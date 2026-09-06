Cómo el exceso de televisión podría afectar tu cerebro y cuánto tiempo frente a la pantalla es demasiado, según varios estudios

La televisión forma parte de la vida cotidiana de millones de personas, pero pasar demasiado tiempo frente a la pantalla podría tener consecuencias que van más allá del sedentarismo. Durante décadas, investigadores estudiaron qué sucede cuando las horas de entretenimiento frente al televisor se convierten en una rutina diaria, dando con resultados que evidencian un impacto negativo en la salud y los patrones de sueño.

Uno de los principales motivos de preocupación está relacionado con el funcionamiento cognitivo. Un estudio siguió durante 25 años a 3,247 personas que tenían entre 18 y 30 años al inicio de la investigación. Los participantes fueron evaluados posteriormente mediante pruebas que midieron la velocidad de procesamiento, la función ejecutiva y la memoria verbal.

Los resultados mostraron que quienes veían televisión durante más de tres horas al día y, al mismo tiempo, tenían bajos niveles de actividad física durante su juventud presentaban un peor desempeño en algunas funciones cognitivas al llegar a la mediana edad; sin embargo, no se observó el mismo deterioro en las pruebas de memoria verbal y los investigadores advirtieron que el estudio no podía demostrar una relación de causa y efecto.

Investigaciones encontraron asociaciones entre pasar varias horas frente al televisor y un mayor riesgo de demencia, aunque esto no demuestra que la televisión sea la causa directa

También se relacionó con el riesgo de demencia

La cantidad de tiempo frente al televisor también fue analizada en investigaciones sobre demencia. Un estudio publicado en 2023 encontró que las personas que veían entre dos y tres horas de televisión al día, o más de tres horas, presentaban un mayor riesgo de demencia en comparación con quienes la veían entre cero y una hora diaria.

La diferencia fue todavía más marcada entre quienes tenían antecedentes familiares de demencia. En ese grupo, las personas que más televisión consumían presentaron un riesgo 42% mayor, frente a un 30% entre quienes no tenían ese antecedente.

Aun así, los investigadores señalaron una limitación importante: una asociación no significa necesariamente que mirar televisión provoque demencia, ya que las personas que comienzan a experimentar cambios cognitivos también podrían pasar más tiempo frente a la pantalla.

Otro trabajo analizó durante dos décadas los hábitos televisivos de 599 adultos y posteriormente examinó diferentes regiones de sus cerebros. Quienes pasaban más tiempo viendo televisión presentaron un menor volumen de materia gris en áreas como la corteza frontal y entorrinal, además de una reducción en el volumen total de materia gris.

Ryan Dougherty, coautor de ese estudio, explicó a Johns Hopkins Magazine: “Las personas que veían, en promedio, aproximadamente una hora y media más de televisión al día que sus compañeros durante la adultez media y avanzada presentaban una reducción de aproximadamente 0.5% en el volumen cerebral”.

“Ese porcentaje puede parecer pequeño, pero el pensamiento científico predominante sostiene que preservar la integridad de nuestro cerebro puede prolongar el tiempo hasta que notemos un deterioro cognitivo relacionado con la edad”, añadió.

Existen estudios que vinculan el consumo prolongado con un menor volumen de materia gris y posibles alteraciones del sueño

La televisión también podría afectar el sueño

El descanso es otro aspecto que despertó interés entre los investigadores. Algunos estudios sugieren que la televisión puede retrasar la hora de dormir y afectar la producción de melatonina, una hormona que ayuda a regular el ciclo de sueño y vigilia.

En una investigación experimental, los científicos analizaron cómo ver televisión podía modificar la secreción de melatonina y cortisol. Otra investigación, realizada con estudiantes universitarios y adultos mayores, limitó a los participantes a 30 minutos diarios de televisión durante una semana.

Los estudiantes universitarios comenzaron a acostarse significativamente más temprano y durmieron durante más tiempo, aunque el mismo efecto no se observó en los adultos mayores.

A pesar de estos resultados, los investigadores consideran que todavía hacen falta más estudios para comprender con precisión cómo el tiempo frente al televisor afecta el sueño y si esa relación puede tener consecuencias para la salud cardiometabólica.

No existe un límite universal, pero las investigaciones suelen comenzar a detectar señales de preocupación cuando el tiempo diario supera aproximadamente las dos o tres horas

¿Cuántas horas de televisión son demasiadas?

No existe actualmente un límite universal que pueda considerarse una cantidad “segura” de televisión para todas las personas; sin embargo, varias investigaciones comienzan a encontrar asociaciones preocupantes cuando el consumo diario se sitúa alrededor de las dos a cuatro horas o más.

Un estudio de 2026 encontró que pasar más de 2.06 horas al día viendo televisión estaba asociado con un aumento del 17% en el riesgo de demencia por cualquier causa.

Otras investigaciones también identificaron posibles efectos negativos a partir de dos o tres horas diarias, mientras que algunos trabajos encontraron asociaciones con problemas cognitivos entre quienes superan las cuatro horas.

Sea como fuere, la evidencia actual no implica que ver televisión durante unas horas vaya a causar inevitablemente deterioro cerebral o demencia. Lo que sí sugieren los estudios es que pasar gran parte del día sentado frente a una pantalla puede estar relacionado con una peor salud cognitiva, especialmente cuando desplaza la actividad física, el descanso y otras actividades que mantienen activo al cerebro.