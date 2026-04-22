Cómo será el paro de meteorólogos que afectará este viernes a los aeropuertos del país

Los delegados gremiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) realizarán este viernes un Apagón Meteorológico Nacional con el objetivo de reclamar por la desvinculación de al menos 140 personas de la planta estatal.

La medida, que implica la suspensión total de la información oficial sobre el estado del tiempo y las advertencias climáticas en los canales de comunicación habituales, impacta en los aeropuertos del país donde se espera que entre las cinco de la mañana y el mediodía del viernes no puedan operar, a excepción de los vuelos sanitarios y humanitarios.

“Sin meteorología no hay vuelos”, afirman los trabajadores del SMN en su página de Instagram. Y agregan que los “ajustes, despidos y precarización ponen en riesgo la aviación”.

Según pudo saber LA NACION, por el apagón no va a haber datos del tiempo, actualización de pronósticos ni alertas, no habrá atención ni se brindarán servicios al agro, transporte, usuarios, energía ni barcos. Desde Aeropuertos Argentina 2000 aseguran que la situación es inédita.

Los despedidos en el SMN forman parte de un “plan de modernización” exigido por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

La primera semana de abril delegados de ATE-SMN iniciaron un paro en rechazo al plan, luego de que el director del organismo, Antonio José Mauad, entregará, a pedido de la cartera que dirige Federico Sturzenegger, la lista de empleados civiles que fueron despedidos.

“Se elaboró una lista de 140 personas que van a ser desvinculadas del organismo. El Ministerio de Defensa está cumpliendo un pedido del Ministerio de Desregulación”, señalaron la semana pasada fuentes vinculadas con el proceso de achicamiento del SMN.

Según informó previamente LA NACION, esta se trataría de la primera de dos tandas de despidos que podría alcanzar a 240 trabajadores sobre una planta total de 972, de los cuales 780 son civiles. Tras este recorte, la dotación de personal civil quedaría reducida a 540 empleados.

Desde el inicio de la actual gestión, el SMN ya perdió más de 200 empleados. Luego de la primera ola de despidos en el Estado nacional y, de acuerdo con cifras oficiales, la cantidad de trabajadores había quedado por debajo de la dotación considerada óptima.

Esto sucede luego de que el Gobierno diera de baja días atrás más de 900 servicios que prestaba el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en medio de los recortes sobre el organismo que se ejecutan desde 2024.

Paro del SMN: cuándo será

La protesta tendrá lugar el viernes 24 de abril, donde el cese de la difusión de información climática comenzará a las 5 de la mañana y las 12 del mediodía.

En diálogo con un móvil de LN+, empleadas del Servicio Meteorológico Nacional brindaron detalles sobre el alcance de la protesta.

“El servicio nunca vio la necesidad de llamar a un paro. El desguace es tan grande que nos vemos obligados a tomar esta medida de fuerza. Entonces, si no hay, no se revierte esta situación y no solamente continuaremos con el paro del 24, sino lo continuaremos con distintos paros y lo estamos haciendo saber a toda la población”, indicaron.