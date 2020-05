¿Cómo será la sociedad después del coronavirus? ¿La educación y el trabajo cambiarán para siempre? ¿Dejaremos de comprar cosas innecesarias? Santiago Bilinkis y Guillermo Oliveto ofrecen su visión sobre estos temas Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

La pandemia mundial, la cuarentena obligatoria y la difícil situación económica y social que estamos viviendo hacen que sea fundamental reflexionar no solo sobre lo que nos pasa sino también sobre qué mundo quedará después de la pandemia. ¿Qué pasará con la sociedad? ¿Qué economía tendremos después del huracán Covid-19? ¿Cómo será esa transformación?

"Estamos viviendo un momento tremendamente difícil, marcado por la salud, nuestro trabajo, de la evolución de la economía argentina. Es como si en medio de un partido nos sacaron la pelota. Primero nos quedamos paralizados, pero después, poco a poco empezamos a movernos. Dejamos de correr tanto y empezamos a pensar si en lugar de competir unos con otros no podíamos empezar a colaborar con los demás. Muchas veces no paramos a pensar si la vida que vivimos es la que elegimos vivir. Es que solemos tomamos decisiones sin darnos cuenta, siquiera, que estamos tomando decisiones", dice Santiago Bilinkis , emprendedor y tecnólogo, en el marco de Pensando el futuro de la sociedad y los medios , las jornadas de capacitación organizadas por Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) .

A pesar de que su charla se llama El día después de la pandemia , Bilinkis adelantó que no hablaría sobre ese tema, si no sobre lo que queremos que pase y cómo podemos hacer para que 2021 no se parezca a 2020, pero tampoco a 2019. "La mala noticia es que siempre que pasamos por situaciones que parecían que iban a hacer cambiar las cosas, luego de un tiempo todo volvió a ser como antes. Vamos a tener que pelear para que cambien las cosas", aseguró.

Bilinkis recordó que muchas personas habían advertido que la gran amenaza era un virus, entre ellos Barack Obama alertó sobre una pandemia, en 2014; y en 2015 fue Bill Gates quien lo vaticinó . "¿Cómo es que una tragedia tan anunciada nos agarre tan mal parados. Y lo digo por todo el mundo. Creo que el problema es que se toman decisiones que tienen que ver con el corto plazo. El largo plazo no repaga políticamente, entonces se deja de lado. Y esto es un mal augurio porque la pandemia no es el único desafío hacia adelante", sostiene.

Todos, pero separados

La otra certeza es que estamos atravesando un momento histórico y es el primero que realmente es mundial. "Y en este contexto los países se fraccionan, cada uno incluso internamente toma medidas diferentes, hay diferencias hasta entre municipios. Se han creado terraplenes en las rutas para que no ingresen a una ciudad. Hasta dentro de un mismo edificio, algunos vecinos quisieron impedir el ingreso de sus vecinos médicos. Frente a un hecho global, respondimos fraccionándonos . Ese es el otro desafío: tenemos que lograr una coordinación internacional frente a problemas globales", señala el tecnólogo.

Pero más allá de estos puntos negativos Bilinkis encontró ciertos aspectos positivos de la vida en cuarentena. Según el emprendedor vivimos creyendo que cuantas más opciones tengamos mejor, pero desprendernos de opciones nos lleva a un mundo más simple y eso, justamente, es algo que pudimos observar durante el aislamiento obligatorio.

Además habló sobre lo que está pasando con la naturaleza durante la cuarentena. "Los atardeceres son más limpios, el aire más puro, aparecieron peces en el Riachuelo porque las fábricas dejaron de tirar desechos tóxicos. Eso nos evidencia lo mal que hacemos las cosas cuando vivimos nuestra vida habitual y, al mismo tiempo, que rápido se arreglan las cosas. Si dejáramos de maltratar al mundo tan solo un poco, que gran cambio provocaríamos", sostiene Bilinkis.

En cuando a la modalidad de educación virtual, el emprendedor destaca que fue importante porque logramos romper con la inercia de no cambiar. "En dos meses se produjeron los cambios que iban a suceder en 20 años. La nueva forma de evaluación a 'google abierto', los videos explicativos de los docentes y los profesores y maestros como curadores de contenido multimedia, son algunas de las grandes transformaciones. Además hay una vocación, tanto de docentes como de padres, de que este cambio continúe", detalla el emprendedor.

Bilinkis y Oliveto ayudan a pensar cómo será la vida de los argentinos en términos de vínculos y consumo Fuente: LA NACION - Crédito: Archivo

Por último, Bilinkis reflexionó sobre cómo el cambio de vida durante cuarentena nos hizo descubrir que había muchos lugares que no necesitábamos ir, nos hizo más puntuales en las reuniones virtuales y menos consumistas.

"Cuando se liberen las restricciones es probable que volvamos a tomar malas decisiones, pero a mí me gustaría que las cosas cambiaran y esta es mi lista. Los invito a hacer la de ustedes", señaló Bilinkis.

El consumo, después

Otro escenario importante es el económico. ¿Qué pasará con el consumo? ¿La pandemia nos enseñó algo? "Habíamos realizado una medición justo antes de la cuarentena, y ya en ese momento la gente tenía una profunda incertidumbre. El triángulo de preocupación era: precios, salarios y empleos. Ya hablábamos del modo austero. Antes compraba sin mirar, ahora se fijaban en todo", recuerda Guillemo Oliveto , experto en consumo, fundador y director de Consultora W, en su charla "Tendencias y tensiones en el nuevo hábitat viral".

Guillermo Oliveto, de la consultora W

Por eso la primera reacción frente al coronavirus, según Oliveto, fue pensar: "sobre llovido, mojado". " Pasamos de un mundo abierto 24 horas al día, todos los días; a un mundo cerrado . Y cuando el ser humano tiene mucho miedo vuelve a lo primario. Si miro en el pasado, el momento que más se parece a lo que estamos viviendo fue lo que sucedió en 2009. Ese año vivimos una catástrofe y en aquel momento pensábamos que arrasaría con todo. Pero no se acabó el mundo, pudimos atravesar esa catástrofe. Fue el año de la gripe A, la crisis financiera que impactó en el precio de la soja y el PBI había caído un 6 por ciento", recuerda.

Según el experto en consumo, en este momento existen tensiones de todo tipo, por ejemplo en la forma en la que saldremos de esta cuarentena: ¿ordenada o desordenada? "¿El aislamiento obligatorio se termina porque sanitariamente finaliza, o porque socialmente la terminan, como está pasando en Europa? Parece que es mucho más fácil entrar en la cuarentena que salir de ella. Otro tema es la seguridad versus la libertad. Y aquí hay que tener cuidado con los modelos extremos", advierte Oliveto.

Escenarios futuros

¿Volveremos a consumir como en el pasado o la pandemia nos enseñó que comprábamos muchas cosas innecesarias? En este punto el fundador de la consultora es contundente: "El deseo versus el miedo es lo que va a determinar el consumo. Mientras más miedo tengamos, el deseo será menor. En la medida en que el miedo se mitigue el deseo volverá. Seguramente vamos hacia un mundo de más prevención, precaución y algunos hábitos como el alcohol en gel y los barbijos quedarán instalados durante un tiempo. Pero creo que al final de la película el deseo le ganará el miedo".

Según él después de la cuarentena llegará la revancha de la vida . "Y la revancha es, por ejemplo, tomarse un café en un bar aunque tenga que usar una máscara acrílica para poder hacerlo", asegura.

Eso sí, la forma de consumo cambiará bastante porque dentro de nuestro país veremos realidades muy distintas. "No estarán en la misma situación los que tengan un trabajo en relación de dependencia, que los trabajadores independientes. Tendremos muchas realidades diferentes de consumo en nuestro país, se hablará de nichos de consumo", adelanta Oliveto.