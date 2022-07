“Cometí un error”: la inesperada reacción de un turista que compró una hamburguesa con tarjeta en Córdoba

Mientras que la estampida del dólar en la Argentina genera una gran preocupación entre los habitantes, los turistas que recorren el país se ven beneficiados al cambiar la divisa extranjera a un precio atractivo. Sobre este tema hizo hincapié Luis Peña Crescioni, un influencer de Puerto Rico que recientemente visitó Río Cuarto, Córdoba, y compartió un video en las redes sociales donde se refirió a la equivocación que cometió al pagar una hamburguesa con su tarjeta de crédito. De manera inmediata, generó un debate entre los usuarios que expresaron su molestia por la inflación que se vive en la actualidad.

“En la Argentina pasa algo de locos con la economía, yo acabo de comprar una hamburguesa y me salió 6.59 dólares con tarjeta ¿Si lo hubiera comprado con dinero, cuánto me saldría?”, introdujo en el clip. Rápidamente, un amigo que lo acompañaba le respondió “$970″.

En su cuenta de Tik Tok @backpackingluis, el hombre reveló los motivos por los cuales cree que cometió un error al no realizar el pago en efectivo. En la grabación explicó que se vio sorprendido por la situación y nombró los tipos de cambio que hay en la Argentina. Tras la repercusión, y en diálogo con LA NACION, opinó sobre la economía y dio detalles de su viaje por el país.

En el video que compartió, Luis realizó un recorrido por un local de hamburguesas en Córdoba y explicó una situación de la que se percató cuando pagó Tik Tok @backpackingluis

“Llevo dos meses aquí, tengo amistades. Si bien ahora tengo una visión de lo que pasa, cuando llegué, más como turista, me impactó enterarme de todo lo que pasa y del sistema económico. Creo que viven muchos cambios, las personas invierten y ahorran como pueden. Veo que está todo muy ‘enquilombado’ -como dicen ustedes-”, explicó. Luego, agregó: “Yo también viví en los Estados Unidos, en México y en otras partes, lo digo por mi propia experiencia”.

Si bien contó que para él son increíbles los paisajes que tiene la oportunidad de visitar, se mostró descontento por algunas situaciones que se encuentra, por ejemplo, al realizar reservas en alojamientos y diversos servicios: “Ahora me encuentro en Mendoza y si pago con la tarjeta de crédito en las bodegas me sale tres veces más caro. No la puedo usar tranquilamente, como en otros países del mundo”.

El video de la polémica que generó críticas por parte de los argentinos en Tik Tok

“Pensarían que es algo normal de hacer como turista. Pero no lo es. En la Argentina pasa algo de locos con la economía, yo acabo de comprar una hamburguesa y me acaba de salir 6.59 dólares con tarjeta”, introdujo en el clip que compartió sobre una compra que realizó el 5 de julio. Tras contextualizar la situación, se acercó a un amigo que estaba a su lado y le preguntó: “¿Si lo hubiera comprado con dinero, cuánto me saldría?”, se preguntó el turista en la filmación viral.

Ante esto, su amigo le respondió que en efectivo serían $970 y procedió a explicarle: “Está el dólar que podemos conseguir nosotros, que es casi del doble que el oficial. Entonces, en ese caso, nos saldría 3.66 dólares. Tras su contestación, el joven se mostró atónito: “La mitad, casi una locura”.

La inesperada reacción de un turista que compró una hamburguesa en Buenos Aires y pagó con tarjeta

Para profundizar más sobre el tema, debajo de la publicación aportó más datos de su investigación: “La Argentina pasó por muchos momentos de hiperflación. Ocurre cuándo hay un rápido aumento en la cantidad de dinero circulante que no está correspondido por un aumento similar en la cantidad de bienes y servicios existentes en la economía. Hoy en día, se encuentra en el ranking de los 5 países con más inflación al nivel mundial. Muchos ahorran comprando dólares, ya que es una manera segura para que no devalúen por la inflación sus ingresos que son pagados en pesos”.

Por último, habló de los tipos de cambios que hay: “Está el dólar blue, que también se conoce como dólar ilegal, black o negro. Este se consigue en la calle y no con el Gobierno, que ofrece el dólar oficial, que siempre es mucho menor. Si yo como turista, con banco extranjero, uso mi tarjeta, me cambian al dólar oficial que es un cambio muy bajo. Mientras, si traigo dinero en efectivo y lo cambio al blue, en la calle me dan el doble del valor del oficial. ¡Significa que todo me sale a mitad de precio! Es un tema muy complejo que traté de explicarlo con todo lo que aprendí con las visitas a los locales de acá”.

Esto dio pie para que sus más de 20.000 seguidores opinen al respecto. “Lindo país para visitar, pero la economía afecta”, se lamentó una usuaria. “¡Qué locura, es muy preocupante lo que pasa!”, agregó otro. Asimismo, muchos usuarios remarcaron la suba de la divisa extranjera desde la fecha en la que el influencer grabó el video. En un lapso de 22 días, el dólar blue subió de $263 a $323. “Ahora tu hamburguesa es casi gratis”, sostuvo un joven.

Algunos de los comentarios que hicieron los usuarios argentinos en la publicación Tik Tok @backpackingluis

Desde su publicación, el posteo recibió 25 mil Me gusta y 526.000 visualizaciones. Peña Crescioni ahora sigue de recorrida por la Argentina y comparte detalles del viaje en sus respectivas redes sociales. Si bien en su descargo realizó una dura crítica, lo cierto es que se siente cautivado por el trato de las personas y su idea es mostrar todos los detalles de sus vivencias, sin generar ningún tipo de discrepancia con sus seguidores.