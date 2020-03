El empresario anticipó que los sanatorios privados solo le realizarán los test del coronavirus a los pacientes "que ameriten ser testeados" Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de marzo de 2020 • 13:12

Claudio Belocopitt, el presidente de la Unión Argentina de Entidades de Salud y titular de la empresa de medicina prepaga Swiss Medical, dijo esta mañana "que ningún sistema de salud está preparado para una situación como esta" y que los sanatorios privados solo le realizarán los test del coronavirus a los pacientes que "que ameriten ser testeados".

"Para que se entienda, ni el sector privado ni el público pueden estar preparados para una situación de estas características porque así no están concebidos los sistema de salud ", consideró esta mañana el empresario durante una entrevista con Luis Majul por CNN radio, y agregó: " Los sistemas de salud en el mundo no se arman para enfrentar pandemias . La única alternativa es achatar la curva para que el sistema de salud absorba los casos ".

Cuando el conductor del programa le preguntó si, por ejemplo, un cliente de Swiss Medical tendría derecho a hacerse el test de coronavirus, Belocopitt fue muy duro contra los "que van a una guardia innecesariamente".

"En las últimas horas se le ha permitido a las instituciones privadas poder comenzar con ese proceso, pero es muy importante que se entienda: no existen, no han existido aquí, ni en el mundo, solamente en Corea, no existen 44 millones de test. Solamente se va a poder ir testeando a aquellos pacientes que presenten todas las condiciones que ameriten para ser testeados ", anticipó.

"Aunque suene duro, pero no tengo ninguna duda, la gente tiene que entender que esto es una guerra. Y en una guerra todos tenemos que empujar para adelante. El compromiso es de todos. Entonces ir de manera egoísta a plantarse a una guardia a pedir un test que puede ser absolutamente innecesario , le está quitando la posibilidad a otro que puede ser sumamente necesario", finalizó.