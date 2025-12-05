El susto y la “segunda vida”: el testimonio de la pasajera del helicóptero que cayó sobre una cancha de tenis en Palermo

Los tres ocupantes del helicóptero que el jueves por la noche cayó sobre una de las canchas del Parque Manuel Belgrano (ex-circuito KDT), en Palermo, fueron identificados como Camila Prieto, de 32 años; Guillermo Alejandro Tufro, de 24; y Maximiliano Ezequiel Leombruni, de 45, piloto de la aeronave perteneciente a la empresa Hangar Servicios. Según confirmaron a LA NACION fuentes del Ministerio de Salud de la ciudad, Leombruni continúa internado en el Hospital Fernández, estable y sin lesiones de gravedad. Es el único de los tres que permanece hospitalizado.

Camila Prieto junto a su novio, heridos en la caída del helicóptero

Los otros dos pasajeros, identificados por fuentes de la Policía de la Ciudad como Prieto y Tufro, fueron trasladados anoche al Fernández para su atención inicial y estudios y luego derivados esta mañana a los servicios de sus coberturas médicas privadas. Ninguno presentó cuadros críticos. La mujer, periodista oriunda de Bahía Blanca y ex-integrante del staff del portal de noticias La Brújula 24, dio detalles del accidente en declaraciones radiales.

Prieto contó que había contratado el paseo aéreo junto a su pareja, y que no era la primera vez que volaba con esa compañía. “Estamos todos bien”, dijo, y luego explicó que su novio “va a tener unos días más internado” en un centro de salud. Sobre la caída, sostuvo: “Era un vuelo de paseo, lo hicimos siempre, algo normal. Pero puede pasar lo que pasó y uno no se imagina que te puede llegar a pasar a vos”. Destacó además la maniobra que realizó el piloto: “Fue un susto y un milagro enorme. Nos salvó la vida con la rapidez para hacer un aterrizaje de emergencia”.

Leombruni, de 46 años, residente en San Miguel, fue imputado por lesiones culposas por la Unidad de Flagrancia Norte, a cargo de la fiscal Agustina García Nani. Según registros oficiales, estuvo previamente vinculado al Ejército Argentino: en 2008, mediante el decreto 999, fue ascendido al grado de subteniente en el cuerpo de comando de armas. En los últimos años, en cambio, desarrolló tareas en el ámbito civil como piloto dedicado al transporte aéreo de pasajeros, actividad que realizaba al momento del siniestro ocurrido en el ex-KDT.

El recorrido

La actualización oficial permitió reconstruir el desarrollo del operativo tras el accidente ocurrido pasadas las 20.15, cuando un helicóptero Robinson 44, matrícula LV-JKR, se precipitó sobre una cancha del complejo deportivo ubicado en Salguero al 3700. El Ministerio de Seguridad porteño confirmó a este medio que la aeronave sufrió un desperfecto mecánico en pleno vuelo que obligó a Leombruni a intentar una autorrotación para amortiguar el impacto. La maniobra finalizó en un vuelco lateral, que dañó el fuselaje pero no generó incendio.

Así fue el recorrido del helicóptero que se estrelló en Palermo

Según los registros de FlightRadar24 y FlightAware, el helicóptero despegó de San Fernando a las 20.08 con destino al Aeroparque Jorge Newbery. Ingresó a la ciudad por Saavedra, cruzó Belgrano y descendió hacia la Avenida del Libertador antes de interrumpir su trayectoria por la falla técnica que derivó en la caída. En cuestión de minutos, el sistema de emergencia porteño desplegó ambulancias, bomberos y móviles policiales.

A las 20.24, el 911 recibió el aviso de una aeronave caída dentro del predio. “Se desplazó todo el tren de socorro, la estación cuarta Recoleta, el grupo especial de rescate y las unidades para incidentes aéreos”, informó Diego Coria, jefe de la compañía zona 2 de los Bomberos de la Ciudad. La cercanía con la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias (Dinesa) agilizó el operativo.

Un helicóptero cayó sobre una cancha de tenis, en Palermo Policía de la Ciudad

Al arribar, los rescatistas encontraron el helicóptero volcado sobre su lado izquierdo, con el rotor y la hélice destruidos por la desestabilización posterior al aterrizaje forzoso. Dos ocupantes ya habían salido por sus medios; el piloto permanecía parcialmente atrapado por el cinturón de seguridad. “Estaba con medio cuerpo afuera, en cúbito dorsal”, describió Coria. Presentaba traumatismos compatibles con el impacto.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, detalló luego el estado de los heridos: “El último que sacamos fue el piloto, con traumatismo de cadera y de parrilla costal. El ocupante hombre salió por sus propios medios, también con traumatismo de parrilla costal. La mujer tenía heridas cortantes en los labios y un traumatismo leve”. Los tres fueron trasladados al Fernández para estudios.

Bomberos y personal médico confirmaron que no hubo incendio ni derrame de combustible, ya que ninguna cañería resultó afectada. “La máquina está dañada sobre el lado izquierdo, pero sin pérdida de combustible. Se colocaron equipos con espuma por precaución”, explicó Coria.

El helicóptero

La aeronave pertenece a Hangar Servicios, empresa dedicada a inspecciones aéreas. En tanto, la pasajera había adquirido el vuelo turístico a través de Hangar Uno, según declaró la propia Prieto.

El Ministerio de Seguridad porteño indicó que los tripulantes declararon que la falla mecánica ocurrió en el aire y que el piloto intentó una autorrotación para reducir la fuerza del impacto. Una vez en tierra, la rotura del rotor principal generó la pérdida total de estabilidad y el vuelco. Ese comportamiento es el que ahora intentan determinar los peritos.

La Junta de Seguridad en el Transporte (JST) y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) encabezaron los peritajes desde anoche.

El eje de la investigación será establecer qué tipo de desperfecto sufrió el helicóptero y si la falla se originó en un componente que colapsó en pleno vuelo o tras tocar tierra. Los especialistas coinciden en que la rápida respuesta del piloto y del sistema de emergencias evitó un desenlace más grave en un parque que suele registrar gran circulación.

Mientras avanza la investigación, el estado del piloto es la única variable en evolución dentro de un episodio que, pese a su violencia, no dejó víctimas de gravedad. Prieto lo resumió con un mensaje breve después del susto: “Es una segunda vida”.