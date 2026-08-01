Cómo preparar caña con ruda

El 1° de agosto marca el inicio del octavo mes del año y, con él, llega una de las costumbres más arraigadas en la cultura popular argentina: el consumo de caña con ruda. Esta práctica, que se originó en el noreste del país a través de los pueblos originarios de Misiones y Corrientes, perdura como un símbolo de salud y fortuna.

Cómo preparar la caña con ruda

Pasos para preparar caña con ruda

Colocar la ruda: introducir las ramas y las hojas limpias de ruda macho dentro de una botella de caña.

introducir las ramas y las hojas limpias de ruda macho dentro de una botella de caña. Tapar bien: cerrar la botella de forma segura para que no entre aire.

cerrar la botella de forma segura para que no entre aire. Macerar: guardar el recipiente en un lugar fresco, seco y oscuro durante un mes, idealmente se empieza a preparar a finales de junio o el 1 de julio para que concentre el sabor.

Los orígenes de la caña con ruda

Los guaraníes atribuyeron propiedades medicinales a esta mezcla tras la llegada de la caña de azúcar durante la colonización española. La tradición surgió como una respuesta necesaria ante las condiciones climáticas del invierno, donde las lluvias y el frío causaban decesos tanto en la población humana como en el ganado. El brebaje funcionó entonces como un remedio natural para enfrentar los males de la época.

Todos los primeros de agosto, miles de argentinos toman caña con ruda en ayunas para celebrar el Día de la Pachamama Archivo

Cómo se toma la caña con ruda

El ritual de consumo dictamina que la ingesta sucede en ayunas, preferiblemente durante la madrugada o a primera hora de la mañana. Existen variaciones en la forma de beberla, ya que algunos optan por siete sorbos, otros por tres tragos, un trago largo o incluso un vaso entero.

Esta costumbre se entrelaza con el Día de la Pachamama, una celebración de la comunidad quechua que honra a la Madre Tierra en el noroeste argentino. Aunque el origen de la caña con ruda es independiente de este culto, el tiempo integró ambas tradiciones.

Es habitual que quienes realizan el ritual pronuncien la expresión “kusiya, kusiya”, que en lengua quechua significa “ayúdame, ayúdame”, a modo de rezo hacia la deidad para atraer alegrías y despojar los malos augurios.