Messi han hecho un buen Mundial, pero han ido tras España durante todo el partido. Y la verdad que ha sido patética. La que era tan favorita y había ganado el Mundial”.

Por su parte, Jason Burt, periodista de The Telegraph, redobló la apuesta y mencionó: “Fútbol 1- delincuentes 0″. Sin claudicar en su intención de desprestigiar, el comunicador veneró las aptitudes de España para conseguir el triunfo.

La portada de The Telegraph

“Nos costó llegar hasta aquí, pero, por suerte, lo conseguimos. El deporte triunfó. España ganó el Mundial y todos salimos ganando”, cerró.