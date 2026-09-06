¿Tenés insomnio o dificultades para conciliar el sueño? Estos son 10 consejos clave para dormir rápida y profundamente

Por lo general, muchos expertos coinciden en que dormir bien es fundamental para la salud, ya que permite la recuperación física y mental, fortalece el sistema inmunológico, favorece la consolidación de la memoria y contribuye a regular las hormonas relacionadas con el metabolismo y el estado de ánimo.

Sin embargo, algunas personas suelen padecer insomnio debido a preocupaciones, estrés u otros factores, convirtiéndose en un problema que puede afectar su bienestar y calidad de vida. Frente a esta situación, una plataforma especializada compartió una serie de consejos que permitirán tener un mejor descanso y así evitar que perjudique la salud.

¿Cómo conciliar el sueño y dormir mejor?

A través de un informe que compartió la plataforma GQ, la doctora Rebecca Robbins, profesora de Medicina del Sueño en la Facultad de Medicina de Harvard, explicó que dormir bien es clave para la salud y el bienestar en la vida de las personas. Aunque la CDC recomienda entre siete y nueve horas de sueño, la calidad del descanso también depende de factores como el tiempo necesario para conciliar el sueño sin depender de fármacos. De hecho, la especialista señala que una persona descansada suele conciliar el sueño en 15 a 20 minutos. Si tarda más de manera habitual, podría haber factores o hábitos que estén afectando su descanso, por lo que es sugerible acudir a un médico. Por consiguiente, te presentamos una serie de recomendaciones para dormir mejor y rápido:

Crea un ritual antes de acostarte

Despierta tus sentidos

Mantén un horario de sueño constante

Elige colores neutros para tu dormitorio

Invierte en un colchón y almohadas de calidad

Reduce el ruido para dormir mejor

Mantén la temperatura fresca

Elimina cualquier luz innecesaria

Desconéctate de las pantallas antes de dormir

Haz un “vaciado mental”

¿Cuál es la técnica para que puedas dormir, según la psicología?

La psicóloga Sonia Barber explica que muchas personas no permanecen despiertas porque no tengan sueño, sino porque su cerebro continúa funcionando con una intensa actividad mental. Para disminuir ese estado de alerta, plantea un ejercicio basado en la visualización de un recorrido conocido.

La especialista señala que el objetivo es dirigir toda la atención hacia una tarea específica y evitar que la mente siga alimentando preocupaciones o pensamientos repetitivos. Según indica, esta práctica puede convertirse en un entrenamiento que facilite quedarse dormido con mayor rapidez. “Imaginar que recorres esa ruta mentalmente” es la clave del método que propone.

La propuesta de la experta se desarrolla en tres pasos sencillos que buscan disminuir la actividad mental antes de dormir: