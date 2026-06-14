Daniel López Rosetti, médico: “No somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan”

El médico cardiólogo Daniel López Rosetti analizó la intersección entre la ciencia, las emociones y la filosofía en una reciente entrevista concedida a LA NACION. El profesional, reconocido por su trayectoria en el sistema público de salud y su especialización en clínica médica, sostuvo que el bienestar contemporáneo depende de la perspectiva que cada individuo adopta ante la realidad, más allá de los factores puramente farmacológicos que ofrece la medicina tradicional.

En diálogo con LA NACIÓN, el reconocido especialista propuso herramientas prácticas basadas en el estoicismo para mejorar la salud mental (Foto: Redes Sociales)

López Rosetti definió al estrés crónico como una forma de sufrimiento que afecta al organismo mediante un proceso denominado inflamación crónica de bajo grado. Según el especialista, este fenómeno constituye un daño microscópico constante y generalizado. El médico describe esta condición con una analogía cotidiana: “Es como un chichón, pero muy chiquitito, distribuido en todo el cuerpo. Es lo que mi mamá decía: ‘mala sangre’; te hacés mala sangre, y con esa mala sangre se mide”, explicó durante la charla. Bajo esta óptica, el cardiólogo advirtió que los seres humanos funcionan bajo una premisa fundamental: “No somos seres racionales, somos seres emocionales que razonan”.

Ante este complejo escenario biológico y emocional, el especialista propuso herramientas concretas para moderar la respuesta ante los conflictos diarios y evitar el deterioro físico. “El día es una tanza de pesca con muchos anzuelos. El estresado se especializa en tragárselos. El que maneja el estrés evita los anzuelos”, afirmó el médico. Como pilar fundamental para alcanzar el bienestar, López Rosetti sugirió adoptar una perspectiva inspirada en la corriente filosófica del estoicismo. Al respecto, destaca una máxima clave para la resiliencia personal: “La filosofía de vida es, como dicen los estoicos: morimos esta noche, pero mañana nacemos nuevamente; es una oportunidad innegable”.

López Rosetti definió al estrés crónico como una forma de sufrimiento que afecta al organismo mediante un proceso denominado inflamación crónica de bajo grado Fabián Marelli

El médico sostuvo que el aprendizaje constante y la superación personal marcan el camino adecuado para el equilibrio mental. “No hay que ser mejor que los otros, sino mejor que ayer”, sentenció. En cuanto a su labor diaria, el profesional mantiene su actividad en el hospital público, un entorno que describe como un espacio esencial para el aprendizaje y la vocación de servicio permanente. “El hospital es un lugar donde se muere y se nace. Toda la vida está en el hospital”, afirmó sobre su trabajo asistencial.

Además, el especialista dedica parte de su tiempo a la investigación sobre Leonardo da Vinci. El médico admitió su fascinación por esta figura histórica debido a su capacidad polímata y su resiliencia. Inspirado por el genio del Renacimiento, López Rosetti incorporó el uso de su mano no dominante para estimular diversas áreas cerebrales tras estudiar el método que utilizó Da Vinci para superar sus propias secuelas físicas. El médico concluyó la entrevista con una reflexión sobre el valor del propósito. Señaló que, cuando el profesional comprende la importancia real de su rol, el cansancio y las crisis sectoriales pierden peso ante el valor humano de la profesión médica. Esta visión integral propone que la salud humana no reside únicamente en la ausencia de enfermedad física, sino en la capacidad consciente de gestionar la propia emocionalidad frente a las vicisitudes del presente.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA