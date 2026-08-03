¿Hay clases hoy? Qué se sabe del paro docente de hoy, lunes 3 de agosto

Luego de que la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) convocara a un paro docente para este lunes 3 de agosto, muchas personas se preguntan si habrá clases en todo el país, dado que por la nueva ley de modernización laboral, la educación es considerada un servicio esencial, lo que implica que es necesario que haya una cobertura del 75%.

“La decisión responde a la permanente negativa del Gobierno de convocar a la paritaria nacional docente, incumpliendo la legislación vigente y desconociendo un ámbito fundamental para discutir salarios, condiciones de trabajo, formación e inversión educativa”, anunció Ctera a través de sus redes sociales.

La Ctera convocó a un paro nacional docente

Para este lunes, fecha en la que se reinician las clases en la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires tras las vacaciones de invierno, distintos gremios anunciaron su adhesión a la medida de fuerza. En ese sentido, además de Ctera, también ATE (Asociación Trabajadores del Estado), Conadu y Conadu Histórica se suman al paro en todos los niveles educativos. Por su parte, la CTA-A (Central de Trabajadores Autónoma) y CTA-T (Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina) expresaron su apoyo.

Respecto del alcance del paro, desde ATE informaron que hay un “acatamiento en todo el país” en la previa a la movilización que realizará al Ministerio de Economía a partir de las 10. Según aclararon, se “garantizan guardias mínimas en hospitales y únicamente atención de urgencia en centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores”. En este sentido, se ven afectados los servicios de recolección de residuos, auxiliares de educación, guardia urbana, migraciones, los controles sanitarios en puertos y aduanas del el Senasa, radiooperadores de medios públicos, personal de manejo de incendios forestales, agentes de tránsito, controladores aéreos, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), migraciones y mantenimiento de plantas nucleares, como así también los servicios públicos en provincias y municipios, entre otros. Además, sólo se garantizarán vuelos sanitarios y de Estado por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), PAMI y Anses atenderán únicamente emergencias.

¿Hay clases hoy? Qué se sabe del paro docente de este lunes 3 de agosto

Del lado del gobierno nacional, el Ministerio de Capital Humano anunció una “inspección muestral” en las escuelas de todo el territorio nacional con el fin de que los gremios cumplan con la cobertura del 75% del servicio marcado como esencial en la reforma laboral.

El comunicado del Ministerio de Capital Humano

“En el caso de verificación del incumplimiento de esta normativa, se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan”, indicó el ministerio a cargo de Sandra Pettovello.

“En el caso de verificación del incumplimiento de esta normativa, se activarán los protocolos para aplicar las sanciones que correspondan”, agregaron desde la cartera.

Según indicaron desde la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a LA NACION, “va a haber muestreos y en función de eso, si se comprueba el incumplimiento de la ley, se analizarla la aplicación de multas a los gremios involucrados”.