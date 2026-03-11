Feroz temporal en Tucumán: se registraron 170 milímetros de precipitación acumulada y suspendieron las clases

Varias localidades de la provincia de Tucumán sufrieron durante este martes fuertes inundaciones que causaron destrozos y las autoridades locales alertaron que, si bien la situación se mantiene controlada, el sistema de drenaje está funcionado cerca de su capacidad máxima y se espera que las lluvias continúen. El gobernador Osvaldo Jaldo dio una conferencia de prensa en la que explicó que llegaron a registrarse hasta 170 milímetros de precipitación acumulada.

El mandatario sostuvo que la gobernación activó operativos de asistencia junto con municipios y comunas para asistir a familias damnificadas, tanto en sus hogares como rutas o caminos. “El estado de situación es complicado, ya que hay lugares en los que hemos tenido inundaciones. Mucha gente ha perdido muchas cosas, sobre todo los bienes personales, pero también, hemos enviado inmediatamente la asistencia del gobierno de la provincia, organizaciones intermedias y muchos tucumanos que solidariamente están colaborando“, dijo.

Las adversidades climáticas generaron, en tanto, la suspensión de las jornadas escolares de este miércoles, ya que casi 230 mil usuarios no tienen luz y muchos pavimentos se encuentran afectados por el feroz temporal.

Una ruta quedó completamente tapada por el agua en Tucumán

Los fenómenos atípicos se concentraron principalmente en el sector sur y, según el Servicio Meteorológico Nacional, para este miércoles se espera una jornada similar: las mínimas se mantendrán por encima de los 20°C y se prevén tormentas fuertes a lo largo de todo el día. Asimismo, el organismo emitió una alerta naranja por tormentas para varias zonas de la provincia.

“La situación es complicada. En este momento lo principal es asistir a la gente, porque no se puede hacer mucho más que eso“, expresó Miguel Abboud, secretario de Obras Públicas del municipio de Juan Bautista Alberdi, uno de los más afectados, al diario local La Gaceta. El funcionario, además, indicó que algunos barrios presentaron acumulación de agua y que solo 10 personas fueron evacuadas. “Se los asistió en el lugar. Hubo personas que no quisieron salir de sus casas y se las ayudó ahí“, marcó.

Luego aclaró que la situación en el municipio está controlada y los canales están funcionando, aunque aseguró que el caudal de agua registrado en las calles es elevado. “Hay localidades que se han visto anegadas. La cantidad de agua es impresionante y no para“, manifestó. Otros de los puntos más afectados son Donato Álvarez y Villa Belgrano.