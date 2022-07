“Saqué mis ahorros”: Jimena La Torre reveló que salvó su dinero de la crisis de 2001 un día antes de que explotara

Jimena Latorre es una reconocida astróloga, tarotista, especialista en artes esotéricas y youtuber también, ya que sus predicciones son virales en las redes sociales. A lo largo de su extensa carrera proyectó acerca de sucesos importantes que atravesaría la Argentina, como así también reveló con anticipación cuestiones relacionadas con la farándula. Tal es su acertado pronóstico en los datos que obtiene, que ella misma se vio beneficiada por ellos, en plena crisis que atravesó el país en 2001, tal como contó recientemente. En aquel entonces, por una “conexión” con su hermana, salvó sus ahorros, según contó en diálogo con LA NACIÓN.

Este martes, Jimena Latorre estuvo presente en Perros de la calle (Radio Urbana Play), donde respondió algunas inquietudes de los integrantes del programa sobre sus signos zodiacales. Al momento del turno de Ronnie Arias, la profesional habló acerca de algunos rasgos de la personalidad del periodista, quien muy atentamente escuchó y asintió. Luego de coincidir en las descripciones, en tono humorístico expresó que le hubiese gustado tener una predicción al momento que estalló la crisis en Argentina, en 2001.

Jimena Latorre estuvo en Urbana Play y contó su buena suerte con el dinero

“Me quedó mucha plata en el corralito”, expresó el periodista ante la consulta de Andy Kusnetzoff, sobre la crisis económica que atravesó el país en la que se restringió el retiro de dinero en moneda extranjera. Esto afectó a gran parte de los argentinos, tal como mencionaron en medio del relato de Arias. Allí fue Jimena quien expresó: “A mí no, la saqué un día antes”. De inmediato, el staff completo se sorprendió ante la “suerte” de la mujer. Sin embargo, ella aludió a directamente a su profesión: “Por algo soy Jimena Latorre”.

Ese momento la astróloga lo recuerda vivamente. Era una época difícil para ella, ya que los ingresos que tenía eran escasos y atravesaba una reciente separación. “Había empezado a juntar mis primeros ahorros, trabajaba en Moliere San Telmo, había decidido dejar de costado el diseño de ropa, no porque no me gustara sino porque ya hacía stand up y shows astrológicos; la gente me daba lo que quería por una consulta de tarot. Tenía poco dinero, pero empecé a juntar y fui juntando dólares de a poquito”, recuerda en diálogo con LA NACIÓN.

A un camion de transportes de caudales le pintaron "aca estan nuestros dolares" el 18 de febrero de 2002 en el centro financiero de Buenos Aires, durante una manifestacion de ahorristas en protesta por el bloqueo de sus ahorros ("corralito") impuesto por el gobierno desde inicios de diciembre. AFP PHOTO/ALI BURAFI ALI BURAFI - AFP

La suma en aquel entonces no era mucho, pero sí bastante en relación con el esfuerzo que le había demandado tener los ahorros. “No tenía cuenta de banco ni nada. Ya tenía alrededor de 1000 dólares y le dije a mi hermana: ‘¿Che no te la puedo poner en tu caja de seguridad?’. Y me dijo que sí. Entonces todos los meses llevaba 100 dólares, durante más o menos un año”, recuerda, hasta aquel diciembre de 2001.

“Nosotras no tenemos una muy buena relación. Un día ella me dijo que tenía que sacar al dinero. La verdad en ese mismo momento le estaba por decir lo mismo, porque estaba pensando en que lo tenía que sacar porque trabajaba en moda y se hablaba mucho. La sacamos un viernes y el lunes explotó todo”, recuerda aquella situación en que su pensamiento fue en conciencia con su hermana.

“El lunes nos hablamos y nos dijimos: ‘¿Qué pasó?’. Nos re contra conectamos en ese momento”, explica al mismo tiempo que indica que si bien ella ya había estudiado tarotismo apenas había comenzado a ejercer. Aquella conexión entre las hermanas fue lo que las excluyó del gran malestar que vivieron miles de argentinos, que hasta hoy es recordado como el peor momento de la historia de la economía nacional.

Los cacerolazos se hicieron sentir en la Argentina tras la aplicación del corralito Archivo

El futuro de Argentina según la astrología

Actualmente, la preocupación del argentino sigue direccionada hacia la economía. El valor del dólar está en constante alza, lo que afecta directamente al bolsillo del ciudadano. Sin embargo, como bien cuenta la historia del país, la falta estabilidad en este aspecto marcó cada década, y en los comienzos de su carrera en la astrología Jimena lo supo.

“Cuando recién empecé a estudiar astrología en el año ‘95 me crucé con una amiga por la calle y me dijo: ‘Vos que estudiás astrología, ¿Cuándo va a cambiar esto?’. Yo le dije hasta el 2023 ni lo pienses, porque hasta que Plutón pase por la Luna en Capricornio y Argentina, olvidate”, recuerda sobre aquel entonces. Transitando el 2022 y con un panorama más bien negativo, estas palabras resuenan fuertemente.

“Plutón se va de Capricornio, pero retorna, o sea que es complejo. Y entra Acuario”, explica sobre la información astrológica que se avecina y que ya analizó. En este sentido, indica que la carta de Argentina que realizó ella fue en base a la Asamblea del año 13, en la cual se concluyeron reformas en las instituciones rioplatenses, lo que sentó las bases del país. En esta se tiene “una mirada renovadora ya que entra Acuario”.

Según explica Latorre, Argentina tiene realizadas tres cartas de acuerdo a la relación de los sucesos importantes. “La de la Revolución de Mayo 1810 es bastante linda, la de la Asamblea del año 13 es muy linda pero no es maravillosa y la del 9 de Julio de 1910 es espantosa. Lo que hago cuando me preguntan es hacer una mezcla de las tres. Hago Géminis, Acuario y Cáncer y veo cómo están aspectados estos años. Como el año que viene es de Aries-Tauro, tiene que pasar el 2023, y el 2024 tendríamos un aire. Lo que está bueno es que al ser de Cáncer estos tres últimos meses del año Júpiter vuelve a Piscis hay una leve esperanza”, concluyó.