La banda de cumbia Sudor Marika se volvió viral con su presentación Crédito: Instagram

La canción "Compañero de piquete" del grupo Sudor Marika despertó polémica en las redes sociales. La historia de la canción tiene como protagonistas a dos hombres que se enamoran en una marcha.

En el festival de música que recibió al gobierno de Alberto Fernández, la banda de cumbia Sudor Marika protagonizó uno de los momentos más vibrantes de la tarde y se volvió viral.

"No me interesa luchar por la moral, yo sé que vos tenés ganas de probar", "revolución es que te pueda besar" y "no quiero un mundo de patriarcas sexistas", son algunas de las estrofas de la canción.

La banda tiene una profunda identidad kirchnerista. Le canta a las disidencias, a la libertad sexual y a las luchas LGBT. Uno de sus lemas es "populismo rosa" y en sus redes sociales aplaudieron el cambio de gobierno: "Gracias Nestor, gracias Cristina, vuelven las políticas públicas para el pueblo. Nos alegramos, celebramos, dos lesbianas se besan en medio de la plaza de la alegría mientras algunes chapotean en la fuente al ritmo de Sudor Marika".