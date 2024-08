Cómo funcionan los servicios en CABA el sábado 17 de agosto

Escuchar

Este sábado es el Paso a la Inmortalidad del General San Martín y muchos se preguntan cómo funcionan los servicios en CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) por el feriado.

En primer lugar, es importante señalar que la fecha del asueto se dará en sábado, frente a las dudas de muchos sobre si el mismo se trasladará. Ocurre que, aunque en este caso se trate de un feriado trasladable, este no se puede correr a un día de la semana porque la posibilidad de desplazarlos no aplica a las jornadas de asuetos que caen en el fin de semana.

El homenaje por la muerte de Don José de San Martín se celebrará en concordancia con la fecha histórica del suceso, el 17 de agosto Archivo

Es que según establece en su texto la ley 27.399, solo pueden ser movidos los feriados nacionales trasladables “cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles”, en cuyo caso se desplazan al día anterior. En tanto, los que caen en los días jueves y viernes “serán trasladados al día lunes siguiente”.

Por lo tanto, el día para celebrar a San Martín no se correrá, lo que hará que el descanso que trae aparejado el asueto por su fecha coincida con fin de semana. De esta forma, los servicios se verán afectados de la siguiente manera:

Cómo funcionan los servicios por el feriado del 17 de agosto

Trenes

Las líneas trenes Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín, Tren de la Costa y Belgrano Sur tienen un cronograma diferenciado y la frecuencia es similar a la de los días domingos. Así lo indica la página oficial de Trenes Argentinos.

Subtes y Premetro

Según detalla la Secretaría de Transporte porteña, se estipula que en los días feriados el subte y el Premetro funcione con un horario especial, que es el mismo que se suele aplicar los días domingos. En ese sentido, todas líneas arrancarán a prestar servicios a partir de las 8.

A continuación, estos son los horarios del último viaje durante el feriado del sábado 17 de agosto por línea y sentido:

Línea A : sentido San Pedrito, 22:08; sentido Casa Rosada, 22.36.

: sentido San Pedrito, 22:08; sentido Casa Rosada, 22.36. Línea B : sentido L.N. Alem, 22:28; sentido J.M de Rosas/Villa Urquiza, 22.00.

: sentido L.N. Alem, 22:28; sentido J.M de Rosas/Villa Urquiza, 22.00. Línea C : sentido Constitución, 22:21; sentido Retiro, 22.34.

: sentido Constitución, 22:21; sentido Retiro, 22.34. Línea D : sentido Catedral, 22:34; sentido Congreso de Tucumán, 22.01.

: sentido Catedral, 22:34; sentido Congreso de Tucumán, 22.01. Línea E : sentido Retiro, 22:28; sentido P. de los Virreyes/Eva Perón, 21.56.

: sentido Retiro, 22:28; sentido P. de los Virreyes/Eva Perón, 21.56. Línea H : sentido Hospitales, 22:51; sentido Facultad de Derecho/J, Lanteri, 22.29.

: sentido Hospitales, 22:51; sentido Facultad de Derecho/J, Lanteri, 22.29. Premetro : Int. Saguier, 21.00; Centro Cívico Lugano, 21.32.

: Int. Saguier, 21.00; Centro Cívico Lugano, 21.32. Premetro: Int. Saguier, 20.47; Gral. Savio, 21.19.

Los subtes funcionarán en CABA con horario reducido por el feriado Soledad Aznarez - LA NACION

Colectivos

Por su parte, los horarios de los colectivos dependen de la empresa que tiene asignada la línea, pero es costumbre que en los feriados las compañías operen con frecuencia reducida respecto a su funcionamiento normal.

Cómo funcionan los hospitales en el feriado del 17 de agosto

Como suele pasar en los feriados, este sábado funcionará en la ciudad de Buenos Aires la atención como los días domingos, es decir que hay guardias y atención para urgencias, así como el pleno funcionamiento del SAME. Sin embargo, no se dan turnos ni se atiende consultas que escapen a estos criterios.

Cómo funcionan los supermercados durante el feriado del 17 de agosto

Los supermercados son uno de los pocos servicios que no se ven afectados por los feriados. Esto se debe a que solamente suelen cerrar por los días asueto del Año Nuevo (1° de enero) y el Día del Trabajador (1° de mayo). Algo similar ocurre con los shoppings y centros comerciales.

Los supermercados, así como los shoppings y centros comerciales, no suelen cerrar en los feriados Daniel Basualdo

En el caso de los comercios de cercanía, puede que varios no abran sus puertas por este día de descanso o que tengan un horario limitado.

Recolección de basura

Desde el gobierno porteño, subrayan que la basura debe sacarse de 20 a 21 de domingo a viernes. Por lo tanto, enfatizan en que no debe sacarse los sábados, los feriados o los días de alerta meteorológica. De estos supuestos, el feriado del sábado 17 de agosto cumple dos, por lo que no debe sacarse la basura en esa jornada, pues no habrá recolección.

