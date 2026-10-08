Con drenaje sostenible, suelo absorbente y farolas peatonales: la Ciudad recuperó un predio usurpado y lo transforma en un nuevo parque que promete beneficiar a más de 50.000 vecinos porteños

El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires inició los trabajos para transformar un predio ferroviario en desuso en el nuevo Parque Ferroviario Urquiza.

La obra recupera un terreno de 5920 metros cuadrados que permanecía usurpado bajo una concesión vencida. El proyecto integral abarca más de 9700 metros cuadrados y mejora la calidad de vida de más de 50.000 vecinos que habitan en la zona.

Cómo quedaría el parque una vez construido

El sitio se encuentra ubicado en un punto estratégico del barrio porteño de Villa Urquiza, que conecta la avenida Triunvirato, la avenida Franklin D. Roosevelt, las vías del Ferrocarril Mitre y la cabecera de la línea B de subte Juan Manuel de Rosas.

“Este proyecto es posible gracias a la política de recuperación de propiedades que llevamos adelante desde que somos Gobierno. En la Ciudad la ley vale para todos y la propiedad se respeta”, destacó el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

El gobierno de la Ciudad tomó el control del espacio tras desalojar las antiguas canchas de fútbol que operaban allí de forma ilegal. Desde diciembre de 2023, según informaron desde la gestión de Jorge Macri, se recuperaron más de 970 propiedades que permanecían tomadas, tales como hoteles, edificios y terrenos.

La recuperación de un espacio en desuso en Villa Urquiza

El diseño del futuro parque prioriza el incremento de suelo absorbente y la preservación de la masa arbórea existente. Los arquitectos incorporarán nuevos ejemplares para generar un corredor verde continuo que se conectará con la actual Plaza Casal, ubicada al cruzar la avenida Triunvirato. Entre las tareas iniciales, el equipo de obra realizó la demolición de estructuras de hormigón obsoletas localizadas en la esquina de Triunvirato y Roosevelt.

El plan de obra incluye la instalación de mobiliario urbano, sectores para actividades recreativas y culturales, y un sistema de drenaje sostenible para optimizar la absorción de agua de lluvia.

Comenzaron las obras para la creación de un pulmón verde en CABA

La seguridad resulta un eje central del proyecto, motivo por el cual la Ciudad colocará 38 farolas peatonales. Además, el diseño garantiza la integración peatonal mediante conexiones directas con las estaciones de subte y tren, junto con la mejora en la accesibilidad desde el paso entre Triunvirato y Bucarelli.

Finalmente, el espacio resguarda la memoria histórica del sector mediante la revalorización de diversos elementos estructurales ferroviarios originales que permanecían en el lugar.

Otros espacios verdes en la Ciudad

● Palermo- Colegiales: avanza la construcción de una plaza de 2101 m2 sobre un antiguo playón de estacionamiento junto al Mercado de Pulgas, que incorporará 50 árboles para el beneficio de 70.000 vecinos.

● San Cristóbal: se proyecta un parque de 11.470 m2 verdes en el predio delimitado por Matheu, Pavón, Alberti y Constitución, un histórico depósito de tranvías y trolebuses, en una comuna con déficit de espacio público.

● Villa Santa Rita: tras un reclamo histórico de más de cuatro décadas, el año pasado se inauguró su primera plaza de 1725 m2.