¿Cómo habla un cerebro dos idiomas?

NUEVA YORK.- Hablá un idioma toda tu vida y sus reglas gramaticales se volverán arraigadas. Es por eso que podrías adivinar correctamente que el participio presente del verbo “absquatulate” es “absquatulating”, incluso si no estás familiarizado en absoluto con la palabra.

Pero las reglas de la gramática pueden variar ampliamente entre idiomas, y durante mucho tiempo los neurocientíficos teorizaron que los hablantes bilingües debían procesar diferentes idiomas con patrones separados de actividad cerebral.

En un nuevo estudio, sin embargo, los investigadores descubrieron que estos patrones eran más parecidos de lo que se esperaba. Al decidir cómo hacer que una palabra sea singular o plural, por ejemplo, las personas bilingües muestran una actividad cerebral sorprendentemente similar independientemente de si están hablando en su primer o segundo idioma.

“No era obvio que fuera tan compartido”, dijo Esti Blanco-Elorrieta, psicóloga y neurocientífica de la Universidad de Nueva York y autora del estudio, que fue publicado el lunes en la revista JNeurosci. “Creo que este es posiblemente uno de los primeros hallazgos muy detallados de cuán verdaderamente integrados están dos idiomas en el cerebro”.

Las primeras investigaciones veían el bilingüismo como un “añadido” o una “interrupción” en el procesamiento del idioma nativo, dijo Judith Kroll, psicolingüista de la Universidad de California, Irvine, quien no participó en el nuevo estudio.

Estudios posteriores encontraron que los cerebros bilingües tienden a mostrar diferencias físicas, como una materia blanca más eficiente y cambios en la materia gris, y a tener un mejor desempeño en tareas de memoria y concentración.

Ahora los científicos están investigando más a fondo para comprender si los aspectos centrales de la red neuronal del cerebro cumplen una doble o triple función para procesar múltiples idiomas.

Para obtener información, el equipo de investigación de Blanco-Elorrieta colocó a 23 hablantes bilingües de español e inglés en un escáner de magnetoencefalografía, o MEG, y monitoreó su actividad cerebral mientras convertían palabras en singulares o plurales.

Mientras estaban acostados en el escáner, a los participantes se les mostró la palabra que debían modificar, como “boats” o “tuna”. Luego escucharon una orden: “one” o “uno” para hacer la palabra singular; “two” o “dos” para hacerla plural; o “say” o “di” para simplemente repetir la palabra sin modificarla. El escáner tomó imágenes milisegundo a milisegundo de la actividad cerebral antes, durante y después de cada uno de estos cálculos internos.

El equipo de investigación descubrió que los patrones de actividad cerebral eran aproximadamente los mismos tanto si los participantes bilingües miraban palabras en español como en inglés. Fundamentalmente, esto fue cierto incluso cuando las palabras no tenían un cognado en el otro idioma, como “taxi”, que tiene el mismo significado en español e inglés. Incluso se mantuvo para “pseudopalabras” que sonaban como palabras en español o inglés, como “ailos”, pero que no tenían un significado real.

“Eso hace que sea más difícil explicar el efecto simplemente como un reflejo de un vocabulario compartido”, dijo Blanco-Elorrieta, “y sugiere que el cerebro puede estar representando la operación gramatical en sí misma”.

El hallazgo está en línea con otros resultados iniciales en esta área, dijo Mirjana Bozic, neurocientífica cognitiva de la Universidad de Cambridge, quien no participó en el estudio. Por ejemplo, el nuevo estudio proporcionó evidencia adicional de que el lado frontal izquierdo del cerebro estaba típicamente involucrado en el procesamiento de la estructura gramatical de las oraciones en diferentes idiomas. En general, dijo Blanco-Elorrieta en un comunicado de prensa, un único “motor gramatical” en el cerebro parecía capaz de impulsar varios idiomas a la vez.

Bozic dijo que el hallazgo, aunque no es sorprendente, fue “altamente informativo, proporcionando evidencia elegante y convincente de que los hablantes bilingües dependen de mecanismos neuronales compartidos”. Agregó: “Una pregunta que queda es hasta qué punto estos hallazgos se generalizan en pares de idiomas que difieren más sustancialmente”.

Con ese fin, el equipo de Blanco-Elorrieta espera estudiar los patrones de actividad cerebral detrás de otros procesos gramaticales y lingüísticos, como descifrar la sintaxis de las oraciones o identificar el rango de objetos a los que se puede hacer referencia con un solo término, y a través de idiomas muy diferentes.

“El cerebro es mucho más plástico de lo que pensábamos”, dijo Kroll. “Las cosas están cambiando constantemente”.