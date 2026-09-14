Cómo los hombres pueden ayudar a las mujeres a compartir la “carga mental” de llevar un hogar

“Siempre tengo la cabeza llena”, dice Stacie Matthias, madre de tres hijos. “Me acuesto con una lista mental de cosas por hacer”, agrega. Se refiere a la “carga mental”, un concepto que engloba el esfuerzo que implica planificar, organizar, recordar y anticipar las tareas necesarias para el funcionamiento cotidiano de un hogar.

Estas tareas incluyen: recordar las excursiones escolares, revisar las actualizaciones en los grupos de WhatsApp de los padres, observar qué zonas de la casa necesitan limpieza, controlar cuánto duermen los niños, programar citas médicas y comprar uniformes escolares.

Según los expertos, este es un trabajo que en las parejas heterosexuales recae desproporcionadamente sobre las mujeres, junto con la mayor parte del trabajo físico doméstico. Por supuesto, todas las relaciones y los hogares son diferentes, pero los estudios sugieren patrones claros.

Los niños en Reino Unido acaban de regresar a las clases después de las vacaciones de verano, y Stacie, de 37 años y residente de Stockport (norte de Inglaterra), dice que su mente suele estar especialmente agitada en septiembre.

“Esa sensación de tener siempre algo que recordar, organizar o de lo que preocuparse es lo que hace que esta época del año sea especialmente ajetreada”, afirma. Para Stacie, esta lista de responsabilidades hace que su mente se sienta como un recipiente para lavar platos que se va llenando a lo largo del día. “Si nadie te ayuda a sacar esas ollas y sartenes, al final del día el agua se desbordará, y llegarás a un punto crítico”, ilustra.

Stacie asegura que siempre tiene algo que "recordar, organizar o por lo que preocuparse" Stacie Matthias

En una encuesta sobre la carga mental realizada a 3.000 progenitores estadounidenses, académicos de la Universidad de Bath (Reino Unido) y de la Universidad de Melbourne (Australia) descubrieron que las madres asumían el 71% de las tareas domésticas que requerían esfuerzo mental, como recordar cuándo era necesario lavar las sábanas y las toallas o qué alimentos había en la heladera para preparar las comidas.

El estudio reveló que los padres se encargaban de muchas de las tareas que los investigadores describieron como “episódicas”, es decir, cosas que ocurren con menos frecuencia, como recordar cuándo llevar el auto al taller mecánico.

“Diez pasos por delante”

La profesora Leah Ruppaner, de la Universidad de Melbourne, describe la carga mental como algo invisible, persistente y sin límites. “No llevas los platos sucios al trabajo, pero llevas la carga mental a todas partes”, afirma.

La carga mental es un tema popular en foros como Reddit y Mumsnet, donde las mujeres buscan consejos sobre cómo hablar con sus parejas acerca del agotamiento que supone intentar compaginar tantas responsabilidades diferentes.

Las madres explicaron a BBC News que a menudo se las añadía a los grupos de WhatsApp del colegio, donde los padres hablan de temas como los días sin uniforme, las excursiones escolares, los cumpleaños y los objetos perdidos. En muchos casos, eran incluidas automáticamente como la “madre por defecto”, mientras que sus parejas ni siquiera formaban parte de esos grupos.

Sophia, una madre de tres hijos de 35 años residente en la costera ciudad de Portsmouth, al sur de Inglaterra, paga las excursiones escolares y encarga los almuerzos de sus hijos a través de la aplicación del colegio que tiene en su teléfono celular, pero afirma que su marido nunca la ha descargado.

Sophia asevera que intentó explicarle varias veces a su esposo el concepto de carga mental, pero siente que él no lo entendió y desestimó sus preocupaciones como “tareas rápidas”.

“Son tareas rápidas si simplemente pudieras hacerlas, pero tengo que planificar la tarea, tengo que anticiparme a la tarea, tengo que estar siempre diez pasos por delante”, explica.

Las mujeres normalmente son las responsables de tareas domésticas constantes como las comidas, lavar la ropa, llevar los niños al colegio y ayudarlos con sus deberes Getty Images

Sam Berry, subdirector de un centro educativo, creador de contenido y padre casado con dos hijos en Londres, cuenta que cuando su esposa le mencionó por primera vez el concepto de la carga mental tras el nacimiento de su hijo mayor, “no lo entendió del todo”. Y admite que se puso “un poco a la defensiva” porque pensaba que ya hacía mucho: cambiar pañales, dar de comer al bebé, etc.

Preguntaba qué podía hacer para ayudar, pero decía que eso seguía trasladando la responsabilidad de pensar a la otra persona. “Siempre le digo a mi pareja: ‘Si tengo que pedirte que hagas algo, solo estoy aumentando mi carga mental’”, explica Stacie.

Tras meses de meses de conversaciones, Sam comprendió que no se trataba solo de completar la tarea, sino también del proceso de reflexión que la rodea: no es solo cocinar la cena, sino también pensar qué alimentos había en casa, planificar la comida y hacer la compra.

Agotamiento insostenible

La psicóloga clínica Natasha Wallace afirma que algunas mujeres acuden a ella sintiéndose estresadas por la presión que sienten para organizar sus hogares. “Para ellas, a menudo no se trata de un único factor de estrés enorme”, explica. “El problema surge cuando se dan cuenta de que tienen cientos de pequeñas exigencias y que sus cerebros y cuerpos simplemente no pueden desconectarse”, agrega.

Muchas mujeres funcionan en piloto automático, añade, por lo que a menudo no se dan cuenta de la magnitud de la carga cognitiva que soportan, y este estrés constante de baja intensidad puede afectar al sistema nervioso. A su vez, esto puede provocar insomnio, irritabilidad y fatiga a la hora de tomar decisiones, explica.

Wallace afirma que estar constantemente estresado puede afectar la salud mental y el descanso Natasha Wallace

Anita Cleare, experta en crianza y autora de The Work/Parent Switch (“El trabajo: cambio de padres”), afirma que el desgaste cognitivo general se extiende a nuestra vida laboral y conduce a un agotamiento insostenible.

Un estudio reveló que los hombres con mayores ingresos realizaban menos trabajo doméstico, tanto físico como cognitivo. Sin embargo, cuando aumentaban los ingresos de las mujeres, estas reducían el tiempo dedicado a las tareas domésticas físicas, pero seguían asumiendo la misma carga de trabajo cognitivo relacionada con la gestión del hogar.

Las mujeres rara vez sienten que renunciar a la vida familiar sea una opción, por lo que la elección entonces se reduce a si ralentizar su carrera, trabajar a tiempo parcial o dejar de trabajar y quedarse en casa; cada vez son más las mujeres que toman esa decisión, dice Cleare.

“Si reduces la carga doméstica, si reduces la carga mental, generarás energía, capacidad e interés para poder rendir más y mejor en el trabajo”, asevera.

Progenitor “por defecto”

Muchas de las mujeres entrevistadas por la BBC afirmaron creer que la desigualdad comenzó con la baja por maternidad. Wallace afirma que, dado que las mujeres suelen tomarse mucho más tiempo de baja por maternidad que los padres, se convierten en el “progenitor por defecto” muy pronto.

“Si te conviertes en la persona que lo sabe todo, sabe dónde está todo y en el pasado lo ha hecho todo, todo el mundo empieza a acudir a ti para todo”, dice. “Así que sigues siendo esa persona clave incluso si vuelves al trabajo”, agrega.

En Reino Unido, las madres pueden disfrutar de hasta 52 semanas de baja por maternidad legal, 39 de las cuales son remuneradas, mientras que los padres pueden disfrutar de hasta dos semanas con prestación por paternidad legal. Los padres también pueden acogerse a la baja parental compartida.

Algunos empleadores ofrecen permisos parentales adicionales a sus trabajadores, pero la mayoría de las personas ganan menos cuando están de licencia por maternidad o paternidad, lo que afecta a la cantidad de permisos que muchos padres se toman.

Cleare afirma que los lugares de trabajo pueden ayudar dando ejemplo de padres que se toman la baja por paternidad, no solo ofreciéndola, estableciendo expectativas sobre cuándo se puede contactar con los empleados y apoyando las conversaciones sobre la carrera profesional de las mujeres. También puede depender de lo que se considera roles tradicionales.

Las mujeres aseveran que es crucial que sus parejas asuman la responsabilidad total de sus tareas Maskot/Getty Images

Zach Watson, padre de tres hijos, casado y entrenador en EE.UU. especializado en compartir la carga mental, dice que su abuelo probablemente nunca cocinó una comida en su vida de casado, mientras que su padre solo lo hizo un poco.

Durante los primeros cinco años de su matrimonio, su esposa cocinaba casi siempre. Si él se ofrecía a cocinar, le preguntaba qué quería, una pregunta que, en realidad, podía aumentar su carga mental.

Aprendió que podía ofrecerle opciones para la cena, después de haber mirado en la heladera, y darle una alternativa si ella prefería no participar en la decisión. Y si necesitaba ayuda, en lugar de simplemente preguntar: “¿Dónde está el kétchup?”, podía explicarle dónde ya había buscado.

Categorías

Sam Berry afirma que, aunque a algunos hombres no les importa, hay un grupo numeroso —su público en Internet— que “en realidad son muy buenos maridos, muy buenos padres que se esfuerzan al máximo y quieren dar lo mejor de sí mismos, pero casi no se han dado cuenta o no saben cómo expresarlo”.

Muchas de las mujeres con las que habló la BBC deseaban que sus parejas se hicieran cargo de ciertas tareas. Sam lo llama asumir “una categoría de tareas”; por ejemplo, papá podría encargarse de todos los trámites escolares, mientras que mamá se ocupa de la comida.

Sin embargo, afirma que la igualdad no consiste necesariamente en dividir todo al 50/50 —porque un miembro de la pareja puede trabajar más y al otro le puede gustar cocinar— sino en encontrar lo que mejor funcione para ambos.

Y si tradicionalmente eres tú quien asume la mayor parte de la carga mental, es posible que tengas que aceptar que tu pareja puede hacer las cosas de manera muy diferente, y que no siempre saldrán bien, dice Afua Williams, de 40 años, madre de dos hijos en Londres.

Afua Williams dice que siempre tiene mucho en qué pensar cuando llega septiembre Afua Williams

Quienes hablaron con la BBC compartieron sus propios consejos sobre cómo gestionar la carga mental de forma equitativa: