Clima extremo: por el prolongado cierre del cruce a Chile en Mendoza, colapsan pasos en el sur

MENDOZA.- Mientras sigue el temporal de nieve en la montaña mendocina con el paso a Chile cerrado hace más de dos semanas, el problema del transporte de carga se trasladó a zonas fronterizas del sur del país. Más de 1500 camiones se encuentran en tierra mendocina y varios empezaron a tomar otro camino para cruzar la Cordillera de los Andes, ante el reclamo y demanda de los clientes del vecino país, lo que provocó una importante congestión en sectores de la Patagonia.

Así lo confirmaron a LA NACION diversas fuentes del sector consultadas en las últimas horas, tanto del lado argentino como del trasandino. La clausura del Sistema Integrado Cristo Redentor (SICR) en Mendoza activó a los choferes varados a viajar hacia el sur del país, para emprender el cruce por los pasos Cardenal Samoré y Pino Hachado, en la provincia de Neuquén. De hecho, en los últimos días se triplicó el tránsito vehicular de los rodados pesados en estas áreas y colapsó la atención en los complejos aduaneros, por lo que se prevén acciones oficiales de emergencia para optimizar la atención y reforzar el personal en la zona.

En tanto, los empresarios del sector, que utilizan a diario el corredor internacional en Mendoza, ven con preocupación lo que significa tener que cambiar el trayecto no solo por el incremento en los costos, sino por la cantidad de días hasta llegar a destino, que puede superar las cuatro jornadas.

El Cristo Redentor, bloqueado por el temporal de nieve

Carlos Messina, presidente de la Asociación Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam), confirmó que están desviando una importante cantidad de unidades a los pasos del sur. “El cliente en Chile está necesitando los insumos y muchas empresas no pueden esperar. El tema es que deben asumir un costo importante, hasta Pino Hachado son 2000 kilómetros. Por lo tanto, el costo es significativo”, indicó el dirigente.

Por caso, entre el recorrido y la espera de 48 horas que registra hoy Pino Hachado, llegar hasta la nación vecina demanda unos cuatro días. “Es un cruce que está preparado para 70 camiones diarios, hoy en día está duplicando o triplicando la cantidad, con sus limitaciones de personal e infraestructura. Hay por esto una demora operativa, pero es un paso ordenado, bien coordinado, funciona prolijamente”, completó Messina.

Bajo este escenario, las otras alternativas son Cardenal Samoré y el Paso de Jama, en Jujuy, pero este último para ir a la zona central de Chile donde están los principales puertos y la mayor actividad económica no es económicamente rentable.

“Hay productos que pueden absorber estos costos, y otros que, por su valor, no. Todo esto depende de los stocks que tienen los clientes en Chile y la necesidad de la mercadería, sabiendo el tiempo de cierre las empresas deciden o no enviarlas por otros cruces”, agregó el titular de Aprocam.

Perspectiva meteorológica

Frente a esta realidad, los datos meteorológicos indican que el temporal estaría mermando recién a partir del 4 de agosto. “Esperamos que para ese día el camino esté abierto”, reclamó Messina. Todo dependerá de las condiciones climáticas y el estado en el que se encuentre la ruta.

Máquinas de Vialidad trabajan para despejar el camino

Así, con una estimación aproximada de 1500 camiones que esperan dentro de Mendoza, no se reportaron hasta el momento problemas de consideración con los choferes que aguardan en los paradores que se reabra el Cristo Redentor, mientras que en Área de Control Integrado (ACI) de Uspallata es la Gendarmería Nacional quien está a cargo de brindar asistencia a los que allí esperan.

Desde Chile también confirmaron la compleja situación que se disparó en otras áreas fronterizas con el sostenido cierre del Cristo Redentor, a causa de un temporal que podría extenderse hasta mediados de la semana próxima. De acuerdo con datos a los que accedió LA NACION, en el paso Cardenal Samoré este viernes se registraron más de 500 camiones para realizar aduana, mientras que el complejo de Pino Hachado superaba los 120. De igual forma, en estos centros de frontera, aunque suelen estar habilitados, también dependen de las condiciones climáticas, ya que se registran asimismo nevadas, aunque intermitentes.

“Por el cierre del Cristo Redentor, el aumento del flujo de camiones hacia el sur es constante y se ha triplicado la cantidad en relación con períodos normales. Por eso, estamos aunando esfuerzos para mejorar la prestación en estas zonas fronterizas”, expresó a LA NACION Sergio Salazar, jefe de la Unidad de Pasos Fronterizos del Ministerio del Interior de Chile. De igual forma, el funcionario trasandino explicó que se están haciendo, contra reloj, diversas tareas de limpieza desde el Complejo Los Libertadores hasta la boca del túnel para que el paso pueda habilitarse entre el lunes y el martes próximo. Sin embargo, todo dependerá de la fuerza con la que se produzcan las precipitaciones níveas.

Asimismo, Salazar contó que viajará a Buenos Aires en el inicio de la semana para coordinar con su par argentino en el manejo de los pasos fronterizos del sur del país, con el objetivo de incrementar el personal, los servicios básicos en la zona y lograr optimizar la atención, frente a los imprevistos como los ocurridos con el cierre de la principal vía de acceso terrestre a Chile, a través de la cordillera que comparten Mendoza y la provincia chilena de Los Andes.

Vale recordar las serias dificultades que vienen teniendo las áreas de Vialidad de ambas naciones para despejar el corredor bioceánico. Recién esta semana pudieron avanzar en las tareas. Por caso, el miércoles las máquinas de Vialidad Nacional de la Argentina llegaron a la localidad fronteriza de Las Cuevas. Luego de jornadas intensas de trabajo bajo condiciones climáticas extremas en la alta montaña mendocina, se logró liberar así la traza de la ruta nacional 7 hasta la boca del túnel, aunque por ahora no hay posibilidades de que se habilite el cruce al vecino país.

“El personal del 4° Distrito de Vialidad Nacional operó de manera ininterrumpida utilizando topadoras, palas cargadoras y camiones barre-nieve para remover los grandes bloques acumulados por el temporal”, indicaron a este diario desde la Coordinación de Frontera. En tanto, dentro de territorio argentino, los turistas pueden llegar en vehículo hasta la localidad de Puente del Inca, a unos 20 kilómetros del límite con Chile, donde se encuentran los parques de nieve y centros de esquí, lo que permitió “salvar” las vacaciones de invierno y proyectan buen movimiento para el resto de la temporada.