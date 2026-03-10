El indicio que anticipa que la guerra en Medio Oriente no va a extenderse por mucho tiempo

Luego de que Donald Trump asegurara que “la guerra está prácticamente terminada”, muchos salieron al cruce del presidente de Estados Unidos en relación a su mirada sobre la duración del conflicto en Medio Oriente.

El exsecretario de Asuntos Internacionales y analista internacional, Juan Battaleme, hizo referencia a esto en LN+ y sostuvo que “si contamos la infraestructura militar y nuclear de Irán, sin dudas que los blancos empiezan a agotarse”.

“Desde el punto de vista militar, la forma más rápida de medir si se terminó la guerra o no es sabiendo que Irán ya no pueda proyectar poder militar sobre el estrecho de Ormuz ni sobre los países limítrofes e Israel”, planteó Battaleme, y agregó: “Hoy pareciera que esa no es la situación”.

“Por otro lado, uno de los indicios que marcan que el conflicto en Medio Oriente no se va a extender por mucho tiempo más, es que los mercados empiezan a calmarse”, apuntó el analista. “Esto, porque los países que iniciaron la guerra no quieren que se alargue", justificó.

Consultado sobre las conveniencias de los bandos que tomaron partida en la disputa de Medio Oriente, el exsecretario de Asuntos Internacionales remató: “Irán quiere una guerra corta, en cambio, Israel y Estados Unidos, larga”.

Los “dos efectos” del conflicto bélico

Otro intercambio que se dio en LN+ fue el que protagonizó Gabriel Caamaño.

Desde la mirada del economista, “la guerra en Medio Oriente tiene dos efectos claros y que van de la mano". “Por un lado, el salto en los precios de los energéticos, que puede tener una connotación positiva en Argentina. Y por el otro, más negativo, aparejado al shock de la suba del precio del barril de petróleo, que puede generar un enfriamiento de la economía mundial y un salto inflacionario internacional“.

“Y el impacto de ambos efectos va a depender de la duración de ese shock. Si dura poco, será solo una turbulencia, en cambio, si se alarga se tratará de algo más complejo y difícil”, argumentó Caamaño.

Sobre las palabras de Trump, Caamaño subrayó que “el efecto positivo de su discurso puede generar un buen impacto en el mercado, pero lo difícil es mantener eso en el tiempo”.

“No sabemos cuánto va a durar el conflicto: eso lo va a determinar el tiempo que los países involucrados inviertan en agotar sus recursos”, cerró el economista.