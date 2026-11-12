Confeccionada en clausura. Qué pasará con la icónica casulla celeste y blanca que usó León XIV en su última misa en el país

LA PLATA.- Los peregrinos que no pudieron asistir a la última misa que celebró León XIV en la Argentina tienen un nuevo motivo para ir a Luján: allí quedó la emblemática casulla celeste y blanca que usó el Sumo Pontífice. El intendente local Leandro Boto confirmó a LA NACION que será exhibida en el Museo Sitio de la Basílica Nuestra Señora de Luján.

El vínculo de León XIV con esa advocación de la Virgen María es un lazo fuerte: Robert Francis Prevost fue elegido Papa el 8 de mayo de 2025, el día en que la iglesia argentina celebra a Nuestra Señora de Luján.

León XIV lo mencionó al terminar la homilía, cuando le habló directamente a la Virgen: “Madre de Luján, mi pontificado dio inicio un 8 de mayo, día de tu fiesta”.

El papa León XIV pasa frente a una imagen de Nuestra Señora de Luján durante su última misa en el país Juan Ignacio Roncoroni - EFE

Las religiosas de clausura que confeccionaron la ropa que aceptó vestir el Papa tuvieron en cuenta este vínculo a la hora de realizar las prendas.

“Lo pensamos para envolver a León con las virtudes sanadoras de la Virgen, para que ella lo acompañe y bendiga en su ministerio”, dijeron a LA NACION las hermanas Alejandra y Guadalupe, quienes cosieron y bordaron la icónica casulla.

La casulla celeste y blanca que usó León XIV

En Luján, las dos religiosas tuvieron la oportunidad estrechar la mano del Sumo Pontífice, quien les agradeció por su tarea. ““Lo vimos antes de que se revistiera con la casulla y sus ornamentos. Nos dio la mano, nos dijo: ‘Gracias’, y sonrió”, recordaron las mujeres, que trabajaron más de un mes en la casulla.

Trabajaron en moldes enviados desde el Vaticano para vestir al Papa. En su confección buscaron destacar los colores y los símbolos de la Virgen de Luján y, a la vez, procurar que la vestimenta fuera liviana y flameara alto, como la bandera argentina.

Los carmelitas descalzas confeccionaron la casulla que vistió León XIV en la celebración de Luján

“A nuestra comunidad -Carmelitas Descalzas de Luján- le alegró tanto que todos los argentinos se hayan sentido representados en esta casulla. El Papa era un argentino más: cuando se movía era como ver flamear a la bandera, con la Virgen entronando al Santo Padre”, expresaron las monjas.

El papa León XIV llega a la Basílica de Nuestra Señora de Luján para oficiar una misa este miercoles, en Luján (Argentina). EFE/ Juan Ignacio Roncoroni Juan Ignacio Roncoroni - EFE

Ayer, León XIV llegó a Luján después de las 10, vestido de blanco. Minutos más tarde, apareció en el altar con la casulla celeste que llevaba bordada en dorado la imagen de la Virgen de Luján, patrona del país. Debajo vistió un alba blanca y completó el conjunto con el palio y la mitra.

El celeste fue lo primero que llamó la atención de los fieles. En las celebraciones anteriores de su gira, el Papa había vestido tonos blancos, dorados y ocres. La Iglesia reserva para las vestiduras de la misa el blanco, el rojo, el verde y el morado, entre otros, según el tiempo litúrgico o la fiesta del día.

La casulla celeste y blanca fue elaborada en Luján con telas donadas por una casa de sedas porteña. Fue confeccionada con crep marroquen -las partes celestes- junto a un galón blanco de raso italiano bordado con hilos de oro.

Cada detalle de la casulla fue confeccionado a mano por las hermanas Alejandra Y Guadalupe

El bordado del galón blanco de adelante y de atrás tiene una espiga de trigo y racimos de uvas. En el centro -adelante- está la imagen de la Virgen de Luján y atrás, la rayera.

“Entendemos que quedó en Luján y se va a exhibir junto a otros vestidos de los papas en el museo de la basílica”, manifestaron las religiosas. Ellas no realizaron la mitra. Esta fue encargada a otra congregación local.

En el museo del santuario ya se encuentran las prendas utilizadas por el papa Francisco, que fueron donadas por León XIV. Allí se sumará la casulla y la mitra de León XIV. “Una vez que se termine con las validaciones institucionales, podremos exponerlo”, confirmaron fuentes del Arzobispado de Mercedes - Luján.

En el museo del santuario ya se encuentran las prendas utilizadas por el papa Francisco, que fueron donadas por León XIV Rodrigo Néspolo

En el Museo del Transporte, situado sobre la Plaza Belgrano, en tanto, se encuentra el papamóvil construido para la visita de Juan Pablo II y que el Pontífice se negó a utilizar y el colectivo de la línea 501 que eligió para trasladarse por esta ciudad en 1982.

Las monjas que elaboraron la casulla de León XIV son reconocidas por sus confecciones. Se les encargan distintas manualidades que les permiten sustentarse y tienen experiencia en vestir a Nuestra Señora de Luján. “Ellas son las que confeccionan el manto de la Virgen cada año”, informaron desde el municipio. La ropa de León XIV fue un trabajo ad honorem.

El traje de Nuestra Señora de Luján se cambia todos los años Arquidiócesis de Mercedes-Luján

Después de trabajar un mes entero para el Vaticano y permanecer casi sin dormir para ver a el Papa ayer en la basílica, se sienten bendecidas por haber cosido para el Santo Padre.