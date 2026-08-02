Clima extremo: el furioso temporal en el AMBA dejó récord de precipitaciones en 24 horas para julio

El intenso temporal que afectó al área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) desde la noche del viernes hasta la madrugada del sábado no solo generó trastornos mientras duró, sino que dejó datos históricos: la ciudad de Buenos Aires, La Plata y San Fernando registraron récords de precipitaciones en 24 horas para julio desde que existen mediciones oficiales.

Entre las 9 de la mañana de ese día y el siguiente, se acumularon 113 milímetros de lluvia en la estación de medición del barrio porteño de Villa Ortúzar y 91 milímetros en el Aeroparque. Ambas marcas superaron los 90 milímetros registrados el 23 de julio de 1976. “En apenas 24 horas cayó un 50% más de agua que el promedio de todo julio, que es de 74,4 milímetros”, explicó a LA NACION Esteban Zuccaro, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), tras confirmar los números de la víspera.

El partido de San Fernando también experimentó un nuevo récord de precipitación diaria para el mes, con 75 milímetros, superando la marca anterior de 69 milímetros, vigente desde el 21 de julio de 2009, detalló Zuccaro. Además, en apenas 24 horas cayó allí más agua que el promedio acumulado de todo julio para esa estación, que es de 68,6 milímetros.

Así quedaron las calles de La Plata tras las lluvias

Según los datos proporcionados por el meteorólogo, un comportamiento similar se observó en La Plata, donde los 89 milímetros registrados durante este furioso temporal desplazaron el récord de 84,5 milímetros del 31 de julio de 1994 y también superaron el promedio mensual del mes, de 78,7 milímetros.

También Campo de Mayo (90 milímetros) y El Palomar (77 milímetros) tuvieron récords de lluvia en 24 horas para julio, difundió el SMN en la red X.

Junto con los lugares mencionados, continuó el SMN, completaron el top ten en los registros oficiales de mayor precipitación acumulada durante este evento en el país Mariano Moreno (66 mm) y Punta Indio (64 mm), todas en la provincia de Buenos Aires; Sunchales (60 mm), provincia de Santa Fe, y Paraná (55 mm), provincia de Entre Ríos.

En tanto, informó Zuccaro, en Merlo se igualó el máximo histórico del 12 de julio de 2014 (50 milímetros), mientras que en Paraná las precipitaciones superaron ampliamente el promedio mensual.

Vecinos de diferentes rincones del AMBA compartieron la situación de sus barrios

Según informó el SMN, el temporal requirió la emisión de una alerta naranja en la ciudad de Buenos Aires y en el este de la provincia de Buenos Aires, desde Baradero, en el norte, hasta Miramar, en la costa. Por la magnitud del temporal, tanto en la ciudad como en distintas localidades bonaerenses se registraron anegamientos, granizo, árboles caídos y cortes de luz.

La concentración de las precipitaciones fue especialmente intensa en el AMBA, donde se ubicaron siete de las diez estaciones meteorológicas con más lluvia acumulada en el país. Varias avenidas y calles quedaron inundadas, numerosos vehículos fueron arrastrados por el agua y se registraron complicaciones para circular durante varias horas.

En la ciudad, algunos de los barrios donde se registraron anegamientos fueron Colegiales, Santa Rita, Almagro, Agronomía y Parque Chas. Según pudo saber LA NACION, en las calles trabajaron 15 cuadrillas en tareas de desobstrucción y limpieza de la red pluvial.

La Plata, capital bonaerense, volvió a ser el foco de imágenes impactantes: calles inundadas, tránsito obstaculizado por el torrente y agua invadienco, incluso, las veredas.

Calles inundadas en Berisso

La localidad de Berisso fue otro de los puntos más castigados por el temporal. Allí se registró un intenso chaparrón, en un contexto de inestabilidad atmosférica y fuertes vientos, condiciones propicias para el desarrollo de tormentas severas.

Como consecuencia de las lluvias, también llegaron los cortes de luz. Hasta la medianoche del viernes, Edesur había reportado más de 60.000 usuarios sin luz en Ezeiza, Esteban Echeverría, Berazategui y Almirante Brown. En tanto, Edenor reportaba fallas en más de 12.000 usuarios en Tigre, Pilar, Escobar y San Fernando. Además, en la Capital hubo cortes en los barrios de Saavedra, Villa Urquiza y Belgrano a esa hora.

Si bien la situación no llegó a ser crítica, debido a las inundaciones los suelos se saturaron y por momentos devinieron en intransitables, lo que, en diversas áreas, retrasó la llegada de cualquier tipo de asistencia.

Intensa actividad eléctrica en Francisco Álvarez, Moreno (gif)

Las tormentas pegaron con fuerza también en las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, La Rioja, Catamarca y San Juan.

Un tornado en Santa Fe

En Santa Fe, en el contexto de las malas condiciones climáticas y horas antes del temporal en el AMBA, se registró incluso un fuerte tornado, con ráfagas de viento entre 100 y 120 kilómetros por hora, que impactó el viernes a la tarde en la zona sudoeste de la provincia. Tuvo epicentro en la localidad de Bernardo de Irigoyen, departamento San Jerónimo, a 82 kilómetros de la capital.

El fenómeno tuvo un extenso e impactante recorrido por la zona. Los meteorólogos locales refirieron que la tormenta se formó en jurisdicción de María Juana y tuvo luego un desplazamiento hacia el sur, afectando Colonia Santa Irene, jurisdicción de Bernardo de Irigoyen, cerca de Centeno.

El Tornado en Santa Fe ocasionó ráfagas de viento que superaron los 100 kilómetros por hora Captura de video

El evento se extendió, con caída de granizo y lluvia, hasta la ciudad de Granadero Baigorria, al norte del Gran Rosario, y en menor medida a áreas aledañas, como parte del cordón industrial y la localidad de Funes, cerca del Aeropuerto Internacional de Rosario.

Con la colaboración de José E. Bordón